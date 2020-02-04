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Январь этого года в Литве – самый теплый в истории, утверждают метеорологи
Январь этого года был самым теплым за историю погодных наблюдений, сообщила в понедельник Литовская гидрометеорологическая служба.
Средняя январская температура в 2020 году в Литве составила 2,8 градусов Цельсия – на 6 градусов выше, чем многолетний средний показатель.
"До сих пор самым теплым январь в Литве был в 1989 году, когда среднемесячная температура составила 1,9 градуса. Самым холодным был январь 1987 года, когда средняя температура воздуха достигала минус 15,1 градуса", – отметил в пресс-релизе климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.
В столице среднемесячная январская температура также была самой высокой с начала истории метеорологических наблюдений в 1778 году и в этом году составила 1,9 градуса тепла.
По словам Д. Валюкаса, еще одна особенность января этого года - в этом месяце в Литве не было ни одного дня со снежным покрытием.
В связи с глобальными климатическими изменениями январская температура воздуха в Литве с 1961 года по сегодняшний день поднялась на 2,9 градуса.
Категории: общество, история, образование
География: Литва
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