В Китае произошла вспышка птичьего гриппа 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Eugene Hoshiko



Заболевание выявили среди цыплят-бройлеров, выращенных в провинции Хунань, сообщает



Министерство сельского хозяйства КНР сообщило в воскресенье о вспышке птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань.



"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении. Заболевание выявили среди цыплят-бройлеров, выращенных в провинции Хунань, сообщает ТАСС Министерство сельского хозяйства КНР сообщило в воскресенье о вспышке птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань."1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении. ТАСС Категории: чп и криминал Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 233 раза Комментарии