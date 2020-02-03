Все 3 пробы на коронавирус в Литве - отрицательные 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В Литве из трех проб на коронавирус все три оказались отрицательными, сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.



"По предварительным данным, ответы анализа всех трех проб являются негативными, однако официальные протоколы анализов будут в понедельник", – подтвердила Р. Лингене BNS в субботу вечером.



Анализ подтвердил, что изолированный с четверг в Каунасской клинике пациент не заражен никаким вирусом.



В субботу больница сообщила, что мужчина чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни нет, однако ожидаются официальные результаты из Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем.



Первый очаг нового коронавируса был выявлен в Китае, в городе Ухань. Он внезапно начал распространяться не только по провинции и Китаю, но и в других странах Азии, Европы и США.



Симптомами зараженных этим вирусом: жар, кашель, осложненное дыхание – они похожи на пневмонию (воспаление легких). Есть подозрение, что вирус более опасен для людей с проблемами здоровья. В Литве из трех проб на коронавирус все три оказались отрицательными, сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене."По предварительным данным, ответы анализа всех трех проб являются негативными, однако официальные протоколы анализов будут в понедельник", – подтвердила Р. Лингене BNS в субботу вечером.Анализ подтвердил, что изолированный с четверг в Каунасской клинике пациент не заражен никаким вирусом.В субботу больница сообщила, что мужчина чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни нет, однако ожидаются официальные результаты из Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем.Первый очаг нового коронавируса был выявлен в Китае, в городе Ухань. Он внезапно начал распространяться не только по провинции и Китаю, но и в других странах Азии, Европы и США.Симптомами зараженных этим вирусом: жар, кашель, осложненное дыхание – они похожи на пневмонию (воспаление легких). Есть подозрение, что вирус более опасен для людей с проблемами здоровья. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии