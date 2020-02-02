Литва ещё поборется за путёвку на Евро-2022

В минувшую субботу стали известны имена победителей во всех девяти группах предварительного этапа чемпионата Европы по футзалу-2022.
Напрямую путёвки получили следующие сборные: Босния и Герцеговина, Бельгия, Польша, Албания, Венгрия, Грузия, Латвия, Молдавия и Норвегия.
К слову, сборная Латвии заняла первое место в группе G, победив сборную Эстонии со счётом 6:1 и сыграв вничью со сборной Дании – 2:2 (датчане обыграли эстонцев с меньшей, чем у латвийцев, разницей – 4:2).
К упомянутым девяти сборным, занявшим в своих группах первые места, присоединятся ещё семь команд. За право попасть в эту семёрку поспорят в рамках плей-офф 14 команд, занявшие вторые места: Кипр, Армения, Греция, Сан-Марино, Литва, Германия, Дания, Израиль и Северная Македония, а также пять лучших команд, занявших третье место - Болгария, Англия, Турция, Швейцария и Черногория. Жеребьёвка этапа плей-офф - 13 февраля.
Сборная Литвы, не сумевшая одолеть явного фаворита турнира в Йонаве, о ходе которого «Обзор» подробно рассказывал на своём сайте, получила бесценный опыт. Будем надеяться, что он ей пригодится в дальнейшем.
Впрочем, при любом раскладе проверка на таком высоком уровне является для Литвы лучшим вариантом подготовки к участию к предстоящему чемпионату мира по футзалу, в котором она примет участие на правах хозяйки.
3-й тур
Северная Ирландия – Турция – 2:4
Литва – Венгрия – 1:4
Голы:
0'47'' [0:1] Ричард Давид
6'39'' [0:2] Золтан Дрот
13'02'' [1:2] Юстинас Загурскас
13'33'' [1:3] Золтан Дрот
13'02'' [1:4] Янош Рабл
Лукас Сенджикас (Литва) не забил 7-метровый штрафной удар (4'47'').
Итоговое положение в группе Е
1. Венгрия - 9 очков (разность мячей – 14:3),
2. Литва – 6 (9:7),
3. Турция – 3 (6:8),
4. Северная Ирландия – 0 (5:16).
Впрочем, при любом раскладе проверка на таком высоком уровне является для Литвы лучшим вариантом подготовки к участию к предстоящему чемпионату мира по футзалу, в котором она примет участие на правах хозяйки.
Чемпионат Европы по футзалу - 2022
Предварительный отборочный раунд
Литва, Йонава, 30 января
Предварительный отборочный раунд
Литва, Йонава, 30 января
3-й тур
Северная Ирландия – Турция – 2:4
Литва – Венгрия – 1:4
Голы:
0'47'' [0:1] Ричард Давид
6'39'' [0:2] Золтан Дрот
13'02'' [1:2] Юстинас Загурскас
13'33'' [1:3] Золтан Дрот
13'02'' [1:4] Янош Рабл
Лукас Сенджикас (Литва) не забил 7-метровый штрафной удар (4'47'').
Итоговое положение в группе Е
1. Венгрия - 9 очков (разность мячей – 14:3),
2. Литва – 6 (9:7),
3. Турция – 3 (6:8),
4. Северная Ирландия – 0 (5:16).