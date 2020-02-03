Решения ЕК по Huawei – на пользу Tele2 🔊 Воспроизвести архивное фото



Решение Европейской комиссии не запрещать оборудование Huawei в европейской сети 5G повышает конкуренцию, поэтому для компании мобильной связи Tele2 это хорошо, заявил директор последний Пятрас Масюлис. По его словам, для Tele2 важнее всего приобрести оборудование по максимально низкой цене.



"Наше основное желание – приобрести оборудование по максимально невысокой цене, чтобы быть конкурентоспособными в ценах", – заявил П. Масюлис на пресс-конференции в понедельник.



"Да, тот факт, что разрешила, повышает конкуренцию, для нас это хорошо", – добавил он.



Он также отметил, что Tele2 пристально следит за ситуацией с Huawei.



На минувшей неделе Еврокомиссия заявила, что не будет запрещать использование оборудования Huawei в сетях 5G, но сохранит строгий надзор.



США не раз предупреждали государства ЕС об опасности допуска Huawei во внедрение сети 5G. Вашингтон обвиняет Китай в шпионаже, последний это категорически отрицает.



Представители Литвы не отрицали, что оборудование Huawei может оказаться в литовских сетях 5G, но подчеркнули, что видят мало возможностей для использования его в военных или энергетических инфраструктурах. Решение Европейской комиссии не запрещать оборудование Huawei в европейской сети 5G повышает конкуренцию, поэтому для компании мобильной связи Tele2 это хорошо, заявил директор последний Пятрас Масюлис. По его словам, для Tele2 важнее всего приобрести оборудование по максимально низкой цене."Наше основное желание – приобрести оборудование по максимально невысокой цене, чтобы быть конкурентоспособными в ценах", – заявил П. Масюлис на пресс-конференции в понедельник."Да, тот факт, что разрешила, повышает конкуренцию, для нас это хорошо", – добавил он.Он также отметил, что Tele2 пристально следит за ситуацией с Huawei.На минувшей неделе Еврокомиссия заявила, что не будет запрещать использование оборудования Huawei в сетях 5G, но сохранит строгий надзор.США не раз предупреждали государства ЕС об опасности допуска Huawei во внедрение сети 5G. Вашингтон обвиняет Китай в шпионаже, последний это категорически отрицает.Представители Литвы не отрицали, что оборудование Huawei может оказаться в литовских сетях 5G, но подчеркнули, что видят мало возможностей для использования его в военных или энергетических инфраструктурах. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Литва, США, МИД, Huawei, опасность, кибербезопасность География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии