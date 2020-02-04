Январь этого года в Литве – самый теплый в истории, утверждают метеорологи 🔊 Воспроизвести



Январь этого года был самым теплым за историю погодных наблюдений, сообщила в понедельник Литовская гидрометеорологическая служба.



Средняя январская температура в 2020 году в Литве составила 2,8 градусов Цельсия – на 6 градусов выше, чем многолетний средний показатель.



"До сих пор самым теплым январь в Литве был в 1989 году, когда среднемесячная температура составила 1,9 градуса. Самым холодным был январь 1987 года, когда средняя температура воздуха достигала минус 15,1 градуса", – отметил в пресс-релизе климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.



В столице среднемесячная январская температура также была самой высокой с начала истории метеорологических наблюдений в 1778 году и в этом году составила 1,9 градуса тепла.



По словам Д. Валюкаса, еще одна особенность января этого года - в этом месяце в Литве не было ни одного дня со снежным покрытием.



В связи с глобальными климатическими изменениями январская температура воздуха в Литве с 1961 года по сегодняшний день поднялась на 2,9 градуса. Январь этого года был самым теплым за историю погодных наблюдений, сообщила в понедельник Литовская гидрометеорологическая служба.Средняя январская температура в 2020 году в Литве составила 2,8 градусов Цельсия – на 6 градусов выше, чем многолетний средний показатель."До сих пор самым теплым январь в Литве был в 1989 году, когда среднемесячная температура составила 1,9 градуса. Самым холодным был январь 1987 года, когда средняя температура воздуха достигала минус 15,1 градуса", – отметил в пресс-релизе климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.В столице среднемесячная январская температура также была самой высокой с начала истории метеорологических наблюдений в 1778 году и в этом году составила 1,9 градуса тепла.По словам Д. Валюкаса, еще одна особенность января этого года - в этом месяце в Литве не было ни одного дня со снежным покрытием.В связи с глобальными климатическими изменениями январская температура воздуха в Литве с 1961 года по сегодняшний день поднялась на 2,9 градуса. BNS Категории: общество, история, образование Ключевые слова: климат, погода, изменения География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии