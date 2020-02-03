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Премьер Литвы пока не знает, возглавит ли список «аграриев»



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис пока не может дать ответ на вопрос о том, примет ли он приглашение Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") возглавить партийный список на предстоящих осенью парламентских выборах.

Премьер также подчеркнул, что, если решится участвовать в политике, то будет делать это вместе с ЛСКЗ.

"Сегодня я не могут дать ответ. Я упоминал: если вообще решу участвовать в политике далее, то буду делать это вместе с ЛСКЗ", – написал С. Сквернялис в социальной сети "Фейсбук".

"Важно видеть, какой будет предвыборная программа партии, какими будут основные цели и обязательства перед жителями Литвы, в итоге какие люди пойдут реализовывать эти цели", – добавил он.

С. Сквернялис выразил благодарность за предложение возглавить партийный список, по его словам, "это оценка всей четырехлетней работы правительства".

Возглавить список кандидатов ЛСКЗ в Сейм первым номером предложил С. Сквернялису в пятницу лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.

"Если С. Сквернялис будет участвовать в выборах и сможет, то было бы логично, чтобы он занял такую же позицию, как и на прошлых выборах, так как у него самый высокий рейтинг", – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис после заседания совета партии.

Выборы в Сейм состоятся 11 октября.
BNS
Категории: политика, авто
Ключевые слова: сейм, премьер, выборы, кандидаты, Рамунас КАРБАУСКИС, Саулюс Сквернялис
География: Литва
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добавлена сегодня, 3 февраля, 13:40

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