Помпео рассказал о выгоде для Казахстана при сотрудничестве с США 🔊 Воспроизвести



Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане отметил, что деловое партнёрство с США принесёт выгоду для Казахстана, сообщает



«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнёрство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны», — цитирует его РИА Новости.



В частности, Помпео заявил о возможности создания новых рабочих мест и прозрачности контрактов.



Тлеуберди, в свою очередь, рассказал, что стороны обсуждали вопросы экономического роста Казахстана в условиях санкционной политики США.



«Госдеп продолжает поддержку казахстанской стороны с целью избежания распространения санкций на наши юридические и физические лица», — подчеркнул глава МИД Казахстана. Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане отметил, что деловое партнёрство с США принесёт выгоду для Казахстана, сообщает RT «Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнёрство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны», — цитирует его РИА Новости.В частности, Помпео заявил о возможности создания новых рабочих мест и прозрачности контрактов.Тлеуберди, в свою очередь, рассказал, что стороны обсуждали вопросы экономического роста Казахстана в условиях санкционной политики США.«Госдеп продолжает поддержку казахстанской стороны с целью избежания распространения санкций на наши юридические и физические лица», — подчеркнул глава МИД Казахстана. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Казахстан, визит, отношения, Помпео — статья прочитана 161 раз Комментарии