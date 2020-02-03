Фейковую новость о коронавирусе у военного США получили и органы власти 🔊 Воспроизвести



Фейковую новость о якобы заразившемся коронавирусом военнослужащем США получили и органы власти Литвы, сообщили Вооруженные силы (ВС) страны.



По их данным, в прошлую пятницу были не только взломаны пять новостных порталов: kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, diena.lt, kaunas.kasvyksta.lt и baltictimes.com, – но также были разосланы сфальсифицированные электронные письма органам власти.



"После обеда некоторые органы власти и самоуправления страны получили сфальсифицированные электронные письма якобы от представителя Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы, "подтверждающие" случай коронавируса в Литве", – сказал для переданного в понедельник BNS комментария заведующий Отделом по военным связям с общественностью Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы Лаймис Братикас. Фейковую новость о якобы заразившемся коронавирусом военнослужащем США получили и органы власти Литвы, сообщили Вооруженные силы (ВС) страны.По их данным, в прошлую пятницу были не только взломаны пять новостных порталов: kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, diena.lt, kaunas.kasvyksta.lt и baltictimes.com, – но также были разосланы сфальсифицированные электронные письма органам власти."После обеда некоторые органы власти и самоуправления страны получили сфальсифицированные электронные письма якобы от представителя Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы, "подтверждающие" случай коронавируса в Литве", – сказал для переданного в понедельник BNS комментария заведующий Отделом по военным связям с общественностью Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы Лаймис Братикас. "В числе других органов власти фейковые письма получили самоуправление самоуправление Швенчёнского района и Министерство здравоохранения", – добавил он.



По словам представителя ВС, органы власти отнеслись к фейковым письмам критически, оценили содержание и поделились информацией с Национальным центром кибернетической безопасности, а также с Департаментом стратегической коммуникации ВС Литвы.



"Аналитики ВС Литвы до сих пор фиксируют распространение этой недостоверной информации на интернет-порталах и в социальных сетях на литовском, английском и русском языках", – сказал представитель ВС.



По словам Л. Братикаса, эта информационная кибернетическая атака, осуществлявшаяся в несколько этапов, имела целью настроить общественность против союзников.



"Деконструкция этой фейковой информации не составила труда, так как повторяется по содержанию", – прокомментировал он.



В качестве автора в ложном сообщении было названо агентство новостей BNS. BNS такой новости не распространяло, среди его новостей такого сообщения не было.



Это не первый взлом новостных порталов в Литве с публикацией фейковых новостей о системе обороны.



В прошлом году на нескольких литовских порталах были опубликованы фейковые новости о проходящих в стране учениях.



Литовская разведка утверждает, что наибольшую угрозу литовской кибернетической безопасности представляют российские разведки и службы безопасности. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: вирус, СМИ, фейки География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии