Главная >> Новости >> общество, технологии >> Шяуляй может стать первым "умным" городом Литвы

Шяуляй может стать первым умным городом Литвы

© Photo : Šiaulių miesto savivaldybės


В городе уже действует система автоматического мониторинга дорожного движения, а в ближайшее время планируется открытие координационного центра. Шяуляй предпринимает шаги, чтобы стать первым "умным" городом в Литве, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу города.

В настоящее время в городе действует система мониторинга дорожного движения, которая координирует общественный порядок, контроль и обслуживание общественных мест, осуществляет энергетический контроль общественных зданий и обеспечивает немедленное реагирование на чрезвычайные ситуации или аварийные ситуации.
В Шяуляйском муниципалитете планируют открыть городской координационный центр. Он начнет действовать с 10 февраля. Модернизация осуществляется в рамках совместного проекта с Латвией "Совершенствование системы гражданской безопасности в Шяуляе и Елгаве". Похожий центр в соседней стране работает уже несколько лет.

Городской координационный центр займется наблюдением за городскими общественными местами и улицами, гражданской охраной и общественным порядком, уборкой и техническим обслуживанием объектов, аварийным управлением, мониторингом энергоэффективности общественных зданий и контролем качества предоставляемых коммунальных услуг.

Жители Шяуляя смогут обращаться в центр через онлайн-платформу или по телефону 1863. Специалисты работают круглосуточно.

В Шяуляйском муниципалитете оборудованы современными рабочие места с современным оборудованием для мониторинга территории – видеостена, проложено оптоволокно, новые системы оповещения граждан, а также обновлены 16 старых камер и установлены 16 новых. Пять из них, которые находятся на въездах в город, могут фиксировать государственные номерные знаки транспортных средств. К концу этого года может появиться около 70 видеокамер. Цифровая система сама анализирует записанное видео и автоматически информирует сотрудников о возможных нарушениях.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, технологии
Ключевые слова: город, управление, автоматизация
География: Литва
статья прочитана 207 раз
добавлена сегодня, 3 февраля, 08:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка