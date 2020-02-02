Сборная России по футзалу едет в Литву 🔊 Воспроизвести Сборная России по мини-футболу (футзал УЕФА) в субботу одержала победу в квалификационном турнире и завоевала прямую путевку на чемпионат мира 2020 года. Турнир пройдет в литовских городах Вильнюс, Каунас и Клайпеда c 12 сентября по 4 октября, сообщает ТАСС.



Российская команда начала отбор на мировое первенство в октябре прошлого года. Тогда в основном раунде квалификации россияне переиграли команды Боснии и Герцеговины (4:2), Швеции (7:3) и сыграли вничью с хорватами (2:2). Из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей россияне заняли первое место, хорваты - второе. В элитном раунде сборные России и Хорватии снова попали в одну группу, дополнили квартет С команды Азербайджана и Словакии. Российская команда начала отбор на мировое первенство в октябре прошлого года. Тогда в основном раунде квалификации россияне переиграли команды Боснии и Герцеговины (4:2), Швеции (7:3) и сыграли вничью с хорватами (2:2). Из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей россияне заняли первое место, хорваты - второе. В элитном раунде сборные России и Хорватии снова попали в одну группу, дополнили квартет С команды Азербайджана и Словакии.



Трудности с составом



Сборная России перед началом элитного раунда квалификации из-за травм не досчиталась целого ряда важных игроков, в числе которых Андрей Афанасьев, Сергей Абрамович и Сергей Абрамов. Как сообщил ТАСС глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев, по ходу тренировочных сборов семь российских футболистов подхватили вирус, вследствие чего не тренировались на протяжении четырех дней. Перед турниром эта информация не разглашалась для того, чтобы соперники российской команды не знали о ее слабостях. Многие игроки сборной России набирали форму уже по ходу турнира и достигли хороших кондиций к последнему и решающему матчу с хорватами.



В стартовой встрече элитного раунда российские футболисты уверенно переиграли словаков со счетом 7:1, после чего уступили команде Азербайджана (3:4). Перед заключительным игровым днем ситуация в турнирной таблице сложилась таким образом, что только победа гарантировала россиянам продолжение борьбы за путевку на чемпионат мира. Российские футболисты в напряженном матче обыграли хозяев турнира со счетом 4:3.







Помогли сборной России и словаки, которые ранее сыграли вничью с командой Азербайджана (3:3). В случае победы азербайджанцев три сборные (России, Азербайджана и Хорватии) имели бы по шесть очков и по лучшей разнице мячей в личных встречах между командами первое место досталось бы хорватам, а россиянам пришлось бы пробиваться на мировое первенство через игры плей-офф. "В третьей игре сказался опыт тренерского штаба во главе с Сергеем Скоровичем и хорошая игра лидеров, все это позволило нам переиграть сборную Хорватии у нее дома при полных трибунах. Радует, что наша команда умеет собраться в нужный момент и не допустить осечки, непопадание на чемпионат мира было бы большой трагедией для нас", - подчеркнул Алиев.



Глава АМФР также отметил хорошую игру лидеров команды натурализованных бразильцев Эдера Лимы, Ромуло и Робиньо в решающей встрече. Лима забил два мяча, а Ромуло стал автором победного гола. Еще один мяч хорватский футболист забил в собственные ворота.



"Мини-футбол - такая игра, где можно перейти на игру в шесть-семь человек. Тренерский штаб и воспользовался этим техническим приемом, а наши лидеры Лима и Робиньо в самый тяжелый момент проявили себя просто великолепно. Успеха удалось добиться за счет того, что у сборной России есть опыт и авторитет", - сказал Алиев.



Главный тренер сборной России в беседе с ТАСС отметил характер и бойцовские качества своих футболистов. "После того матча, в котором мы проиграли, мы нашли в себе силы переломить ситуацию и отобрались на чемпионат мира. У нас была очень сложная ситуация, очень много было травмированных, много проблем по ходу подготовки. Я благодарен нашим спортсменам, которые в трудной ситуации проявили себя настоящей командой и боролись до конца", - подчеркнул Скорович.







В Литву за медалями



Сборная России стала третьей командой, отобравшейся в финальную стадию чемпионата мира после хозяев турнира литовцев и команды Соломоновых островов, которая выиграла отборочный турнир в зоне "Океания". Всего в турнире примут участие 24 команды, которые будут разбиты на шесть групп. По две лучшие команды квартета, а также четыре сборные с лучшими показателями из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. В Литве сыграют семь команд из Европы, пять из Азии, по четыре из Южной и Северной Америки, три из Африки и одна (сборная Соломоновых островов) из Океании.



Матчи плей-офф европейского отбора пройдут с 9 по 12 апреля. Команды, которые сыграют на чемпионате мира, определятся по сумме двухматчевых противостояний. Дата жеребьевки финального турнира пока неизвестна.



"Мы никогда не ставим перед собой низких задач, будет поставлена задача завоевать медали. Чемпионат мира будет проходить в Литве, что позволит приехать туда большому количеству наших болельщиков. Надеемся, что мы сможем восстановить игроков, которые не попали в состав на отборочный турнир из-за травм. Загадывать в спорте нельзя, но надеюсь, что сборная будет в полном порядке", - отметил Алиев.



Сборная России, занимающая на данный момент пятое место в рейтинге Международной федерации футбола, отобралась на чемпионат мира в седьмой раз. Российские футболисты пропустили мировое первенство один раз - в 2004 году. На прошлом чемпионате мира команда Скоровича показала лучший результат в истории, завоевав серебряные медали. В финале турнира в Колумбии российские футболисты уступили аргентинцам со счетом 4:5.



В 1996 году сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира, еще дважды (2000, 2008) россияне занимали четвертое место. Также российские футболисты являются чемпионами Европы (1999), пятикратными серебряными (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и трехкратными бронзовыми (2001, 2007, 2018) призерами континентального первенства.



Чемпионаты мира по мини-футболу проводятся с 1989 года. С 1992 года турнир проходит раз в четыре года. Самой титулованной является сборная Бразилии (пять побед). Дважды золотые медали завоевывали испанцы, один раз - аргентинцы. В элитном раунде квалификации 16 команд разбиты на четыре группы. Победитель каждого из квартетов получает прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира. Команды, занявшие вторые места, разыграют между собой две оставшиеся путевки в плей-офф. Встречи элитного раунда группы С проходили в хорватском городе Осиек.Сборная России перед началом элитного раунда квалификации из-за травм не досчиталась целого ряда важных игроков, в числе которых Андрей Афанасьев, Сергей Абрамович и Сергей Абрамов. Как сообщил ТАСС глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев, по ходу тренировочных сборов семь российских футболистов подхватили вирус, вследствие чего не тренировались на протяжении четырех дней. Перед турниром эта информация не разглашалась для того, чтобы соперники российской команды не знали о ее слабостях. Многие игроки сборной России набирали форму уже по ходу турнира и достигли хороших кондиций к последнему и решающему матчу с хорватами.В стартовой встрече элитного раунда российские футболисты уверенно переиграли словаков со счетом 7:1, после чего уступили команде Азербайджана (3:4). Перед заключительным игровым днем ситуация в турнирной таблице сложилась таким образом, что только победа гарантировала россиянам продолжение борьбы за путевку на чемпионат мира. Российские футболисты в напряженном матче обыграли хозяев турнира со счетом 4:3.Помогли сборной России и словаки, которые ранее сыграли вничью с командой Азербайджана (3:3). В случае победы азербайджанцев три сборные (России, Азербайджана и Хорватии) имели бы по шесть очков и по лучшей разнице мячей в личных встречах между командами первое место досталось бы хорватам, а россиянам пришлось бы пробиваться на мировое первенство через игры плей-офф. "В третьей игре сказался опыт тренерского штаба во главе с Сергеем Скоровичем и хорошая игра лидеров, все это позволило нам переиграть сборную Хорватии у нее дома при полных трибунах. Радует, что наша команда умеет собраться в нужный момент и не допустить осечки, непопадание на чемпионат мира было бы большой трагедией для нас", - подчеркнул Алиев.Глава АМФР также отметил хорошую игру лидеров команды натурализованных бразильцев Эдера Лимы, Ромуло и Робиньо в решающей встрече. Лима забил два мяча, а Ромуло стал автором победного гола. Еще один мяч хорватский футболист забил в собственные ворота."Мини-футбол - такая игра, где можно перейти на игру в шесть-семь человек. Тренерский штаб и воспользовался этим техническим приемом, а наши лидеры Лима и Робиньо в самый тяжелый момент проявили себя просто великолепно. Успеха удалось добиться за счет того, что у сборной России есть опыт и авторитет", - сказал Алиев.Главный тренер сборной России в беседе с ТАСС отметил характер и бойцовские качества своих футболистов. "После того матча, в котором мы проиграли, мы нашли в себе силы переломить ситуацию и отобрались на чемпионат мира. У нас была очень сложная ситуация, очень много было травмированных, много проблем по ходу подготовки. Я благодарен нашим спортсменам, которые в трудной ситуации проявили себя настоящей командой и боролись до конца", - подчеркнул Скорович.Сборная России стала третьей командой, отобравшейся в финальную стадию чемпионата мира после хозяев турнира литовцев и команды Соломоновых островов, которая выиграла отборочный турнир в зоне "Океания". Всего в турнире примут участие 24 команды, которые будут разбиты на шесть групп. По две лучшие команды квартета, а также четыре сборные с лучшими показателями из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. В Литве сыграют семь команд из Европы, пять из Азии, по четыре из Южной и Северной Америки, три из Африки и одна (сборная Соломоновых островов) из Океании.Матчи плей-офф европейского отбора пройдут с 9 по 12 апреля. Команды, которые сыграют на чемпионате мира, определятся по сумме двухматчевых противостояний. Дата жеребьевки финального турнира пока неизвестна."Мы никогда не ставим перед собой низких задач, будет поставлена задача завоевать медали. Чемпионат мира будет проходить в Литве, что позволит приехать туда большому количеству наших болельщиков. Надеемся, что мы сможем восстановить игроков, которые не попали в состав на отборочный турнир из-за травм. Загадывать в спорте нельзя, но надеюсь, что сборная будет в полном порядке", - отметил Алиев.Сборная России, занимающая на данный момент пятое место в рейтинге Международной федерации футбола, отобралась на чемпионат мира в седьмой раз. Российские футболисты пропустили мировое первенство один раз - в 2004 году. На прошлом чемпионате мира команда Скоровича показала лучший результат в истории, завоевав серебряные медали. В финале турнира в Колумбии российские футболисты уступили аргентинцам со счетом 4:5.В 1996 году сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира, еще дважды (2000, 2008) россияне занимали четвертое место. Также российские футболисты являются чемпионами Европы (1999), пятикратными серебряными (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и трехкратными бронзовыми (2001, 2007, 2018) призерами континентального первенства.Чемпионаты мира по мини-футболу проводятся с 1989 года. С 1992 года турнир проходит раз в четыре года. Самой титулованной является сборная Бразилии (пять побед). Дважды золотые медали завоевывали испанцы, один раз - аргентинцы. Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Россия, футзал, Чемпионат мира по футзалу — статья прочитана 134 раза Комментарии