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В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

© AP Photo/Eugene Hoshiko


Заболевание выявили среди цыплят-бройлеров, выращенных в провинции Хунань, сообщает ТАСС.

Министерство сельского хозяйства КНР сообщило в воскресенье о вспышке птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань.

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
ТАСС
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия
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добавлена сегодня, 3 февраля, 08:00

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