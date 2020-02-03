Сгущенка, мыло и одеколон: что берут литовцы в белорусских магазинах

Литовцы признаются, что белорусские товары гораздо дешевле, при этом они хорошего качества. За такие цены в балтийской республике можно приобрести только китайские товары, сообщает Sputnik Литва. После введения безвизового въезда в Гродно в приграничных магазинах прибавилось количество покупателей из Литвы. Sputnik Беларусь выяснил, что покупают литовцы чаще всего.
Продавцы сельских магазинов рассказали, что в традиционный набор литовского покупателя входят десять кусков мыла, несколько брестских "лампочек Ильича", самый дешевый одеколон "Шипр" и иногда пара брестских колготок и белорусская косметика. Оказалось, что весной повышенным спросом пользуются белорусские удобрения.
Кроме того, из хозяйственных товаров часто берут оцинкованные ведра, оцинкованные и пластмассовые тазики. Продавцы отмечают, что в летний период покупателей из соседней республики становится больше. Однако даже зимой литовцы появляются в белорусских магазинах каждый день. По словам работников магазинов, литовцы стараются брать простые дешевые белорусские товары.
Однако бывает и так, что иностранцы покупают одежду. Продавцы отмечают, что туристам нравится белорусская одежда. Женщины часто берут сорочки и трикотаж. Продавцы также рассказали порталу, что белорусские товары пользуются популярностью среди литовцев из-за экономии, поскольку цены в Белоруссии ниже. Кроме того, сами литовцы признаются, что из доступных товаров в балтийской республике все китайского производства, а в Белоруссии товары по таким ценам гораздо качественнее.
В продуктовом магазине лидерами продаж являются лидские кукурузные палочки, сгущенка, хорошие белорусские виноградные вина и бальзамы, сигареты. По словам продавцов, литовцы закупают по десять-двадцать банок сгущенки за раз, кукурузные палочки скупают коробками, а вот алкоголь и сигареты стараются брать по норме, чтобы пропустили через границу.
Другие продукты также покупают, особенно если видят, что они продаются по акции с хорошей скидкой. В этом случае в корзинке туриста может оказаться докторская колбаса, молочные продукты, халва и многое другое.
Посещать без визы Гродно и часть Гродненского района иностранные туристы могут с октября 2016 года. Сейчас территория безвизовой зоны расширилась за счет включения в нее Берестовицкого, Волковысского, Щучинского, Лидского и Вороновского районов. Кроме того, гродненская безвизовая зона объединена с брестской, а срок пребывания туристов увеличен до 15 дней.