Глава МИД Литвы: США приветствуют более активный диалог Вильнюса с Беларусью 🔊 Воспроизвести



Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что Соединенные Штаты Америки приветствуют более активное вовлечение Литвы в диалог с Беларусью.



Это министр услышал от заместителя государственного секретаря США Филипа Т. Рикера во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора.



Л. Линкявичюс, отправляющийся в Минск на этой неделе, обсудил с американским дипломатом состоявшийся визит госсекретаря США Майка Помео в Беларусь, состоявшийся в выходные.



Литовский министр услышал заверения в том, что американская сторона поднимала вопрос о безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.



"Важно было услышать, что американская сторона поднимала вопрос БелАЭС. Я бы также подчеркнул, что США приветствует более активную вовлеченность Литвы в диалог с Беларусью и считает, что это может быть полезным", – сказал в воскресенье BNS Л. Линкявичюс. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что Соединенные Штаты Америки приветствуют более активное вовлечение Литвы в диалог с Беларусью.Это министр услышал от заместителя государственного секретаря США Филипа Т. Рикера во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора.Л. Линкявичюс, отправляющийся в Минск на этой неделе, обсудил с американским дипломатом состоявшийся визит госсекретаря США Майка Помео в Беларусь, состоявшийся в выходные.Литовский министр услышал заверения в том, что американская сторона поднимала вопрос о безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце."Важно было услышать, что американская сторона поднимала вопрос БелАЭС. Я бы также подчеркнул, что США приветствует более активную вовлеченность Литвы в диалог с Беларусью и считает, что это может быть полезным", – сказал в воскресенье BNS Л. Линкявичюс. По словам министра, США выступают за более интенсивные отношения с Беларусью, намерены восстановить представительство на уровне послов, но одновременно поднимают вопросы прав человека и демократии.



Л. Ликнявичюс также обратил внимание на то, что как США, так и Литва предлагают Беларуси альтернативные источники импорта российским энергоносителям.



Л. Линкявичюс посетит Беларусь в понедельник и вторник.



В после инаугурации в июле новый президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что будет стремиться к постепенному возобновлению диалога с Беларусью, поскольку для Литвы важно, чтобы соседняя страна сохранила самостоятельность от России.



Находящиеся в оппозиции консерваторы критикуют визит Л. Линкявичюса. Парламентарий Жигимантас Павилёнис предупредил, что "после такого визита, когда белорусский режим заявит, что диалог с Литвой успешно ведется, будет очень трудно сплотить коалицию на Западе против БелАЭС".



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В понедельник литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс отправляется с рабочим визитом в Беларусь, где обсудит ситуацию с Белорусской АЭС (БелАЭС) и вопросы, которые заботят литовское национальное меньшинство в этой стране.



Это первый визит министра в Беларусь после четырехлетнего перерыва.



В Минске Л. Линкявичюс встретится с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, представителями гражданского общества, правозащитниками, интеллектуалами.



По словам Л. Линкявичюса, Литва стремится убедить Беларусь в том, что до начала работа АЭС должен быть представить конкретный план действий по мерам безопасности на станции с учетом международных рекомендаций.



Министр заверил, что Литва в принципе никогда не согласится с действием этой станции.



"Одно из таких больных мест – это объект, который строят рядом с нашей границей, и отсутствие гарантий, норм, стандартов безопасности. Мы хотим добиться того, чтобы Беларусь все же учла рекомендации международных организаций, особенно недавно проведенных стресс-тестов, которые также опять же были очень конкретными, и мы хотим конкретный план действий до начала действия этой станции, с которой мы точно не согласимся из принципа, даже если она и начнет работать", – сказал Л. Линкявичюс BNS накануне визита.



В минувшие выходные Беларусь посетил госсекретарь США Майк Помпео. Л. Линкявичюс, обсуждавший этот визит с его заместителем, утверждает, что США приветствуют более активное вовлечение Литвы в диалог с Беларусью.



Л. Линкявичюс сказал, что Литва заинтересована помочь Беларуси в сохранении ее суверенитета путем открытия новых альтернативных направлений поставок энергоресурсов.



Поскольку продолжается спор между Минском и Москвой по условиям поставок нефти, один груз сырьевой нефти белорусы приобрели у Норвегии и доставили через Клайпедский порт и литовскую железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai.



Представители литовского правительства утверждают, что в будущем Литва могла бы поставлять в Беларусь и газ, если Минск захочет снизить зависимость от России.



В последние годы Литва единственной из стран Евросоюза блокировала соглашение по приоритетам партнерства ЕС и Беларуси. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Литва, США, угроза, визит, МИД, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 233 раза Комментарии