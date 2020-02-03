Глава МИД Литвы: Минск должен соблюдать рекомендации по БелАЭС 🔊 Воспроизвести © PHOTO : FACEBOOK / МИД БЕЛАРУСИ Встреча Линаса Линкявичюса с Владимиром Макеем в Белоруссии, 3 февраля 2020 года



Находящийся с визитом в Беларуси министр иностранных дел Литвы будет добиваться, чтобы Минск принял во внимание требование Литвы соблюдать международные рекомендации по Белорусской АЭС (БелАЭС).



По словам Линаса Линкявичюса, поскольку уже построен первый реактор и осталось только завезти топливо, теперь нужно делать всё, чтобы "вероятный урон был меньше".



"Есть очень конкретные рекомендации международных организаций, проведены стресс-тесты на устойчивость – тоже очень конкретные рекомендации. Мы представляем себе, что эти основные требования должны быть в обязательном порядке включены в план действий белорусских властей, и они обязаны их провести в жизнь до ввода этой АЭС в эксплуатацию. Это будет главное стремление", – сказал Л. Линкявичюс журналистам в Минске. Находящийся с визитом в Беларуси министр иностранных дел Литвы будет добиваться, чтобы Минск принял во внимание требование Литвы соблюдать международные рекомендации по Белорусской АЭС (БелАЭС).По словам Линаса Линкявичюса, поскольку уже построен первый реактор и осталось только завезти топливо, теперь нужно делать всё, чтобы "вероятный урон был меньше"."Есть очень конкретные рекомендации международных организаций, проведены стресс-тесты на устойчивость – тоже очень конкретные рекомендации. Мы представляем себе, что эти основные требования должны быть в обязательном порядке включены в план действий белорусских властей, и они обязаны их провести в жизнь до ввода этой АЭС в эксплуатацию. Это будет главное стремление", – сказал Л. Линкявичюс журналистам в Минске. Он подчеркнул, что позиция Литвы относительно АЭС у ее границы не меняется.



"Этот проект – наше отношение к нему не меняется, я повторял это много раз и я считаю, что наши коллеги-белорусы тоже прекрасно это знают", – сказал Л. Линкявичюс.



Литва постоянно подчеркивает необходимость проведения в жизнь данных Беларуси Евросоюзом (ЕС) рекомендаций по стресс-тестам и устранения других проблем с безопасностью до начала работы станции.



На вопрос, может ли импорт предназначенных для Беларуси нефти и, возможно, газа через Литву способствовать в решении проблемы БелАЭС, он ответил, что диверсификация поставок энергоресурсов в Беларусь будет одним из вопросов повестки дня вторника.



Ранее планировалось, что министр во вторник встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, но встреча не состоится – он встретится с премьером Беларуси Сергеем Румасом и министром ИД Владимиром Макеем, с которым уже встретился в понедельник.



Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса (в Островце) БелАЭС – она утверждает, что объект строится с нарушениями требований безопасности и международных обязательств, между тем Минск отрицает эти обвинения.



Это первый визит Л. Линкявичюса в Беларусь за последние четыре года. Он приехал по приглашению В. Макея. BNS Категории: в Беларуси, экономика, политика Ключевые слова: Литва, угроза, визит, Линкявичюс, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии