Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом 🔊 Воспроизвести



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине!», эпизод сняли на видео.



Эрдоган встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским у Мариинского дворца, где выстроился почетный караул, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РЕН-ТВ.







Во время церемонии турецкий президент остановился и поприветствовал военнослужащих словами «Слава Украине!». Почетный караул ответил: «Героям слава!»



Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией и продолжит следить за положением крымских татар.



В Кремле сообщили, что Эрдоган при желании может посетить Крым, чтобы на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.



Напомним, в октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес изменения в устав украинской армии, введя приветствие «Слава Украине!» – «Героям слава!». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине!», эпизод сняли на видео.Эрдоган встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским у Мариинского дворца, где выстроился почетный караул, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РЕН-ТВ.Во время церемонии турецкий президент остановился и поприветствовал военнослужащих словами «Слава Украине!». Почетный караул ответил: «Героям слава!»Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией и продолжит следить за положением крымских татар.В Кремле сообщили, что Эрдоган при желании может посетить Крым, чтобы на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.Напомним, в октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес изменения в устав украинской армии, введя приветствие «Слава Украине!» – «Героям слава!». vz.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: визит, Эрдоган, приветствие, Зеленский География: Украина — статья прочитана 195 раз Комментарии