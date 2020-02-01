В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым 🔊 Воспроизвести В Крыму. Фото из архива "Обзора"







В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов в субботу, 1 февраля, сообщают



«Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — сказал Аристов.



Он отметил, что продажа воды могла бы пополнить украинский бюджет.



Аристов подчеркнул, что на обсуждении в Верховной раде речь шла о том, чтобы продавать воду в Россию и прежде всего — в Крым. В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов в субботу, 1 февраля, сообщают "Известия". «Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — сказал Аристов.Он отметил, что продажа воды могла бы пополнить украинский бюджет.Аристов подчеркнул, что на обсуждении в Верховной раде речь шла о том, чтобы продавать воду в Россию и прежде всего — в Крым. Отмечается, что в октябре 2019 года глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил об отсутствии необходимости поставок украинской воды в Крым. По его словам, на полуострове достаточный объем воды благодаря местным ресурсам.



Вместе с тем 10 января президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников Крыма за невнимание к вопросам водоснабжения. Он заверил, что нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов.



Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Категории: в Европе Ключевые слова: Украина, вода, Крым — статья прочитана 147 раз Комментарии