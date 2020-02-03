Сгущенка, мыло и одеколон: что берут литовцы в белорусских магазинах 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Артем Бордовский



Литовцы признаются, что белорусские товары гораздо дешевле, при этом они хорошего качества. За такие цены в балтийской республике можно приобрести только китайские товары, сообщает



Продавцы сельских магазинов рассказали, что в традиционный набор литовского покупателя входят десять кусков мыла, несколько брестских "лампочек Ильича", самый дешевый одеколон "Шипр" и иногда пара брестских колготок и белорусская косметика. Оказалось, что весной повышенным спросом пользуются белорусские удобрения. Литовцы признаются, что белорусские товары гораздо дешевле, при этом они хорошего качества. За такие цены в балтийской республике можно приобрести только китайские товары, сообщает Sputnik Литва . После введения безвизового въезда в Гродно в приграничных магазинах прибавилось количество покупателей из Литвы. Sputnik Беларусь выяснил, что покупают литовцы чаще всего.Продавцы сельских магазинов рассказали, что в традиционный набор литовского покупателя входят десять кусков мыла, несколько брестских "лампочек Ильича", самый дешевый одеколон "Шипр" и иногда пара брестских колготок и белорусская косметика. Оказалось, что весной повышенным спросом пользуются белорусские удобрения. © SPUTNIK / РОБЕРТС ВИЦУПС Одеколон "Саша" и "Тройной"



Кроме того, из хозяйственных товаров часто берут оцинкованные ведра, оцинкованные и пластмассовые тазики. Продавцы отмечают, что в летний период покупателей из соседней республики становится больше. Однако даже зимой литовцы появляются в белорусских магазинах каждый день. По словам работников магазинов, литовцы стараются брать простые дешевые белорусские товары.



Однако бывает и так, что иностранцы покупают одежду. Продавцы отмечают, что туристам нравится белорусская одежда. Женщины часто берут сорочки и трикотаж. Продавцы также рассказали порталу, что белорусские товары пользуются популярностью среди литовцев из-за экономии, поскольку цены в Белоруссии ниже. Кроме того, сами литовцы признаются, что из доступных товаров в балтийской республике все китайского производства, а в Белоруссии товары по таким ценам гораздо качественнее.



© SPUTNIK / ПАВЕЛ ВУР Женщины постарше часто покупают ночные сорочки и халаты белорусского производства



В продуктовом магазине лидерами продаж являются лидские кукурузные палочки, сгущенка, хорошие белорусские виноградные вина и бальзамы, сигареты. По словам продавцов, литовцы закупают по десять-двадцать банок сгущенки за раз, кукурузные палочки скупают коробками, а вот алкоголь и сигареты стараются брать по норме, чтобы пропустили через границу.



Другие продукты также покупают, особенно если видят, что они продаются по акции с хорошей скидкой. В этом случае в корзинке туриста может оказаться докторская колбаса, молочные продукты, халва и многое другое.



© SPUTNIK / ПАВЕЛ ВУР Жители литовского приграничья ходят в магазины райПО с калькуляторами - все, что дешевле, чем в Литве, пользуется спросом



Посещать без визы Гродно и часть Гродненского района иностранные туристы могут с октября 2016 года. Сейчас территория безвизовой зоны расширилась за счет включения в нее Берестовицкого, Волковысского, Щучинского, Лидского и Вороновского районов. Кроме того, гродненская безвизовая зона объединена с брестской, а срок пребывания туристов увеличен до 15 дней. Кроме того, из хозяйственных товаров часто берут оцинкованные ведра, оцинкованные и пластмассовые тазики. Продавцы отмечают, что в летний период покупателей из соседней республики становится больше. Однако даже зимой литовцы появляются в белорусских магазинах каждый день. По словам работников магазинов, литовцы стараются брать простые дешевые белорусские товары.Однако бывает и так, что иностранцы покупают одежду. Продавцы отмечают, что туристам нравится белорусская одежда. Женщины часто берут сорочки и трикотаж. Продавцы также рассказали порталу, что белорусские товары пользуются популярностью среди литовцев из-за экономии, поскольку цены в Белоруссии ниже. Кроме того, сами литовцы признаются, что из доступных товаров в балтийской республике все китайского производства, а в Белоруссии товары по таким ценам гораздо качественнее.В продуктовом магазине лидерами продаж являются лидские кукурузные палочки, сгущенка, хорошие белорусские виноградные вина и бальзамы, сигареты. По словам продавцов, литовцы закупают по десять-двадцать банок сгущенки за раз, кукурузные палочки скупают коробками, а вот алкоголь и сигареты стараются брать по норме, чтобы пропустили через границу.Другие продукты также покупают, особенно если видят, что они продаются по акции с хорошей скидкой. В этом случае в корзинке туриста может оказаться докторская колбаса, молочные продукты, халва и многое другое.Посещать без визы Гродно и часть Гродненского района иностранные туристы могут с октября 2016 года. Сейчас территория безвизовой зоны расширилась за счет включения в нее Берестовицкого, Волковысского, Щучинского, Лидского и Вороновского районов. Кроме того, гродненская безвизовая зона объединена с брестской, а срок пребывания туристов увеличен до 15 дней. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, в Беларуси Ключевые слова: цены, продукты, товары, шоптуры География: Литва — статья прочитана 63 раза Комментарии