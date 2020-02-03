|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Помпео рассказал о выгоде для Казахстана при сотрудничестве с США
Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане отметил, что деловое партнёрство с США принесёт выгоду для Казахстана, сообщает RT.
«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнёрство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны», — цитирует его РИА Новости.
В частности, Помпео заявил о возможности создания новых рабочих мест и прозрачности контрактов.
Тлеуберди, в свою очередь, рассказал, что стороны обсуждали вопросы экономического роста Казахстана в условиях санкционной политики США.
«Госдеп продолжает поддержку казахстанской стороны с целью избежания распространения санкций на наши юридические и физические лица», — подчеркнул глава МИД Казахстана.
russian.rt.com
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|