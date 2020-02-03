Штрафы за неправильную парковку в Вильнюсе могут вырасти в семь раз 🔊 Воспроизвести



В столице Литвы власти тестируют новую систему эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенных местах, сообщает



Как сообщил заместитель главы столичной администрации Адомас Бужинскас на своей странице в соцсети Facebook, теперь водители, которые оставляют автомобили в неположенном месте, несмотря на знаки, возможные штрафы и другие предупреждения, рискуют просто не найти свою машину там, где бросили ее. В столице Литвы власти тестируют новую систему эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенных местах, сообщает Sputnik Литва . Нарушителям правил дорожного движения в Вильнюсе будет все сложнее избежать наказания. Столичные правоохранители будут забирать неправильно припаркованные автомобили на эвакуаторе.Как сообщил заместитель главы столичной администрации Адомас Бужинскас на своей странице в соцсети Facebook, теперь водители, которые оставляют автомобили в неположенном месте, несмотря на знаки, возможные штрафы и другие предупреждения, рискуют просто не найти свою машину там, где бросили ее. В 20-х числах января представители администрации вместе с полицейскими устроили проверочный проезд по улице Даугелишке и выяснили, что там правила парковки нарушили 14 автомобилей. 11 из них увезли на площадку на Минском шоссе.



Как напоминает Бужинскас, пока процесс погрузки на эвакуатор и оформления документов занимает около получаса. Нарушитель должен будет заплатить не стандартные 15 евро за неправильную парковку, как раньше, а 75 евро за вывоз и по 15 евро за каждые сутки нахождения авто на специальной стоянке.



Таким образом, несознательный водитель рискует заплатить минимум 105 евро, куда входят штраф за нарушение парковки, вывоз машины и пребывание на стоянке. Помимо значительных трат, как подчеркивает Бужинскас, водителю грозит еще и существенное неудобство, поскольку машину надо будет ехать и забирать.



Как отмечается, пока правоохранители эвакуируют автомобили только из тех зон, где им в принципе нельзя парковаться, но не исключено, что санкции будут применены и к тем, кто нарушает правила оплаты.



Как напомнили в администрации, водители, нарушающие правила парковки, создают угрозу пешеходам, велосипедистам, другим автомобилистам, а также из-за них могут возникать пробки.



"На мой взгляд, нынешний штраф в размере 15 евро для статистического жителя Вильнюса не является сдерживающим фактором", – отметил Бужинскас.



По его словам, пока система эвакуации работает в тестовом режиме, но не исключено, что в будущем заработает на постоянной основе. lt.sputniknews.ru Категории: общество, авто, чп и криминал Ключевые слова: оплата, нарушения, штраф, автостоянки, парковка География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 183 раза Комментарии