Вильнюс концертом почтил память В.Высоцкого и отметил Всемирный день Битлз /добавлено видео/

31 января в Белом зале Вильнюсского Дома учителя состоялся концерт одновременно и памяти Владимира Высоцкого, и празднование Всемирного дня "Битлз". Организатором необычного мероприятия выступил "Клуб Одинокого Волка".
Этот "Клуб" был основан 17 декабря 2007 года легендарным литовским актёром-бардом Витаутасом Кернагисом. Главной идеей, породившей клуб, была желание собрать всех музыкантов, которые отошли от активной концертной деятельности и организовывать посиделки, маленькие концерты, как бы №междусобойчики" для своих.
Но время шло, и клуб расширился, его посиделки стали всё популярнее не только у участников, потом он получил "прописку" в вильнюсском Доме учителя, где теперь каждую последнюю пятницу месяца проводит свои тематические вечера.
В клубе звучат авторские песни членов клуба и только в "живом" исполнении. В деятельности клуба принимают участие музыканты не только из Вильнюса, но и со всей Литвы.
В этот раз на сцену Дома учителя выходили:
Александр Харин (Вильнюс), Александр Козлов (Вильнюс), Евгвний Фомичёв (Висагинас), Ольга Петунина (Вильнюс), Олег Мозарский (Вильнюс), Валентинас Аруна (Каунас), Лилияна Абленайте (Вильнюс), Артурас Миналга (Вильнюс), Аудрюс Азгуридис (Вильнюс), а также
"Битлз ин джаз" (Юодшиляй, Вильнюсский район) в составе: Александр Белкин, Гинтарас Шулинскас, Владислав Климович, Арвидас Мяшка.
А ещё - "Динозавры" (Вильнюс), собравшие в этот раз таких исполнителе, как Ремигиюс Валинтас, Арунас Норкявичюс, Миндаугас Мишкинис, Олег Денисенко, Мечисловас Даукантас.
Замечательно справился с ролью ведущего концерта Шарунас Мачюлис (Вильнюс), принял своеобразную эстафету от В.Кернагиса и продолживший деятельность "Клуба Одинокий волк".
Автор фото- и видеорепортажа - Владимир Клоповский, "Обзор"
В этот раз на сцену Дома учителя выходили:
Александр Харин (Вильнюс), Александр Козлов (Вильнюс), Евгвний Фомичёв (Висагинас), Ольга Петунина (Вильнюс), Олег Мозарский (Вильнюс), Валентинас Аруна (Каунас), Лилияна Абленайте (Вильнюс), Артурас Миналга (Вильнюс), Аудрюс Азгуридис (Вильнюс), а также
"Битлз ин джаз" (Юодшиляй, Вильнюсский район) в составе: Александр Белкин, Гинтарас Шулинскас, Владислав Климович, Арвидас Мяшка.
А ещё - "Динозавры" (Вильнюс), собравшие в этот раз таких исполнителе, как Ремигиюс Валинтас, Арунас Норкявичюс, Миндаугас Мишкинис, Олег Денисенко, Мечисловас Даукантас.
Замечательно справился с ролью ведущего концерта Шарунас Мачюлис (Вильнюс), принял своеобразную эстафету от В.Кернагиса и продолживший деятельность "Клуба Одинокий волк".
Автор фото- и видеорепортажа - Владимир Клоповский, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Шарунас Мачюлис, "Клуб Одинокого Волка", Всемирный день "Битлз"