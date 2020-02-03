Шяуляй может стать первым умным городом Литвы 🔊 Воспроизвести © Photo : Šiaulių miesto savivaldybės



В городе уже действует система автоматического мониторинга дорожного движения, а в ближайшее время планируется открытие координационного центра. Шяуляй предпринимает шаги, чтобы стать первым "умным" городом в Литве, сообщает



В настоящее время в городе действует система мониторинга дорожного движения, которая координирует общественный порядок, контроль и обслуживание общественных мест, осуществляет энергетический контроль общественных зданий и обеспечивает немедленное реагирование на чрезвычайные ситуации или аварийные ситуации. В городе уже действует система автоматического мониторинга дорожного движения, а в ближайшее время планируется открытие координационного центра. Шяуляй предпринимает шаги, чтобы стать первым "умным" городом в Литве, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу города.В настоящее время в городе действует система мониторинга дорожного движения, которая координирует общественный порядок, контроль и обслуживание общественных мест, осуществляет энергетический контроль общественных зданий и обеспечивает немедленное реагирование на чрезвычайные ситуации или аварийные ситуации. В Шяуляйском муниципалитете планируют открыть городской координационный центр. Он начнет действовать с 10 февраля. Модернизация осуществляется в рамках совместного проекта с Латвией "Совершенствование системы гражданской безопасности в Шяуляе и Елгаве". Похожий центр в соседней стране работает уже несколько лет.



Городской координационный центр займется наблюдением за городскими общественными местами и улицами, гражданской охраной и общественным порядком, уборкой и техническим обслуживанием объектов, аварийным управлением, мониторингом энергоэффективности общественных зданий и контролем качества предоставляемых коммунальных услуг.



Жители Шяуляя смогут обращаться в центр через онлайн-платформу или по телефону 1863. Специалисты работают круглосуточно.



В Шяуляйском муниципалитете оборудованы современными рабочие места с современным оборудованием для мониторинга территории – видеостена, проложено оптоволокно, новые системы оповещения граждан, а также обновлены 16 старых камер и установлены 16 новых. Пять из них, которые находятся на въездах в город, могут фиксировать государственные номерные знаки транспортных средств. К концу этого года может появиться около 70 видеокамер. Цифровая система сама анализирует записанное видео и автоматически информирует сотрудников о возможных нарушениях. lt.sputniknews.ru Категории: общество, технологии Ключевые слова: город, управление, автоматизация География: Литва — статья прочитана 207 раз Комментарии