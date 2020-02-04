Из-за вспышки коронавируса Китай и Литва будут обмениваться информацией по горячей линии 🔊 Воспроизвести



Из-за вспышки коронавируса Китай и Литва будут обмениваться информацией по "горячей линии", сообщило в понедельник правительство.



"Создается "горячая линия" между посольством Китайской Народной Республики (КНР) в Литве и Министерством иностранных дел (МИД) нашей страны, а также Министерством здравоохранения для быстрого обмена актуальной информацией", – говорится в сообщении.



В понедельник вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис и посол Китая в Литве Жифей Шень обсудили превентивные действия в связи с коронавирусом.



"Посольство Китая сделает все, чтобы в Литве не было ни одного заражения коронавирусом. Посольство Китая готово всесторонне сотрудничать с ведомствами Литвы", – приведены в сообщении слова посла.



Д. Матулёнис попросил китайского посла регулярно и оперативно информировать правительство Литвы, ведомства и Группу по управлению угрозами и превенции кризисов канцелярии правительства об актуальной ситуации, связанной с коронавирусом.



Сейчас в мире установлено более 17 случаев коронавируса, около 400 человек умерло от этого распространяющегося в Китае вируса. Несколько случаев заболевания зарегистрировано и в Европе. Из-за вспышки коронавируса Китай и Литва будут обмениваться информацией по "горячей линии", сообщило в понедельник правительство."Создается "горячая линия" между посольством Китайской Народной Республики (КНР) в Литве и Министерством иностранных дел (МИД) нашей страны, а также Министерством здравоохранения для быстрого обмена актуальной информацией", – говорится в сообщении.В понедельник вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис и посол Китая в Литве Жифей Шень обсудили превентивные действия в связи с коронавирусом."Посольство Китая сделает все, чтобы в Литве не было ни одного заражения коронавирусом. Посольство Китая готово всесторонне сотрудничать с ведомствами Литвы", – приведены в сообщении слова посла.Д. Матулёнис попросил китайского посла регулярно и оперативно информировать правительство Литвы, ведомства и Группу по управлению угрозами и превенции кризисов канцелярии правительства об актуальной ситуации, связанной с коронавирусом.Сейчас в мире установлено более 17 случаев коронавируса, около 400 человек умерло от этого распространяющегося в Китае вируса. Несколько случаев заболевания зарегистрировано и в Европе. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 204 раза Комментарии