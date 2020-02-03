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Госдеп снова потребовал от России вернуть Крым

Морган Ортагус Фото: Alex Wong / Getty Images


США будут продолжать вводить санкции против России, так как Вашингтон требует вернуть Крым Украине. Об этом представитель Госдепартамента Морган Ортагус написала в Twitter, сообщает ЛЕНТА.

«Сегодня мы почтили память тех, кто погиб в результате российской агрессии на Украине. Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не докажет свою приверженность миру в Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма», — отметила Ортагус.

Ранее 31 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала от Москвы выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Киеву. Также ПАСЕ призвала Москву «положить конец военному вмешательству (...) на востоке Украины».
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям. Москва отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.
lenta.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, аналитика, Крым, Право, присоединение, аннексия
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добавлена сегодня, 3 февраля, 16:00

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