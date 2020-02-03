На киноэкранах Литвы - продолжение романтической истории любви «Лёд»

Романтическая драма «Лёд», покорившая сердца тысяч поклонников, после двухлетнего перерыва снова возвращается на киноэкраны!
14 февраля, в День влюблённых, хоккеист Саша (Александр Петров) и талантливая фигуристка Надя (Аглая Тарасова) появятся в продолжении картины, получившей огромное зрительское признание, - «Лёд 2».
Жизнь фигуристки Нади, вернувшейся в большой спорт после тяжёлой травмы, и харизматичного хоккеиста Саши, который помог ей встать на ноги, полна новых планов и надежд.
Саша - азартный игрок местной хоккейной команды, безумно любящий жизнь, спорт и свою жену Надю. В скором времени в доме должен появиться новый житель - их новорождённая дочь. В ожидании младенца дом наполнен радостью, смехом и, как всегда, весёлыми Сашиными шутками. Молодая семья, на долю которой выпало немало испытаний, наконец обретет то, о чем давно мечтала...
Вердикт врачей выбивает у Нади землю из под ног. Последствия серьёзной травмы позвоночника опасны для жизни ребёнка и для самой Нади. Однако для чемпионки по фигурному катанию, упорно идущей к своей цели и не обращающей внимания на трудности, такая новость – не приговор. Несмотря ни на что, Надя решает стать мамой, однако такое решение будет стоить несоизмеримо дорого...
Молодому отцу придётся пройти огонь и воду, чтобы его маленькая девочка выросла счастливой...
Драматическую историю любви о стойкости духа, стараниях, самопожертвовании и вере в то, что непреодолимых препятствий нет, можно увидеть уже с 14 февраля.
РЕЖИССЁР: Жора Крыжовников
СТРАНА: Россия
В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Юлия Хлынина, Надежда Михалкова и др.
ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ: N-13
ЖАНР: мелодрама, драма, спорт
Молодому отцу придётся пройти огонь и воду, чтобы его маленькая девочка выросла счастливой...
Драматическую историю любви о стойкости духа, стараниях, самопожертвовании и вере в то, что непреодолимых препятствий нет, можно увидеть уже с 14 февраля.
РЕЖИССЁР: Жора Крыжовников
СТРАНА: Россия
В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Юлия Хлынина, Надежда Михалкова и др.
ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ: N-13
ЖАНР: мелодрама, драма, спорт