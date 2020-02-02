Вильнюс концертом почтил память В.Высоцкого и отметил Всемирный день Битлз /добавлено видео/

Этот "Клуб" был основан 17 декабря 2007 года легендарным литовским актёром-бардом Витаутасом Кернагисом. Главной идеей, породившей клуб, была желание собрать всех музыкантов, которые отошли от активной концертной деятельности и организовывать посиделки, маленькие концерты, как бы №междусобойчики" для своих.Но время шло, и клуб расширился, его посиделки стали всё популярнее не только у участников, потом он получил "прописку" в вильнюсском Доме учителя, где теперь каждую последнюю пятницу месяца проводит свои тематические вечера.