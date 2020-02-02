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Вильнюс концертом почтил память В.Высоцкого и отметил Всемирный день Битлз /добавлено видео/





31 января в Белом зале Вильнюсского Дома учителя состоялся концерт одновременно и памяти Владимира Высоцкого, и празднование Всемирного дня "Битлз". Организатором необычного мероприятия выступил "Клуб Одинокого Волка".

Этот "Клуб" был основан 17 декабря 2007 года легендарным литовским актёром-бардом Витаутасом Кернагисом. Главной идеей, породившей клуб, была желание собрать всех музыкантов, которые отошли от активной концертной деятельности и организовывать посиделки, маленькие концерты, как бы №междусобойчики" для своих.

Но время шло, и клуб расширился, его посиделки стали всё популярнее не только у участников, потом он получил "прописку" в вильнюсском Доме учителя, где теперь каждую последнюю пятницу месяца проводит свои тематические вечера.
В клубе звучат авторские песни членов клуба и только в "живом" исполнении. В деятельности клуба принимают участие музыканты не только из Вильнюса, но и со всей Литвы.

В этот раз на сцену Дома учителя выходили:



Александр Харин (Вильнюс), Александр Козлов (Вильнюс), Евгвний Фомичёв (Висагинас), Ольга Петунина (Вильнюс), Олег Мозарский (Вильнюс), Валентинас Аруна (Каунас), Лилияна Абленайте (Вильнюс), Артурас Миналга (Вильнюс), Аудрюс Азгуридис (Вильнюс), а также

"Битлз ин джаз" (Юодшиляй, Вильнюсский район) в составе: Александр Белкин, Гинтарас Шулинскас, Владислав Климович, Арвидас Мяшка.

А ещё - "Динозавры" (Вильнюс), собравшие в этот раз таких исполнителе, как Ремигиюс Валинтас, Арунас Норкявичюс, Миндаугас Мишкинис, Олег Денисенко, Мечисловас Даукантас.



Замечательно справился с ролью ведущего концерта Шарунас Мачюлис (Вильнюс), принял своеобразную эстафету от В.Кернагиса и продолживший деятельность "Клуба Одинокий волк".



Автор фото- и видеорепортажа - Владимир Клоповский, "Обзор"



Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Шарунас Мачюлис, "Клуб Одинокого Волка", Всемирный день "Битлз"
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 2 февраля, 18:43

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