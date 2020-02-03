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Г. Степонавичюс: не понимаю, почему мои действия вызывают вопросы о злоупотреблениях

Гинтарас Степанавичюс
Член сейма Литвы Гинтарас Степонавичюс в понедельник заявил суду, что просил финансовой поддержки для учреждённых им организаций у концерна MG Baltic на законном основании, не имея никаких намерений отблагодарить его, поэтому непонятно, почему прокуроры расценили его действия как злоупотребления.

В рассматривающем дело о политической коррупции Вильнюсском окружном суде (ВОС) Г. Степонавичюс подчеркнул, что не согласен с обвинениями.

"У организаций, которые получили поддержку, не было никаких прямых связей с партийной деятельностью(...). Поэтому я не понимаю, почему мои действия могут вызывать вопросы о злоупотреблениях", – сказал парламентарий в суде.

Он сказал, что познакомился с президентом концерна MG Baltic Дарюсом Моцкусом и бывшем вице-президентом Раймондасом Курлянскисом во время игры в баскетбол, они знакомы около двадцати лет, однако тесно не общаются.
По словам Г. Степонавичюса, во время нечастых встреч он хотел "лучше понять ситуацию", просил о законной финансовой поддержке для учреждённых им организаций, а также намеревался просить о поддержке на выборах.

"У просьбы о поддержке для неправительственных организаций к Р. Курлянскису никакого незаконного подтекста не было. Я делал это как человек, во время встреч с давно знакомым мне Р. Курлянскисом. На встречах шла речь о том, как поддержать распространение гражданского общества (...). Во время встреч ни о какой незаконной поддержке речи не было, речь шла о поддержке от физических лиц, как это предусматривали действовавшие тогда правовые акты", – подчеркнул он.

Член сейма сказал, что, во время голосования по упоминающимся в деле законам он исходил из своего, "как политика, члена сейма понимания и ответственности", и на него никто не оказывал влияния.

Он подтвердил, что Центр исследований свободы получил финансовую поддержку от одной компании, связанной с "быстрыми" кредитами, однако отрицал, что ее представители обращались к нему с какими-либо просьбами.

В деле Г. Степонавичюс обвиняется в том, что обсуждал с Р. Курлянскисом незаконное финансирование Литовского либерального движения через свой фонд поддержки и учреждённый им Центр исследований свободы.

Согласно обвинению, он договорился о финансовой поддержке для этих организаций и участвовал в сейме в голосовании при принятии выгодных для концерна правовых актов. Г. Степонавичюс обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.
BNS
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: суд, обвинение, акции, MG Baltic, Степанавичюс, Курлянскис
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 февраля, 19:30

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