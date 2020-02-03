Сейчас в СМИ активно обсуждают таинственного русского олигарха, который якобы предоставил свою виллу в Ванкувере герцогу и герцогине Сассекским. Меган Маркл и принц Гарри не торопятся раскрывать свои секреты, однако западная пресса вовсю пытается выяснить имя владельца особняка.
Последние недели только и разговоров о том, кому принадлежит роскошный особняк в Канаде, в котором поселились Меган Маркл и Гарри. Помимо его таинственного прошлого, множество вопросов вызывает также имя его владельца. Личность хозяина недвижимости пока не раскрыта, а вот имя посредника уже стало известно.
«Тысяча цветов» — так называется роскошная вилла в Канаде, в которой Меган Маркл и Гарри провели почти два месяца. Расположенный на побережье острова Ванкувер в регионе Британской Колумбии, особняк является предметом многочисленных споров. Недавно газета «Sunday Mirror» сообщила, что дом был построен на костях предков различных канадских племен. В самые разгар «Мегсита» повеяло новым скандалом, которого Сассексы явно не хотели.
Но это еще не все. Недавно газета «Daily Mails» провела расследование относительно таинственного владельца виллы. В настоящее время его личность неизвестна, но в ближайшем времени его имя должно быть обнародовано, так Британская Колумбия намерена принять закон, касающийся богатых владельцев престижной недвижимости, которые часто предпочитают находиться в тени. Этот законопроект позволит раскрыть имя владельца виллы «Тысяча цветов». Между тем, расследование «Daily Mail» вышло на другого человека, некоего Алистера Таллока.
Под каблуком российских олигархов?
Алистер Таллок является юристом по недвижимости и посредником между герцогом и герцогиней Сассекскими и владельцем виллы «Тысяча цветов». Среди клиентов Таллока такие звезды, как Элтон Джон и Кайли Миноуг. Но больше всего «Daily Mail» заинтересовали другие лица, с которыми работает адвокат. Большинство из них — российские олигархи, работающие в разных сферах. К ним относятся миллиардер, вложивший деньги в «Фейсбук», технологические магнаты, а также два бывших министра, чья политическая карьера связана с Владимиром Путиным.
Поэтому это довольно деликатная тема, даже если упрощенно сказать, что Туллок находится «под каблуком российских олигархов». Туллок имеет дело с Россией посредством своих связей с богатыми клиентами, а также через британский благотворительный фонд «Oxford Russia Fund», в котором он является членом совета директоров. Этот фонд предоставляет стипендии студентам изучающим гуманитарные науки в двадцати российских вузах. Во время заседаний советов директоров Туллок может общаться на досуге с другими членами, такими как бывший вице-премьер России Борис Салтыков. После недавних публикаций «Daily Mail», вилла «Тысяча цветов» начинает постепенно раскрывать свои секреты. Теперь осталось узнать имя ее загадочного владельца, о котором ходят многочисленные слухи. «Мегсит» приобрел новые формы и стал похож на настоящий голливудский триллер.
Автор: Антуан Ле Фюр (Antoine Le Fur) для Gala, Франция, перевод ИноСМИ
Под каблуком российских олигархов?
Алистер Таллок является юристом по недвижимости и посредником между герцогом и герцогиней Сассекскими и владельцем виллы «Тысяча цветов». Среди клиентов Таллока такие звезды, как Элтон Джон и Кайли Миноуг. Но больше всего «Daily Mail» заинтересовали другие лица, с которыми работает адвокат. Большинство из них — российские олигархи, работающие в разных сферах. К ним относятся миллиардер, вложивший деньги в «Фейсбук», технологические магнаты, а также два бывших министра, чья политическая карьера связана с Владимиром Путиным.
Поэтому это довольно деликатная тема, даже если упрощенно сказать, что Туллок находится «под каблуком российских олигархов». Туллок имеет дело с Россией посредством своих связей с богатыми клиентами, а также через британский благотворительный фонд «Oxford Russia Fund», в котором он является членом совета директоров. Этот фонд предоставляет стипендии студентам изучающим гуманитарные науки в двадцати российских вузах. Во время заседаний советов директоров Туллок может общаться на досуге с другими членами, такими как бывший вице-премьер России Борис Салтыков. После недавних публикаций «Daily Mail», вилла «Тысяча цветов» начинает постепенно раскрывать свои секреты. Теперь осталось узнать имя ее загадочного владельца, о котором ходят многочисленные слухи. «Мегсит» приобрел новые формы и стал похож на настоящий голливудский триллер.
Автор: Антуан Ле Фюр (Antoine Le Fur) для Gala, Франция, перевод ИноСМИ