В Вильнюсе учреждено общественное движение против БелАЭС в Островце 🔊 Воспроизвести



В субботу в Вильнюсе политики и общественные деятели учредили общественное движение, целью которого будет сопротивление Белорусской АЭС (БелАЭС), строительство которой завершается в Островце, что у границы с Литвой.



Движение против БелАЭС будет стремиться к тому, чтобы энергия с этой АЭС не попадала на рынок Евросоюза, чтобы было остановлено дальнейшее расширение станции, чтобы Литва и Евросоюз предприняли меры по обеспечению безопасности БелАЭС.



Среди учредителей этой организации – бывший глава Восстановительного сейма Литвы, почетный председатель партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы (СО-ЛХД) Витаутас Ландсбергис, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, члены сейма Жигимантас Павилёнис и Виргилиюс Подерис, политолог Раймундас Лопата, бывший глава Департамента госбезопасности Мечис Лауринкус, бывший глава МИД Пятрас Вайтекунас и другие. В субботу в Вильнюсе политики и общественные деятели учредили общественное движение, целью которого будет сопротивление Белорусской АЭС (БелАЭС), строительство которой завершается в Островце, что у границы с Литвой.Движение против БелАЭС будет стремиться к тому, чтобы энергия с этой АЭС не попадала на рынок Евросоюза, чтобы было остановлено дальнейшее расширение станции, чтобы Литва и Евросоюз предприняли меры по обеспечению безопасности БелАЭС.Среди учредителей этой организации – бывший глава Восстановительного сейма Литвы, почетный председатель партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы (СО-ЛХД) Витаутас Ландсбергис, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, члены сейма Жигимантас Павилёнис и Виргилиюс Подерис, политолог Раймундас Лопата, бывший глава Департамента госбезопасности Мечис Лауринкус, бывший глава МИД Пятрас Вайтекунас и другие. В опубликованном в субботу сообщении учредителей говорится, что организация будет активно добиваться принятия всех возможных мер для защиты от угрозы БелАЭС, невзирая на то, что первый реактор станции планируется запустить уже в этом году.



В декабре прошлого года Беларусь заявила, что ядерное топливо на первый ректор станции должно быть доставлено в первом квартале 2020 года, а сам реактор планируется запустить в этом году.



Литва придерживается позиции о том, что станцию в Беларуси строят без соблюдения всех норм безопасности и международных обязательств, между тем, Минск эти обвинения отметает. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии