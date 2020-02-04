«Пушкинский век русской поэзии» /добавлено видео/

По её словам, конкурс должен послужить повышению уровня познавательного и исследовательского интереса учащихся в области русской культуры, языка, обычаев и традиций, повышению интереса к родному языку, престижа русского языка и русской культуры.В конкурсе могли принять участие учащиеся 3–10 классов общеобразовательных школ Вильнюса.* конкурс иллюстраций «И оживёт в рисунках поэтическое слово»;* конкурс презентаций «В гостях у поэта»;* викторина «Мы в гости к Пушкину пришли…» (в трёх возрастных группах. Каждую школу представляла команда из 4 человек);* конкурс чтецов «Он покорил и время, и пространство» (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.А.Фет, А.С.Грибоедов; участники: 5-10 классы).Конкурс был посвящён великим русским писателям и поэтам, чья безграничная любовь к русскому языку как высшему выражению духа и души русского народа, его естественная простота и благородство художественной речи стали девизом конкурса. Каждый год конкурс объединяет детей и молодёжь Литвы, пробуждая ценностное отношение к языку, культуре, истории, природе своей родины, а так же толерантности и уважения к другим культурам и языкам, объединяя участников вокруг идей любви и созидания.Победителями конкурса сталиМилана Артёмова (Лаздинайская школа), Максим Павлов и Эвелина Андриевская (школа Науямесчё), Паула Кайревичюте и Доминик Байдак (школа Лепкальнё), Никита Лихолетов, Снежана и Анастасия Ермаковы (Лентварская гимназия «Версме»);Ренат Тейхмонас (Лаздинайская школа), Даниил Масевич (школа Саулетякё), Филипп Стакун (основная школа Лепкальнё), Эвелина Тарасова (Лаздинайская школа), Анастасия Ломоносовайте (школа Саулетякё), Александр Старкус (Лаздинайская школа).Победителями викторины, в которой школы были представлены командами, признаны:Диана Казакова, Полина Грищенко, Милана Калинина, Артемий Красавцев (команда школы Науямесчё);Эрнест Богдан, Анна Курильчик, Арина Кривелевайте, Эрнест Дравнель (гимназия Ювента);Веста Кочинайте, Тамара Гагарина, Инесса Круповец, Валерия Никонова (Лаздинайская школа).Призерами викторины стали также:Милана Артёмова, Александра Кабанова, Карина Богданович, Марина Жукова (Лаздинайская школа);Ева Гайдамович, Александра Башурова, Таисия Бондарева (Лаздинайская школа);Алеся Букель, Мария Сердюкова, Андрюс Коленда, Агапия Макарова (школа Науямесчё);Арина Шевелёва, Даниил Гастевич, Эвелина Тарасова, Дмитрий Попов (Лаздинайская школа);Тимофей Капусто, Доминик Юраловичюс, Дарья Луковскова, Николь Цадович, Юлия Васкевичюте (школы Сантара);Анастасия Кепплер, Анастасия Наумова, Софья Мищенко, Эвелина Кузнецова (школы Сантара);Дария Липинская, Анастасия Кобанова, Эдвин Перфильев, Никита Фисенко (Лаздинайская школа).Лучшие презентации на конкурс представили Камила Воронцова (основная школа Лепкальне), Сандра Щупакова и Даниил Гастевич (Лаздинайская школа).Призёрами конкурса стали также Габия Сенкевич, Руслана Номеровските, Каролина Григорьева (школа Науямесчё), Дейвидас Гайдамавичюс, Лера Геглите, Снежана Бартошка и Эрика Романенко (школа Лепкальнё), Валерия Куриленок, Николе Макаровайте, Ксения Левина, Юлиана Маринина, Габия Яцкевич, Никита Калинов (Лентварская гимназия «Версме»); Карина Мицкевич (Лаздинайская школа), Лия Сидоренко (основная школа Лепкальнё), Амина Ибрагимова (Лаздинайская щкола), Агапия Макарова (школа Науямесчё), Эдвин Перфильев (Лаздинайская школа), Андрюс Кмеляускас (Лентварская гимназия «Версме»), Диана Казакова (школа Науямесче), Карина Богданович (Лаздинайская школа), Алеся Букель (школа Науямесче), Валерия Никонова (Лаздинайская школа), Адриан Персиянов (школа Науямесче), Павел Войницкий (Лентварская гимназия «Версме»), Любовь Ковалёва (школа Саулетякё).