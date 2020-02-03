Президент Литвы предлагает отменить возрастные ограничения для глав разведок 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа в зарегистрированных в сейме поправках к закону предлагает отменить возрастной ценз для глав разведывательных ведомств.



Сейчас закон предусматривает, что сотрудники разведки служат до исполнения 55 лет.



Г. Науседа предлагает предусмотреть неприменение этого требования к директору разведслужбы и его заместителей.



В поправках также предлагается возможность для глав службы по истечению срока полномочий быть принятыми на службу без применения возрастного ценза или отборочных процедур.



Советник президента Айнис Разме говорит, что новый порядок поможет сохранить компетентных, опытных людей на службе, и не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что поправки подготовлены с учетом нынешней ситуации руководителей. Литовский президент Гитанас Науседа в зарегистрированных в сейме поправках к закону предлагает отменить возрастной ценз для глав разведывательных ведомств.Сейчас закон предусматривает, что сотрудники разведки служат до исполнения 55 лет.Г. Науседа предлагает предусмотреть неприменение этого требования к директору разведслужбы и его заместителей.В поправках также предлагается возможность для глав службы по истечению срока полномочий быть принятыми на службу без применения возрастного ценза или отборочных процедур.Советник президента Айнис Разме говорит, что новый порядок поможет сохранить компетентных, опытных людей на службе, и не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что поправки подготовлены с учетом нынешней ситуации руководителей. "Для государства большой урон, если люди, возглавлявшие разведку, знающие много тайн, с большим опытом сейчас уходят. Чтобы не было этого убытка, прежде всего, предусмотрено, чтобы их можно было принимать обратно на службу", – сказал BNS А. Разма, ранее работавший в Департаменте госбезопасности (ДГБ).



Эти поправки инициировал президент, а подготовили сами разведывательные ведомства ДГБ и Второй департамент оперативных служб при Минобороны, говорится в пояснительном письме к проекту.



Рассмотрение этого проекта в сейме отложено с возникновением дискуссии о регламентации превентивных бесед с гражданами и предоставлении права сотрудникам разведки проверять документы удостоверения личности, осуществлять административное задержание, получать без санкции суда информацию о финансовых операциях. BNS Категории: общество Ключевые слова: президент, разведка, возраст, руководство География: Литва — статья прочитана 205 раз Комментарии