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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Решения ЕК по Huawei – на пользу Tele2
Решение Европейской комиссии не запрещать оборудование Huawei в европейской сети 5G повышает конкуренцию, поэтому для компании мобильной связи Tele2 это хорошо, заявил директор последний Пятрас Масюлис. По его словам, для Tele2 важнее всего приобрести оборудование по максимально низкой цене.
"Наше основное желание – приобрести оборудование по максимально невысокой цене, чтобы быть конкурентоспособными в ценах", – заявил П. Масюлис на пресс-конференции в понедельник.
"Да, тот факт, что разрешила, повышает конкуренцию, для нас это хорошо", – добавил он.
Он также отметил, что Tele2 пристально следит за ситуацией с Huawei.
На минувшей неделе Еврокомиссия заявила, что не будет запрещать использование оборудования Huawei в сетях 5G, но сохранит строгий надзор.
США не раз предупреждали государства ЕС об опасности допуска Huawei во внедрение сети 5G. Вашингтон обвиняет Китай в шпионаже, последний это категорически отрицает.
Представители Литвы не отрицали, что оборудование Huawei может оказаться в литовских сетях 5G, но подчеркнули, что видят мало возможностей для использования его в военных или энергетических инфраструктурах.
инф."Обзор" BNS.LT
География: Литва
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