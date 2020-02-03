Госдеп снова потребовал от России вернуть Крым 🔊 Воспроизвести Морган Ортагус Фото: Alex Wong / Getty Images



США будут продолжать вводить санкции против России, так как Вашингтон требует вернуть Крым Украине. Об этом представитель Госдепартамента Морган Ортагус написала в Twitter, сообщает



«Сегодня мы почтили память тех, кто погиб в результате российской агрессии на Украине. Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не докажет свою приверженность миру в Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма», — отметила Ортагус.



Ранее 31 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала от Москвы выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Киеву. Также ПАСЕ призвала Москву «положить конец военному вмешательству (...) на востоке Украины». США будут продолжать вводить санкции против России, так как Вашингтон требует вернуть Крым Украине. Об этом представитель Госдепартамента Морган Ортагус написала в Twitter, сообщает ЛЕНТА «Сегодня мы почтили память тех, кто погиб в результате российской агрессии на Украине. Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не докажет свою приверженность миру в Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма», — отметила Ортагус.Ранее 31 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала от Москвы выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Киеву. Также ПАСЕ призвала Москву «положить конец военному вмешательству (...) на востоке Украины». Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям. Москва отвергает все обвинения, указывая на их голословность.



Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права. lenta.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, аналитика, Крым, Право, присоединение, аннексия — статья прочитана 226 раз Комментарии