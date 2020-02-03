«Intersurgical» поможет Висагинасу воспрять 🔊 Воспроизвести







31 января стало днём официального начала строительства в Висагинасе завода, принадлежащего «Intersurgical», международному производителю медицинских приборов, связанных с респираторной поддержкой.



Устройства, произведённые в Литве, экспортируются в более чем 100 стран, в основном, в Великобританию, США, Францию, Испанию, Германию и Японию.



В церемонии приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, член Европарламента Бронис Ропе, член Сейма Литвы Альгимантас Думбрава и многие другие.



В своей поздравительной речи президент подчеркнул важность процветания литовских регионов: «Вся Литва должна расти, вся Литва должна жить хорошо, вся Литва должна привлекать не только иностранцев, но и тех, кто уехал и теперь думает вернуться домой». Устройства, произведённые в Литве, экспортируются в более чем 100 стран, в основном, в Великобританию, США, Францию, Испанию, Германию и Японию.В церемонии приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, член Европарламента Бронис Ропе, член Сейма Литвы Альгимантас Думбрава и многие другие.В своей поздравительной речи президент подчеркнул важность процветания литовских регионов: «Вся Литва должна расти, вся Литва должна жить хорошо, вся Литва должна привлекать не только иностранцев, но и тех, кто уехал и теперь думает вернуться домой». По мнению Г.Науседы, завод «Intersurgical» поможет Висагинасу воспрять, как уже произошло с участием этого же производителя в Пабраде, где на «Intersurgical» трудится 2300 работников.



Мэр Висагинаса Эрланд Галагуз отметил, что это мероприятие является примером сотрудничества между государственными органами и частным бизнесом, и поблагодарил всех, кто способствовал приходу завода в Висагинас, потому что будущий завод хирургического оборудования - это не только новые рабочие места, но и важные часть новой идентичности города.



Сигитас Жвирблис, генеральный директор «Intersurgical», в своём выступлении подчеркнул уникальность Висагинаса и его кадров, потому что найти и подготовить специалистов в такой сфере бизнеса, как производство медицинского оборудования, непросто, но в Висагинасе есть необходимая база подготовки специалистов – Центр профессионального обучения бизнесу и ремёслам.



«Intersurgical» планирует инвестировать около 7 миллионов евро в новый завод в Висагинасе в рамках глобального проекта по разработке медицинской продукции. Компания также обязуется создать около 200 новых рабочих мест. Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Президент Литвы, Гитанас Науседа, Бронис Ропе, «Intersurgical», Сигитас Жвирблис География: Литва, Висагинас — статья прочитана 104 раза Комментарии