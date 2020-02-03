Fitch Ratings после 6-летнего перерыва улучшило кредитный рейтинг Литвы 🔊 Воспроизвести



После шестилетнего перерыва международное кредитное агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Литвы.



Агентство, благоприятно оценило финансово-экономическую ситуацию страны, установленные рейтинги долгосрочных и краткосрочных заимствований заменила с A- на A и с F1 на F1+ соответственно.



Перспектива установленного агентством долгосрочного рейтинга заимствований является стабильной, сообщило Министерство финансов.



"Это еще одна ступенька вверх для Литвы, отражающая доверие к нашему государству. Улучшенный кредитный рейтинг свидетельствует, что нас оценивают как надежных партнеров, ответственно распоряжающихся государственными финансами. Это решение также создает реальные возможности для еще более значительного сокращения цены заимствований страны", – заявил министр финансов Вилюс Шапока. После шестилетнего перерыва международное кредитное агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Литвы.Агентство, благоприятно оценило финансово-экономическую ситуацию страны, установленные рейтинги долгосрочных и краткосрочных заимствований заменила с A- на A и с F1 на F1+ соответственно.Перспектива установленного агентством долгосрочного рейтинга заимствований является стабильной, сообщило Министерство финансов."Это еще одна ступенька вверх для Литвы, отражающая доверие к нашему государству. Улучшенный кредитный рейтинг свидетельствует, что нас оценивают как надежных партнеров, ответственно распоряжающихся государственными финансами. Это решение также создает реальные возможности для еще более значительного сокращения цены заимствований страны", – заявил министр финансов Вилюс Шапока. Как говорится в сообщении министерства, решение экспертов агентства обусловили реальный рост внутреннего валового продукта, сокращение государственного долга и расходов по его обслуживанию. На него также повлияли и фиксирующийся несколько лет подряд и растущий профицит баланса текущего счета страны, взятая под контроль инфляция в период интенсивного роста и положительная чистая миграция.



По сообщению агентства, осмотрительная фискальная политика Литвы и членство в еврозоне, вероятно, и далее будут повышать макроэкономическую стабильность и резистентность экономики внешним потрясениям.



В предыдущий раз Fitch Ratings улучшило кредитные рейтинги Литвы в июне 2014 года.



Другое международное кредитное агентство Moody‘s предоставило Литве рейтинг долгосрочных заимствований A3 (с положительной перспективой), Standard & Poor‘s (S&P) – A (со стабильной перспективой), DBRS Morningstar – A (с положительной перспективой). BNS Категории: экономика, в мире Ключевые слова: перспективы, оценка, Fitch Ratings География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии