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Литва ещё поборется за путёвку на Евро-2022

Фото: lff.lt




В минувшую субботу стали известны имена победителей во всех девяти группах предварительного этапа чемпионата Европы по футзалу-2022.

Напрямую путёвки получили следующие сборные: Босния и Герцеговина, Бельгия, Польша, Албания, Венгрия, Грузия, Латвия, Молдавия и Норвегия.

К слову, сборная Латвии заняла первое место в группе G, победив сборную Эстонии со счётом 6:1 и сыграв вничью со сборной Дании – 2:2 (датчане обыграли эстонцев с меньшей, чем у латвийцев, разницей – 4:2).

К упомянутым девяти сборным, занявшим в своих группах первые места, присоединятся ещё семь команд. За право попасть в эту семёрку поспорят в рамках плей-офф 14 команд, занявшие вторые места: Кипр, Армения, Греция, Сан-Марино, Литва, Германия, Дания, Израиль и Северная Македония, а также пять лучших команд, занявших третье место - Болгария, Англия, Турция, Швейцария и Черногория. Жеребьёвка этапа плей-офф - 13 февраля.
Сборная Литвы, не сумевшая одолеть явного фаворита турнира в Йонаве, о ходе которого «Обзор» подробно рассказывал на своём сайте, получила бесценный опыт. Будем надеяться, что он ей пригодится в дальнейшем.

Впрочем, при любом раскладе проверка на таком высоком уровне является для Литвы лучшим вариантом подготовки к участию к предстоящему чемпионату мира по футзалу, в котором она примет участие на правах хозяйки.

Чемпионат Европы по футзалу - 2022

Предварительный отборочный раунд

Литва, Йонава, 30 января

3-й тур

Северная Ирландия – Турция – 2:4

Литва – Венгрия – 1:4

Голы:

0'47'' [0:1] Ричард Давид

6'39'' [0:2] Золтан Дрот

13'02'' [1:2] Юстинас Загурскас

13'33'' [1:3] Золтан Дрот

13'02'' [1:4] Янош Рабл

Лукас Сенджикас (Литва) не забил 7-метровый штрафной удар (4'47'').

Итоговое положение в группе Е

1. Венгрия - 9 очков (разность мячей – 14:3),

2. Литва – 6 (9:7),

3. Турция – 3 (6:8),

4. Северная Ирландия – 0 (5:16).

Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: 2022, Йонава, футзал, чемпионат Европы по футзалу
География: Литва, Йонава
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добавлена сегодня, 2 февраля, 10:40

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