Помпео и Лукашенко обсудили вопрос сотрудничества Белоруссии с НАТО 🔊 Воспроизвести



Перспективы взаимодействия Белоруссии с блоком НАТО обсуждались в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заявил в субботу глава МИД республики Владимир Макей.



"Только что завершилась встреча (Помпео – ред.) с главой государства. Беседа с президентом Республики Беларусь (Александром Лукашенко) прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания, был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений… Состоялся, в частности, обмен мнениями о ситуации в регионе и о перспективах взаимодействия Беларуси с блоком НАТО. Отмечено намерение Беларуси приложить усилия по сохранению мира и безопасности на континенте", - заявил Макей журналистам.



По мнению главы внешнеполитического ведомства республики, визит Помпео в Минск является "наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия" и призван придать "значимый импульс процессу поступательной нормализации" двусторонних отношений. Перспективы взаимодействия Белоруссии с блоком НАТО обсуждались в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заявил в субботу глава МИД республики Владимир Макей."Только что завершилась встреча (Помпео – ред.) с главой государства. Беседа с президентом Республики Беларусь (Александром Лукашенко) прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания, был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений… Состоялся, в частности, обмен мнениями о ситуации в регионе и о перспективах взаимодействия Беларуси с блоком НАТО. Отмечено намерение Беларуси приложить усилия по сохранению мира и безопасности на континенте", - заявил Макей журналистам.По мнению главы внешнеполитического ведомства республики, визит Помпео в Минск является "наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия" и призван придать "значимый импульс процессу поступательной нормализации" двусторонних отношений.







Минск приветствовал бы более активную роль США в Белоруссии с учетом того значения, которое Вашингтон играет на международной арене, заявил в субботу глава МИД республики Владимир Макей, сообщает



"Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси, исходя из той роли, того значения, которую играют США на мировой арене. Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес присутствовал здесь более активно… Мы заинтересованы в том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами", - заявил Макей журналистам.



По словам министра, перед двумя странами стоит множество вызовов и угроз, с которыми они могут и должны бороться вместе. Как отметил Макей, эти вызовы и угрозы среди прочего обсуждались на встрече госсекретаря США Майка Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась в Минске в субботу. Глава МИД уточнил, что речь шла о борьбе с терроризмом и торговлей людьми, о борьбе с наркотрафиком, а также об обеспечении безопасности.



"Мы считаем, что, даже несмотря на какие-то существующие разногласия между нашими странами, есть ряд сфер, где мы можем иметь общий интерес и сотрудничать более эффективно", - добавил Макей.



Первого февраля Помпео посетил Минск в рамках своего евразийского турне. Целью визита в госдепартаменте США назвали стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".



В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. В сентябре заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Минск и провел переговоры с президентом Белоруссии и главой МИД. По их итогам Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. Также, по его словам, Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска, но подчеркнул важность прогресса в республике в области демократии.



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Власти США не ставят перед Белоруссией выбор сотрудничать с Москвой или Вашингтоном. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в субботу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.



"Мы понимаем, что у вас длительная история [отношений] с Россией. Мы не говорим о выборе между нами [США] и ими [Россией]", - сказал Помпео.



Госсекретарь заявил о готовности США сотрудничать с Минском, чтобы "Белоруссия имела суверенитет и независимость". "Я понимаю, это то, что вы этого хотите. И я видел несколько отчетов по этому вопросу", - добавил Помпео.



Он также отметил, что CША обеспокоены ситуацией с правами человека в Белоруссии, но рассчитывают на прогресс в этом вопросе. "Мы работаем над вопросами прав человека, у нас есть обеспокоенность по этому вопросу. Мы будем продвигать эти реформы, чтобы были защищены права людей. Мы уверены, что вместе мы сможем добиться успеха", - сказал госсекретарь. Как отметил Макей, стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются, отмечена политическая воля Минска и Вашингтона и далее развивать отношения. "Этому будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после двенадцатилетнего перерыва. Белорусская сторона приветствовала поддержку суверенитета и независимости Беларуси, которую высказывают Соединенные Штаты", - сказал руководитель МИД.Минск приветствовал бы более активную роль США в Белоруссии с учетом того значения, которое Вашингтон играет на международной арене, заявил в субботу глава МИД республики Владимир Макей, сообщает РИА Новости "Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси, исходя из той роли, того значения, которую играют США на мировой арене. Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес присутствовал здесь более активно… Мы заинтересованы в том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами", - заявил Макей журналистам.По словам министра, перед двумя странами стоит множество вызовов и угроз, с которыми они могут и должны бороться вместе. Как отметил Макей, эти вызовы и угрозы среди прочего обсуждались на встрече госсекретаря США Майка Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась в Минске в субботу. Глава МИД уточнил, что речь шла о борьбе с терроризмом и торговлей людьми, о борьбе с наркотрафиком, а также об обеспечении безопасности."Мы считаем, что, даже несмотря на какие-то существующие разногласия между нашими странами, есть ряд сфер, где мы можем иметь общий интерес и сотрудничать более эффективно", - добавил Макей.Первого февраля Помпео посетил Минск в рамках своего евразийского турне. Целью визита в госдепартаменте США назвали стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений".В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. В сентябре заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Минск и провел переговоры с президентом Белоруссии и главой МИД. По их итогам Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. Также, по его словам, Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска, но подчеркнул важность прогресса в республике в области демократии.* * *Власти США не ставят перед Белоруссией выбор сотрудничать с Москвой или Вашингтоном. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в субботу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Мы понимаем, что у вас длительная история [отношений] с Россией. Мы не говорим о выборе между нами [США] и ими [Россией]", - сказал Помпео.Госсекретарь заявил о готовности США сотрудничать с Минском, чтобы "Белоруссия имела суверенитет и независимость". "Я понимаю, это то, что вы этого хотите. И я видел несколько отчетов по этому вопросу", - добавил Помпео.Он также отметил, что CША обеспокоены ситуацией с правами человека в Белоруссии, но рассчитывают на прогресс в этом вопросе. "Мы работаем над вопросами прав человека, у нас есть обеспокоенность по этому вопросу. Мы будем продвигать эти реформы, чтобы были защищены права людей. Мы уверены, что вместе мы сможем добиться успеха", - сказал госсекретарь. РИА Новости Категории: чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: США, визит, МИД, Лукашенко, Помпео, Макей География: Белоруссия — статья прочитана 180 раз Комментарии