Штрафы за неправильную парковку в Вильнюсе могут вырасти в семь раз

В столице Литвы власти тестируют новую систему эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенных местах, сообщает Sputnik Литва. Нарушителям правил дорожного движения в Вильнюсе будет все сложнее избежать наказания. Столичные правоохранители будут забирать неправильно припаркованные автомобили на эвакуаторе.
Как сообщил заместитель главы столичной администрации Адомас Бужинскас на своей странице в соцсети Facebook, теперь водители, которые оставляют автомобили в неположенном месте, несмотря на знаки, возможные штрафы и другие предупреждения, рискуют просто не найти свою машину там, где бросили ее.
В 20-х числах января представители администрации вместе с полицейскими устроили проверочный проезд по улице Даугелишке и выяснили, что там правила парковки нарушили 14 автомобилей. 11 из них увезли на площадку на Минском шоссе.
Как напоминает Бужинскас, пока процесс погрузки на эвакуатор и оформления документов занимает около получаса. Нарушитель должен будет заплатить не стандартные 15 евро за неправильную парковку, как раньше, а 75 евро за вывоз и по 15 евро за каждые сутки нахождения авто на специальной стоянке.
Таким образом, несознательный водитель рискует заплатить минимум 105 евро, куда входят штраф за нарушение парковки, вывоз машины и пребывание на стоянке. Помимо значительных трат, как подчеркивает Бужинскас, водителю грозит еще и существенное неудобство, поскольку машину надо будет ехать и забирать.
Как отмечается, пока правоохранители эвакуируют автомобили только из тех зон, где им в принципе нельзя парковаться, но не исключено, что санкции будут применены и к тем, кто нарушает правила оплаты.
Как напомнили в администрации, водители, нарушающие правила парковки, создают угрозу пешеходам, велосипедистам, другим автомобилистам, а также из-за них могут возникать пробки.
"На мой взгляд, нынешний штраф в размере 15 евро для статистического жителя Вильнюса не является сдерживающим фактором", – отметил Бужинскас.
По его словам, пока система эвакуации работает в тестовом режиме, но не исключено, что в будущем заработает на постоянной основе.
Как напоминает Бужинскас, пока процесс погрузки на эвакуатор и оформления документов занимает около получаса. Нарушитель должен будет заплатить не стандартные 15 евро за неправильную парковку, как раньше, а 75 евро за вывоз и по 15 евро за каждые сутки нахождения авто на специальной стоянке.
Таким образом, несознательный водитель рискует заплатить минимум 105 евро, куда входят штраф за нарушение парковки, вывоз машины и пребывание на стоянке. Помимо значительных трат, как подчеркивает Бужинскас, водителю грозит еще и существенное неудобство, поскольку машину надо будет ехать и забирать.
Как отмечается, пока правоохранители эвакуируют автомобили только из тех зон, где им в принципе нельзя парковаться, но не исключено, что санкции будут применены и к тем, кто нарушает правила оплаты.
Как напомнили в администрации, водители, нарушающие правила парковки, создают угрозу пешеходам, велосипедистам, другим автомобилистам, а также из-за них могут возникать пробки.
"На мой взгляд, нынешний штраф в размере 15 евро для статистического жителя Вильнюса не является сдерживающим фактором", – отметил Бужинскас.
По его словам, пока система эвакуации работает в тестовом режиме, но не исключено, что в будущем заработает на постоянной основе.