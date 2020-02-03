Загрузка... ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 03.02.2020 🔊 Воспроизвести



Разведке дали Пас, золотое автосечение, Сассекские под колпаком Кремля и сибас на голом крючке



“Там шпионки с крепким телом…”: Пас Эстебан Лопес возглавит разведку Испании



В испанские СМИ просочилась информация, что новым главой Национального разведывательного центра (Centro Nacional de Inteligencia — CNI) будет назначена Пас Эстебан Лопес, в течение года трудившаяся на том же посту. С той лишь разницей, что перед титулом у неё стояли буковки “и.о.”, обозначавшие некоторую ограниченность в праве принятия руководительницей разведведомства судьбоносных решений.



Эстебан Лопес 4 февраля окажется первой в истории Испании женщиной, возглавившей CNI, что станет дополнительным свидетельством укоренившегося курса Мадрида на назначение главами силовых структур представительниц прекрасного пола. В испанские СМИ просочилась информация, что новым главой Национального разведывательного центра (Centro Nacional de Inteligencia — CNI) будет назначена Пас Эстебан Лопес, в течение года трудившаяся на том же посту. С той лишь разницей, что перед титулом у неё стояли буковки “и.о.”, обозначавшие некоторую ограниченность в праве принятия руководительницей разведведомства судьбоносных решений.Эстебан Лопес 4 февраля окажется первой в истории Испании женщиной, возглавившей CNI, что станет дополнительным свидетельством укоренившегося курса Мадрида на назначение главами силовых структур представительниц прекрасного пола.



Поверить алгеброй гармонию: топ 10 самых красивых машин по версии Carwow



В определении чего-то “самого красивого” всегда присутствует (и даже господствует) вкусовщина. Мнение членов жюри, “улетевших” своими чувствами куда-то в заоблачные выси эстетического восприятия, очень часто не совпадает с предпочтениями людей, твёрдо стоящих на позициях окружающей реальности.



Задачу привести к какому-то общему знаменателю воззрения тех и других, то есть “впрячь в одну телегу коня и трепетную лань”, попытались выполнить аналитики из британской компании Carwow, специализирующейся на купле-продаже автомобилей и изучении оптимального соответствия спроса предложению на этом рынке. Эксперты лондонской фирмы попросили математиков, дизайнеров и архитекторов вывести объективную формулу, с помощью которой можно было бы не просто располагать машины в рейтинге “по красоте”, но и реально учитывать, насколько с этим согласен и эстет, и рядовой потребитель.



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Идеальный шторм — улов на халяву



После прокатившегося недавно по Испании шторма “Глория” сельское хозяйство и промышленность королевства до сих пор подсчитывают убытки. Однако есть категория приморских жителей, которые в эти дни с трудно скрываемым восторгом пожинали плоды урагана. Это рыбаки. Дело в том, что штормовые волны разрушили многие плавучие плантации Средиземноморья, на которых выращиваются рыбы и моллюски. Что стало с мидиями — неизвестно. А вот роскошный, откормленный, идеально откалиброванный сибас из разрушенных садков пошёл к испанским берегам. Больше всего счастья привалило побережью Коста Бланка, возле которого и разметало ураганом объект аквакультуры. Тысячи “хвостов” бросились самостоятельно искать еду!



Подробнее на FITZROY * * *В определении чего-то “самого красивого” всегда присутствует (и даже господствует) вкусовщина. Мнение членов жюри, “улетевших” своими чувствами куда-то в заоблачные выси эстетического восприятия, очень часто не совпадает с предпочтениями людей, твёрдо стоящих на позициях окружающей реальности.Задачу привести к какому-то общему знаменателю воззрения тех и других, то есть “впрячь в одну телегу коня и трепетную лань”, попытались выполнить аналитики из британской компании Carwow, специализирующейся на купле-продаже автомобилей и изучении оптимального соответствия спроса предложению на этом рынке. Эксперты лондонской фирмы попросили математиков, дизайнеров и архитекторов вывести объективную формулу, с помощью которой можно было бы не просто располагать машины в рейтинге “по красоте”, но и реально учитывать, насколько с этим согласен и эстет, и рядовой потребитель.* * *После прокатившегося недавно по Испании шторма “Глория” сельское хозяйство и промышленность королевства до сих пор подсчитывают убытки. Однако есть категория приморских жителей, которые в эти дни с трудно скрываемым восторгом пожинали плоды урагана. Это рыбаки. Дело в том, что штормовые волны разрушили многие плавучие плантации Средиземноморья, на которых выращиваются рыбы и моллюски. Что стало с мидиями — неизвестно. А вот роскошный, откормленный, идеально откалиброванный сибас из разрушенных садков пошёл к испанским берегам. Больше всего счастья привалило побережью Коста Бланка, возле которого и разметало ураганом объект аквакультуры. Тысячи “хвостов” бросились самостоятельно искать еду! Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 138 раз Комментарии