Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Mohammed Salem Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в секторе Газа. Архивное фото



Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина прекращает все отношения с США и Израилем после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о "сделке века", сообщает



"Мы отправили два письма — одно исполняющему обязанности премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, второе — США — о том, что у Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права", — сказал Аббас на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире, где обсуждалась реакция арабских стран на сделку. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина прекращает все отношения с США и Израилем после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о "сделке века", сообщает РИА Новости "Мы отправили два письма — одно исполняющему обязанности премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, второе — США — о том, что у Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права", — сказал Аббас на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире, где обсуждалась реакция арабских стран на сделку. По его словам, США "больше не друг" Палестины.



Аббас также отметил, что ранее извещал президента США о намерении сделать Палестину демилитаризованным государством, хотя некоторые фракции выступают против этой идеи.



"Я предпочту построить больницу, а не купить танк", — заявил он.



Что такое "сделка века"



Двадцать восьмого января Трамп представил "сделку века" — проект соглашения, которое должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной.



Этот план признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.



Что касается Палестины, то "сделка века" предполагает создание демилитаризованного государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. Сделать столицей этого государства планируется Абу-Дис, город на восточной окраине Иерусалима, за "забором безопасности".



Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение десяти лет, прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.



Аббас отверг этот план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, его столицей должен быть Восточный Иерусалим.



Израиль же отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который объявил своей вечной и неделимой столицей.



РИА Новости Категории: общество, политика Ключевые слова: США, территории, Палестина, признание — статья прочитана 131 раз Комментарии