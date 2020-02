Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/

В январе этого года розничный товарооборот крупнейшей группы розничной одежды в странах Балтии Apranga, контролируемой концерном MG Baltic, составил 19,9 млн евро (включая НДС) и был на 17,4% больше, чем в январе 2019 года.



Оборот сети группы в Литве в январе увеличился на 16,2%, в Латвии - на 25,2%, а в Эстонии - вырос на 11,%,сообщила Apranga через инфосистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



В настоящее время группа управляет сетью из 184 магазинов в странах Балтии общей площадью 93,1 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговые площади выросли на 13,8%.



Акции группы котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи.



На минувшей неделе литовская компания передачи газа Amber Grid объявила конкурс проектировки расширения мощностей учетной газовой станции в Кеменай и газовой перемычки у Панявежской компрессорной станции.



Amber Grid сообщила, что общие инвестиции в проект двух стран составят 10,2 млн евро, а только с литовской стороны – 4,7 млн евро, более половины средств – 4,885 млн евро – выделит на строительные работы Евросоюз.



Литовский оператор отмечает, что исследование, проведенное в 2018 году, показало, что региональному рынку газа потребуются большие мощности после того, как начнут действовать перемычки между Финляндией и Эстонией и между Литвой и Польшей.



Инвестиции повысят мощности газопровода до 130,47 гигаватт-часов в сутки в латвийском направлении (сейчас 67,6 гигаватт-часов) и до 119,5 гигаватт-часов в литовском направлении (сейчас 65,1 гигаватт-часов).



Контролируемое шведской компанией телекоммуникаций Tele2 одноименное предприятие в Литве получило в прошлом году 250,9 млн евро выручки – это на 5,9% больше, чем в 2018 году.



Прибыль компании до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в прошлом году составила 90,3 млн евро – на 13,4% больше, чем в 2018 году, сообщил в понедельник на пресс-конференции глава компании Пятрас Масюлис.



"В данный момент среди телекоммуникационных компаний в Европе очень редкое явление рост компании. В Литве растут все три оператора (мобильной связи-BNS), но я считаю, что рост Tele2 исключительно велик", – сказал П. Масюлис.



Данные последнего квартале 2019 года свидетельствуют о том, что услугами Tele2 пользовались почти 1,9 млн потребителей. По сравнению с тем же периодом 2018 года, общее количество клиентов выросло на 1,8%.



Между тем, количество бизнес-клиентов превысило 200 тыс. и было на 3,8% больше, чем в позапрошлом году.



В повышение качества связи Tele2 в прошлом году инвестировала 11,5 млн евро.



Входящая в управляемую предпринимателем Кястутисом Мартинкенасом группу предприятий Modus Group компания обновляющейся энергетики Green Genius завершила в Беларуси проект электростанции на биогазе, в который она инвестировала более 5 млн евро.



Электростанция на биогазе мощностью 1 мегаватт построена в Брестской области, а финансирование для этого проекта предоставил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), говорится в сообщении Modus Group.



"Стремительный рост животноводческого сектора в соседней стране создаёт благоприятные условия для развития проектов, связанных с биогазом, поэтому мы планируем дальнейшее развитие бизнеса. В первом квартале этого года мы планируем приступить к строительству в Минской и Гродненской областях еще двух электростанций на биогазе", – сказал для пресс-релиза глава Green Genius и член правления Modus Group Русланас Склеповичюс.



Новая электростанция на биогазе в 1 мегаватт построена недалеко от одного из крупнейших в Беларуси свиноводческих комплексов. Для производства "зелёной" энергии на этой станции будет использоваться около 250 тыс. тонн органических отходов свиноводческого комплекса в год. Станция ежегодно будет вырабатывать около 8 гигаватт-часов электроэнергии.



Сейчас Green Genius эксплуатирует в Беларуси 7 электростанций на биогазе общей мощностью 8 мегаватт. Они ежегодно вырабатывают более 64 гигаватт-часов электроэнергии.



Один из крупнейших в Литве коммерческих банков SEB внедрит новую платформу информационных технологий (ИТ) и обновит интернет-банк – будут изменены его дизайн и часть функций, больше финансовых услуг можно будет получить самостоятельно. Как утверждает банк, из-за обновления системы в следующие выходные, 14-17 февраля, временно не будет доступна часть услуг.



Подготовительные работы по смене платформы ИТ банк SEB начал в 2017 году, за три года в обновление системы вложено 40 млн евро.



"Это очень дорогая инвестиция, мы инвестируем 40 млн евро, это, наверное, самая большая инвестиция банка SEB в Литве", – сказал на пресс-конференции заместитель президента банка SEB, директор Службы помощи бизнесу и по финансам Айварас Чичялис.



По его словам, с внедрением новой платформы ИТ клиенты смогут сами менять различные настройки платежных карт, лимитов расчетов, в случае необходимости – блокировать карту, а если забыли PIN-код, то посмотреть его.



С обновлением системы ИТ в Литве группа SEB завершит приведение в соответствие платформы ИТ в странах Балтии.



"У банка SEB будет единая система ИТ во всех трех странах Балтии, это предоставит больше новых возможностей нашим клиентам, мы сможем оптимизировать затраты на создание новых продуктов", – сказал А. Чичялис.



Система будет внедряться 14-17 февраля, в эти дни временно не будут работать интернет-банк, мобильное приложение, не будут предоставляться другие услуги по интернету, не будут работать отделения банка.



В Литве в первом месяце этого года зарегистрировано 4634 новых легковых автомобилей – на 29,5% больше, чем в январе прошлого года, когда было зарегистрировано 3579 новых автомобилей, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.



"Реэкспорт по-прежнему остается важным фактором рынка – в январе 2020 года зарегистрированы новые автомобили, из них 1676 Fiat и 209 Jeep были зарегистрированы еще до конца месяца, а еще по меньшей мере 30 будет зарегистрировано в ближайшее время", – говорится в пресс-релизе AutoTyrimai.



В январе зарегистрировано 4255 личных и 379 коммерческих автомобилей или на 35,3% и на 12,9% соответственно меньше, чем год назад.



В прошлом месяце на рынке новых автомобилей лидировала марка Fiat (1875 единиц), на второй месте осталась Toyota (629), третье место занял Volkswagen (376).



Оптовая цена на электроэнергию в Литве, Латвии и Эстонии на прошлой неделе повысилась на 1%, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



Во всех Балтийских странах средняя цена на электроэнергия была одинаковой и составляла 31,36 евро за мегаватт-час. Между тем на всей бирже NordPool цена на электроэнергию упала на 8% до 19,24 евро за мегаватт-час.



"Самое большое внимание на изменения цен на бирже NordPool в регионе оказывали возросшая выработка электроэнергии на ветряных электростанциях, повышение вследствие большого количества осадков уровня воды в резервуарах гидроэлектростанций Северных стран", – сказал для пресс-релиза менеджер по делам важных клиентов Elektrum Lietuva Каролис Багдонас.



Общее потребление электроэнергии в странах Балтии осталось таким же, как и на прошлой неделе – 578 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии вместе взятые выработали 51% всей необходимой им электроэнергии.



Эстонская компания My Fitness, которой в странах Балтии принадлежит одноимённая сеть спортивных клубов, укрепляет позиции в Литве – она купила предприятие Gym Plius, контролирующее одноимённую сеть спортклубов.



По данным Реестрового центра, единственным акционером Gym Plius компания My Fitness стсла 30 января. До этого предприятием владели Айридас Кондротас и компания литовского капитала Invefina.



У Gym Plius в Литве 10 спортклубов, из которых шесть – в Вильнюсе, три – в Каунасе и один в Паневежисе.



My Fitness принадлежит 19 спортклубов в Эстонии, 11 в Латвии, а в прошлом году компания открыла в Вильнюсе первый в Литве спортклуб, инвестиции в него составили 1,3 млн евро.



Доходы Gym Plius от продаж в 2018 году увеличились в 2,2 раза до 2,805 млн евро, компания заработала 430,9 тыс. евро чистой прибыли, между тем в 2017 году ее убытки составили 26 тыс. евро.