Трамп ограничил въезд в США для граждан Кыргызстана. Почему? 🔊 Воспроизвести



Администрация США объявила о расширении списка стран, гражданам которых будет ограничен въезд в Соединенные Штаты. Впервые в этот перечень попало государство бывшего СССР - Кыргызстан. Кроме него в список вошли Нигерия, Судан, Танзания, Эритрея и Мьянма.



По сообщениям американских СМИ, в Вашингтоне рассматривали возможность ограничить въезд и для граждан Беларуси, но затем отказались от этого шага.



Почему Кыргызстан попал в этот список и что говорят об этом в Вашингтоне и Бишкеке? Администрация США объявила о расширении списка стран, гражданам которых будет ограничен въезд в Соединенные Штаты. Впервые в этот перечень попало государство бывшего СССР - Кыргызстан. Кроме него в список вошли Нигерия, Судан, Танзания, Эритрея и Мьянма.По сообщениям американских СМИ, в Вашингтоне рассматривали возможность ограничить въезд и для граждан Беларуси, но затем отказались от этого шага.Почему Кыргызстан попал в этот список и что говорят об этом в Вашингтоне и Бишкеке? Би-би-си расспросила дипломатов и экспертов.



При этом жители всех этих стран по-прежнему смогут обращаться в американские посольства и консульства за получением туристических и деловых виз.



Приоритетные запреты



Первое распоряжение о запрете въезда в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран было подписано Трампом 27 января 2017 года, всего лишь через неделю после инаугурации нового президента Соединенных Штатов. В список вошли Иран, Ирак, Сирия, Судан, Йемен, Ливия и Сомали. Позже в этот перечень внесли Венесуэлу и Северную Корею.



Представители администрации тогда поясняли, что граждане именно этих государств представляют особую угрозу для национальной безопасности США, и им должен быть полностью запрещен въезд на территорию страны.



Распоряжение президента, получившее в американских СМИ название "Мусульманский запрет" ("Muslim ban") трижды блокировалось федеральными судьями в различных штатах, но в конце концов Верховный суд поддержал президента. Из списка были исключены Ирак и Судан, а в текст распоряжения внесены поправки, конкретизирующие требования Вашингтона к странам, включенным в список.



GETTY IMAGES Image caption Первая версия запрета вызвала бурю протестов



В их числе - выдача гражданам, путешествующим за границу, биометрических паспортов, снабженных электронным чипом, а также расширение объема информации о террористических и других угрозах, которой правительства этих стран делятся с властями США.



В своих публичных выступлениях в последние годы Дональд Трамп неоднократно упоминал, что ужесточение иммиграционной политики является одним из приоритетов его администрации, и списки стран, гражданам которых ограничат въезд в США, будут постоянно расширяться.



Выступая перед журналистами во время визита в Давос в январе этого года, Дональд Трамп подтвердил, что не намерен отказываться от своих предвыборных обещаний об ограничении иммиграции.



"Мы добавляем несколько государств (в список), - сказал Трамп. - Мы должны быть в безопасности. Наша страна должна быть в безопасности. Вы видите, что происходит в мире. Наша страна должна быть безопасной".



"Близорукая позиция"



Первым о планах администрации Трампа к третьей годовщине "Мусульманского запрета" вновь расширить список, сообщило вашингтонское издание Politico. Вслед за ним эту информацию подтвердили источники и других американских СМИ.



По их данным, в новом перечне должны были оказаться сразу два постсоветских государства - Кыргызстан и Беларусь. Ограничения также планировалось ввести в отношении граждан Нигерии, Судана, Танзании, Эритреи и Мьянмы.



В Госдепартаменте США тогда официально отказались ответить на запрос Русской службы Би-би-си.



Собеседники Русской службы Би-би-си в американском дипломатическом ведомстве, все же согласившиеся прокомментировать появление нового списка на условиях анонимности, подтвердили, что инициатива о расширении запрета исходит из администрации, но не смогли однозначно определить, почему в этот перечень были включены именно эти государства. Правительство Нигерии, например, является партнером США по глобальной антитеррористической программе, а нигерийские военнослужащие проводят совместные операции с американскими военными.



GETTY IMAGES Image caption Посольство США в Бишкеке и так не выдает визы всем желающим



Источник в МИД Кыргызстана рассказал Русской службе Би-би-си, что о готовящемся запрете киргизские дипломаты узнали из статьи в Politico.



Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков считает, что все дело в отсутствии у граждан страны биометрических паспортов.



Источник в киргизском МИД в разговоре с Би-би-си выразил уверенность, что решение вызвано американской внутриполитической повесткой и не связано с политикой США в отношении Кыргызстана.



По его словам, за запретом стоит "неумная, близорукая, неуклюжая позиция нынешней администрации США". Дипломат предположил, что какая-то часть американского истеблишмента могла остаться недовольной закрытием базы США в Кыргызстане в 2014 году, а включение этой страны в новый список определяется военным и экономическим союзом Бишкека с Москвой.



Обеспечение безопасности?



Представляя в пятницу, 31 января, новую инициативу администрации, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чад Вулф пояснил, что новый список стал результатом "систематического обзора", продолжавшегося почти год.



В марте 2018 года американская администрация направила правительствам 200 государств ряд вопросов, касающихся их сотрудничества с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, обмена разведывательной информацией и данных о выданных собственным гражданам паспортах. От властей этих стран также потребовалось самостоятельно оценить "уровень и степень" террористической угрозы.



GETTY IMAGES Image caption Администрация Трампа недовольна, что в страну приезжает много иностранцев



После этого собственную оценку ситуации во всех этих государствах провела межведомственная группа в США, в которую вошли представители министерства внутренней безопасности, Пентагона, Госдепартамента и офиса директора Службы национальной разведки.



"В результате именно эти шесть государств получили худшие оценки, - объяснил Вулф, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне. - Точно так же, как и семь стран, уже включенных [в первоначальный список], они заняли последние места в общем перечне".



Чиновник счел нужным уточнить, что "большая часть" этих стран намерена сохранять хорошие отношения с США и пыталась помочь американцам в оценке террористических угроз.



"По самым разным причинам они не смогли выполнить минимальные требования, которые мы сформулировали, - заявил Вулф. - Поэтому единственным способом снизить (возможные) риски стало введение ограничений на поездки".



Он добавил, что администрация намерена проводить подобные обзоры каждые шесть месяцев, и любая из стран получит шанс на исключение из списка, если в Вашингтоне посчитают, что это государство предприняло необходимые меры для укрепления собственной безопасности и стало больше сотрудничать с США. Вопреки прогнозам американских СМИ, сообщавших о готовящемся указе президента Трампа еще несколько недель назад, новый список не предполагает полного запрета на въезд в США для граждан шести государств. Жителям Кыргызстана, Мьянмы, Эритреи и Нигерии, например, отказано в праве обращаться за иммиграционными визами, дающими право на проживание и работу в США. Граждане Судана и Танзании будут исключены из участия в лотерее по розыгрышу гринкарт.При этом жители всех этих стран по-прежнему смогут обращаться в американские посольства и консульства за получением туристических и деловых виз.Первое распоряжение о запрете въезда в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран было подписано Трампом 27 января 2017 года, всего лишь через неделю после инаугурации нового президента Соединенных Штатов. В список вошли Иран, Ирак, Сирия, Судан, Йемен, Ливия и Сомали. Позже в этот перечень внесли Венесуэлу и Северную Корею.Представители администрации тогда поясняли, что граждане именно этих государств представляют особую угрозу для национальной безопасности США, и им должен быть полностью запрещен въезд на территорию страны.Распоряжение президента, получившее в американских СМИ название "Мусульманский запрет" ("Muslim ban") трижды блокировалось федеральными судьями в различных штатах, но в конце концов Верховный суд поддержал президента. Из списка были исключены Ирак и Судан, а в текст распоряжения внесены поправки, конкретизирующие требования Вашингтона к странам, включенным в список.В их числе - выдача гражданам, путешествующим за границу, биометрических паспортов, снабженных электронным чипом, а также расширение объема информации о террористических и других угрозах, которой правительства этих стран делятся с властями США.В своих публичных выступлениях в последние годы Дональд Трамп неоднократно упоминал, что ужесточение иммиграционной политики является одним из приоритетов его администрации, и списки стран, гражданам которых ограничат въезд в США, будут постоянно расширяться.Выступая перед журналистами во время визита в Давос в январе этого года, Дональд Трамп подтвердил, что не намерен отказываться от своих предвыборных обещаний об ограничении иммиграции."Мы добавляем несколько государств (в список), - сказал Трамп. - Мы должны быть в безопасности. Наша страна должна быть в безопасности. Вы видите, что происходит в мире. Наша страна должна быть безопасной".Первым о планах администрации Трампа к третьей годовщине "Мусульманского запрета" вновь расширить список, сообщило вашингтонское издание Politico. Вслед за ним эту информацию подтвердили источники и других американских СМИ.По их данным, в новом перечне должны были оказаться сразу два постсоветских государства - Кыргызстан и Беларусь. Ограничения также планировалось ввести в отношении граждан Нигерии, Судана, Танзании, Эритреи и Мьянмы.В Госдепартаменте США тогда официально отказались ответить на запрос Русской службы Би-би-си.Собеседники Русской службы Би-би-си в американском дипломатическом ведомстве, все же согласившиеся прокомментировать появление нового списка на условиях анонимности, подтвердили, что инициатива о расширении запрета исходит из администрации, но не смогли однозначно определить, почему в этот перечень были включены именно эти государства. Правительство Нигерии, например, является партнером США по глобальной антитеррористической программе, а нигерийские военнослужащие проводят совместные операции с американскими военными.Источник в МИД Кыргызстана рассказал Русской службе Би-би-си, что о готовящемся запрете киргизские дипломаты узнали из статьи в Politico.Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков считает, что все дело в отсутствии у граждан страны биометрических паспортов.Источник в киргизском МИД в разговоре с Би-би-си выразил уверенность, что решение вызвано американской внутриполитической повесткой и не связано с политикой США в отношении Кыргызстана.По его словам, за запретом стоит "неумная, близорукая, неуклюжая позиция нынешней администрации США". Дипломат предположил, что какая-то часть американского истеблишмента могла остаться недовольной закрытием базы США в Кыргызстане в 2014 году, а включение этой страны в новый список определяется военным и экономическим союзом Бишкека с Москвой.Представляя в пятницу, 31 января, новую инициативу администрации, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чад Вулф пояснил, что новый список стал результатом "систематического обзора", продолжавшегося почти год.В марте 2018 года американская администрация направила правительствам 200 государств ряд вопросов, касающихся их сотрудничества с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, обмена разведывательной информацией и данных о выданных собственным гражданам паспортах. От властей этих стран также потребовалось самостоятельно оценить "уровень и степень" террористической угрозы.После этого собственную оценку ситуации во всех этих государствах провела межведомственная группа в США, в которую вошли представители министерства внутренней безопасности, Пентагона, Госдепартамента и офиса директора Службы национальной разведки."В результате именно эти шесть государств получили худшие оценки, - объяснил Вулф, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне. - Точно так же, как и семь стран, уже включенных [в первоначальный список], они заняли последние места в общем перечне".Чиновник счел нужным уточнить, что "большая часть" этих стран намерена сохранять хорошие отношения с США и пыталась помочь американцам в оценке террористических угроз."По самым разным причинам они не смогли выполнить минимальные требования, которые мы сформулировали, - заявил Вулф. - Поэтому единственным способом снизить (возможные) риски стало введение ограничений на поездки".Он добавил, что администрация намерена проводить подобные обзоры каждые шесть месяцев, и любая из стран получит шанс на исключение из списка, если в Вашингтоне посчитают, что это государство предприняло необходимые меры для укрепления собственной безопасности и стало больше сотрудничать с США. bbc.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: визы, Трамп, отказ, Кыргызстан — статья прочитана 139 раз Комментарии