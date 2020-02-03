Fitch Ratings после 6-летнего перерыва улучшило кредитный рейтинг Литвы

После шестилетнего перерыва международное кредитное агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Литвы.
Агентство, благоприятно оценило финансово-экономическую ситуацию страны, установленные рейтинги долгосрочных и краткосрочных заимствований заменила с A- на A и с F1 на F1+ соответственно.
Перспектива установленного агентством долгосрочного рейтинга заимствований является стабильной, сообщило Министерство финансов.
"Это еще одна ступенька вверх для Литвы, отражающая доверие к нашему государству. Улучшенный кредитный рейтинг свидетельствует, что нас оценивают как надежных партнеров, ответственно распоряжающихся государственными финансами. Это решение также создает реальные возможности для еще более значительного сокращения цены заимствований страны", – заявил министр финансов Вилюс Шапока.
Как говорится в сообщении министерства, решение экспертов агентства обусловили реальный рост внутреннего валового продукта, сокращение государственного долга и расходов по его обслуживанию. На него также повлияли и фиксирующийся несколько лет подряд и растущий профицит баланса текущего счета страны, взятая под контроль инфляция в период интенсивного роста и положительная чистая миграция.
По сообщению агентства, осмотрительная фискальная политика Литвы и членство в еврозоне, вероятно, и далее будут повышать макроэкономическую стабильность и резистентность экономики внешним потрясениям.
В предыдущий раз Fitch Ratings улучшило кредитные рейтинги Литвы в июне 2014 года.
Другое международное кредитное агентство Moody‘s предоставило Литве рейтинг долгосрочных заимствований A3 (с положительной перспективой), Standard & Poor‘s (S&P) – A (со стабильной перспективой), DBRS Morningstar – A (с положительной перспективой).
По сообщению агентства, осмотрительная фискальная политика Литвы и членство в еврозоне, вероятно, и далее будут повышать макроэкономическую стабильность и резистентность экономики внешним потрясениям.
В предыдущий раз Fitch Ratings улучшило кредитные рейтинги Литвы в июне 2014 года.
Другое международное кредитное агентство Moody‘s предоставило Литве рейтинг долгосрочных заимствований A3 (с положительной перспективой), Standard & Poor‘s (S&P) – A (со стабильной перспективой), DBRS Morningstar – A (с положительной перспективой).