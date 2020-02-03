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В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
Заболевание выявили среди цыплят-бройлеров, выращенных в провинции Хунань, сообщает ТАСС.
Министерство сельского хозяйства КНР сообщило в воскресенье о вспышке птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань.
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
ТАСС
Категории: чп и криминал
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