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ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 01.02.2020



Долгожданный Брексит, европейский галоп Помпео, защитные сети Лесбоса и позорный провал импичмента

Brexit: уход не по-английски

Развод Великобритании с Евросоюзом, о котором так долго говорила на каждом углу европейская пресса, наконец-то свершился. Уходящие — счастливые до полного сияния лиц — постарались нарушить традицию незаметного ухода (не прощаясь, не привлекая внимания, не заявляя, что уже пора), получившего у народов мира определение “уйти по-английски”. Британские газеты устроили настоящую фиесту на своих первых полосах. Всё-таки два с половиной года страдали ожиданием, два раза откладывали…

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Главная угроза миру опять поменялась

Майк Помпео, отправившийся в турне по нескольким странам Европы, поехал, как видится, не только на Украину и в Белоруссию, но и немножко головой.
В интервью британской радиостанции LBC (Leading Britain’s Conversation) глава Госдепа выразил разочарование решением Лондона “допустить китайскую компанию Huawei” создавать в Соединённом Королевстве мобильную сеть передачи данных 5G.

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Импичмент: факты, фантазии и немного Трампа

Празднование Брексита несколько сместило акценты информационного поля, уведя в тень процесс импичмента, продолжающийся (а, по мнению некоторых заокеанских СМИ, близящийся к финалу) в Сенате США.

Старший редактор Breitbart News Джоэль Поллак уверен, что всё скоро закончится в пользу действующего президента.

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 1 февраля, 14:06

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