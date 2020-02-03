Премьер Литвы пока не знает, возглавит ли список «аграриев» 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис пока не может дать ответ на вопрос о том, примет ли он приглашение Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") возглавить партийный список на предстоящих осенью парламентских выборах.



Премьер также подчеркнул, что, если решится участвовать в политике, то будет делать это вместе с ЛСКЗ.



"Сегодня я не могут дать ответ. Я упоминал: если вообще решу участвовать в политике далее, то буду делать это вместе с ЛСКЗ", – написал С. Сквернялис в социальной сети "Фейсбук".



"Важно видеть, какой будет предвыборная программа партии, какими будут основные цели и обязательства перед жителями Литвы, в итоге какие люди пойдут реализовывать эти цели", – добавил он.



С. Сквернялис выразил благодарность за предложение возглавить партийный список, по его словам, "это оценка всей четырехлетней работы правительства".



Возглавить список кандидатов ЛСКЗ в Сейм первым номером предложил С. Сквернялису в пятницу лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.



"Если С. Сквернялис будет участвовать в выборах и сможет, то было бы логично, чтобы он занял такую же позицию, как и на прошлых выборах, так как у него самый высокий рейтинг", – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис после заседания совета партии.



Выборы в Сейм состоятся 11 октября. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис пока не может дать ответ на вопрос о том, примет ли он приглашение Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") возглавить партийный список на предстоящих осенью парламентских выборах.Премьер также подчеркнул, что, если решится участвовать в политике, то будет делать это вместе с ЛСКЗ."Сегодня я не могут дать ответ. Я упоминал: если вообще решу участвовать в политике далее, то буду делать это вместе с ЛСКЗ", – написал С. Сквернялис в социальной сети "Фейсбук"."Важно видеть, какой будет предвыборная программа партии, какими будут основные цели и обязательства перед жителями Литвы, в итоге какие люди пойдут реализовывать эти цели", – добавил он.С. Сквернялис выразил благодарность за предложение возглавить партийный список, по его словам, "это оценка всей четырехлетней работы правительства".Возглавить список кандидатов ЛСКЗ в Сейм первым номером предложил С. Сквернялису в пятницу лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис."Если С. Сквернялис будет участвовать в выборах и сможет, то было бы логично, чтобы он занял такую же позицию, как и на прошлых выборах, так как у него самый высокий рейтинг", – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис после заседания совета партии.Выборы в Сейм состоятся 11 октября. BNS Категории: политика, авто Ключевые слова: сейм, премьер, выборы, кандидаты, Рамунас КАРБАУСКИС, Саулюс Сквернялис География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии