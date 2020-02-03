Gala Фанция : Меган Маркл и Гарри находятся под покровительством российских олигархов и их таинственного посредника? 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS



Сейчас в СМИ активно обсуждают таинственного русского олигарха, который якобы предоставил свою виллу в Ванкувере герцогу и герцогине Сассекским. Меган Маркл и принц Гарри не торопятся раскрывать свои секреты, однако западная пресса вовсю пытается выяснить имя владельца особняка.



Последние недели только и разговоров о том, кому принадлежит роскошный особняк в Канаде, в котором поселились Меган Маркл и Гарри. Помимо его таинственного прошлого, множество вопросов вызывает также имя его владельца. Личность хозяина недвижимости пока не раскрыта, а вот имя посредника уже стало известно.



«Тысяча цветов» — так называется роскошная вилла в Канаде, в которой Меган Маркл и Гарри провели почти два месяца. Расположенный на побережье острова Ванкувер в регионе Британской Колумбии, особняк является предметом многочисленных споров. Недавно газета «Sunday Mirror» сообщила, что дом был построен на костях предков различных канадских племен. В самые разгар «Мегсита» повеяло новым скандалом, которого Сассексы явно не хотели. Последние недели только и разговоров о том, кому принадлежит роскошный особняк в Канаде, в котором поселились Меган Маркл и Гарри. Помимо его таинственного прошлого, множество вопросов вызывает также имя его владельца. Личность хозяина недвижимости пока не раскрыта, а вот имя посредника уже стало известно.«Тысяча цветов» — так называется роскошная вилла в Канаде, в которой Меган Маркл и Гарри провели почти два месяца. Расположенный на побережье острова Ванкувер в регионе Британской Колумбии, особняк является предметом многочисленных споров. Недавно газета «Sunday Mirror» сообщила, что дом был построен на костях предков различных канадских племен. В самые разгар «Мегсита» повеяло новым скандалом, которого Сассексы явно не хотели.



Под каблуком российских олигархов?



Алистер Таллок является юристом по недвижимости и посредником между герцогом и герцогиней Сассекскими и владельцем виллы «Тысяча цветов». Среди клиентов Таллока такие звезды, как Элтон Джон и Кайли Миноуг. Но больше всего «Daily Mail» заинтересовали другие лица, с которыми работает адвокат. Большинство из них — российские олигархи, работающие в разных сферах. К ним относятся миллиардер, вложивший деньги в «Фейсбук», технологические магнаты, а также два бывших министра, чья политическая карьера связана с Владимиром Путиным.



Поэтому это довольно деликатная тема, даже если упрощенно сказать, что Туллок находится «под каблуком российских олигархов». Туллок имеет дело с Россией посредством своих связей с богатыми клиентами, а также через британский благотворительный фонд «Oxford Russia Fund», в котором он является членом совета директоров. Этот фонд предоставляет стипендии студентам изучающим гуманитарные науки в двадцати российских вузах. Во время заседаний советов директоров Туллок может общаться на досуге с другими членами, такими как бывший вице-премьер России Борис Салтыков. После недавних публикаций «Daily Mail», вилла «Тысяча цветов» начинает постепенно раскрывать свои секреты. Теперь осталось узнать имя ее загадочного владельца, о котором ходят многочисленные слухи. «Мегсит» приобрел новые формы и стал похож на настоящий голливудский триллер.



Автор: Антуан Ле Фюр (Antoine Le Fur) для Gala, Франция, перевод Но это еще не все. Недавно газета «Daily Mails» провела расследование относительно таинственного владельца виллы. В настоящее время его личность неизвестна, но в ближайшем времени его имя должно быть обнародовано, так Британская Колумбия намерена принять закон, касающийся богатых владельцев престижной недвижимости, которые часто предпочитают находиться в тени. Этот законопроект позволит раскрыть имя владельца виллы «Тысяча цветов». Между тем, расследование «Daily Mail» вышло на другого человека, некоего Алистера Таллока.Алистер Таллок является юристом по недвижимости и посредником между герцогом и герцогиней Сассекскими и владельцем виллы «Тысяча цветов». Среди клиентов Таллока такие звезды, как Элтон Джон и Кайли Миноуг. Но больше всего «Daily Mail» заинтересовали другие лица, с которыми работает адвокат. Большинство из них — российские олигархи, работающие в разных сферах. К ним относятся миллиардер, вложивший деньги в «Фейсбук», технологические магнаты, а также два бывших министра, чья политическая карьера связана с Владимиром Путиным.Поэтому это довольно деликатная тема, даже если упрощенно сказать, что Туллок находится «под каблуком российских олигархов». Туллок имеет дело с Россией посредством своих связей с богатыми клиентами, а также через британский благотворительный фонд «Oxford Russia Fund», в котором он является членом совета директоров. Этот фонд предоставляет стипендии студентам изучающим гуманитарные науки в двадцати российских вузах. Во время заседаний советов директоров Туллок может общаться на досуге с другими членами, такими как бывший вице-премьер России Борис Салтыков. После недавних публикаций «Daily Mail», вилла «Тысяча цветов» начинает постепенно раскрывать свои секреты. Теперь осталось узнать имя ее загадочного владельца, о котором ходят многочисленные слухи. «Мегсит» приобрел новые формы и стал похож на настоящий голливудский триллер.Автор: Антуан Ле Фюр (Antoine Le Fur) для Gala, Франция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: русские, королева, Британия, принц, Гарри, Меган — статья прочитана 123 раза Комментарии