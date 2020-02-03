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Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине!», эпизод сняли на видео.
Эрдоган встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским у Мариинского дворца, где выстроился почетный караул, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РЕН-ТВ.
Во время церемонии турецкий президент остановился и поприветствовал военнослужащих словами «Слава Украине!». Почетный караул ответил: «Героям слава!»
Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией и продолжит следить за положением крымских татар.
В Кремле сообщили, что Эрдоган при желании может посетить Крым, чтобы на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
Напомним, в октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес изменения в устав украинской армии, введя приветствие «Слава Украине!» – «Героям слава!».
vz.ru
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: визит, Эрдоган, приветствие, Зеленский
География: Украина
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