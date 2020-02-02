Литва ещё поборется за путёвку на Евро-2022 🔊 Воспроизвести Фото: lff.lt







В минувшую субботу стали известны имена победителей во всех девяти группах предварительного этапа чемпионата Европы по футзалу-2022.



Напрямую путёвки получили следующие сборные: Босния и Герцеговина, Бельгия, Польша, Албания, Венгрия, Грузия, Латвия, Молдавия и Норвегия.



К слову, сборная Латвии заняла первое место в группе G, победив сборную Эстонии со счётом 6:1 и сыграв вничью со сборной Дании – 2:2 (датчане обыграли эстонцев с меньшей, чем у латвийцев, разницей – 4:2).



К упомянутым девяти сборным, занявшим в своих группах первые места, присоединятся ещё семь команд. За право попасть в эту семёрку поспорят в рамках плей-офф 14 команд, занявшие вторые места: Кипр, Армения, Греция, Сан-Марино, Литва, Германия, Дания, Израиль и Северная Македония, а также пять лучших команд, занявших третье место - Болгария, Англия, Турция, Швейцария и Черногория. Жеребьёвка этапа плей-офф - 13 февраля. Напрямую путёвки получили следующие сборные: Босния и Герцеговина, Бельгия, Польша, Албания, Венгрия, Грузия, Латвия, Молдавия и Норвегия.К слову, сборная Латвии заняла первое место в группе G, победив сборную Эстонии со счётом 6:1 и сыграв вничью со сборной Дании – 2:2 (датчане обыграли эстонцев с меньшей, чем у латвийцев, разницей – 4:2).К упомянутым девяти сборным, занявшим в своих группах первые места, присоединятся ещё семь команд. За право попасть в эту семёрку поспорят в рамках плей-офф 14 команд, занявшие вторые места: Кипр, Армения, Греция, Сан-Марино, Литва, Германия, Дания, Израиль и Северная Македония, а также пять лучших команд, занявших третье место - Болгария, Англия, Турция, Швейцария и Черногория. Жеребьёвка этапа плей-офф - 13 февраля.



Впрочем, при любом раскладе проверка на таком высоком уровне является для Литвы лучшим вариантом подготовки к участию к предстоящему чемпионату мира по футзалу, в котором она примет участие на правах хозяйки.



Чемпионат Европы по футзалу - 2022



Предварительный отборочный раунд



Литва, Йонава, 30 января



3-й тур



Северная Ирландия – Турция – 2:4



Литва – Венгрия – 1:4



Голы:



0'47'' [0:1] Ричард Давид



6'39'' [0:2] Золтан Дрот



13'02'' [1:2] Юстинас Загурскас



13'33'' [1:3] Золтан Дрот



13'02'' [1:4] Янош Рабл



Лукас Сенджикас (Литва) не забил 7-метровый штрафной удар (4'47'').



Итоговое положение в группе Е



1. Венгрия - 9 очков (разность мячей – 14:3),



2. Литва – 6 (9:7),



3. Турция – 3 (6:8),



4. Северная Ирландия – 0 (5:16).



Сборная Литвы, не сумевшая одолеть явного фаворита турнира в Йонаве, о ходе которого «Обзор» подробно рассказывал на своём сайте, получила бесценный опыт. Будем надеяться, что он ей пригодится в дальнейшем.Впрочем, при любом раскладе проверка на таком высоком уровне является для Литвы лучшим вариантом подготовки к участию к предстоящему чемпионату мира по футзалу, в котором она примет участие на правах хозяйки.Северная Ирландия – Турция – 2:4Литва – Венгрия – 1:4Голы:0'47'' [0:1] Ричард Давид6'39'' [0:2] Золтан Дрот13'02'' [1:2] Юстинас Загурскас13'33'' [1:3] Золтан Дрот13'02'' [1:4] Янош РаблЛукас Сенджикас (Литва) не забил 7-метровый штрафной удар (4'47'').1. Венгрия - 9 очков (разность мячей – 14:3),2. Литва – 6 (9:7),3. Турция – 3 (6:8),4. Северная Ирландия – 0 (5:16). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: 2022, Йонава, футзал, чемпионат Европы по футзалу География: Литва, Йонава — статья прочитана 177 раз Комментарии