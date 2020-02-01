Загрузка... ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 01.02.2020 🔊 Воспроизвести



Долгожданный Брексит, европейский галоп Помпео, защитные сети Лесбоса и позорный провал импичмента



Brexit: уход не по-английски



Развод Великобритании с Евросоюзом, о котором так долго говорила на каждом углу европейская пресса, наконец-то свершился. Уходящие — счастливые до полного сияния лиц — постарались нарушить традицию незаметного ухода (не прощаясь, не привлекая внимания, не заявляя, что уже пора), получившего у народов мира определение “уйти по-английски”. Британские газеты устроили настоящую фиесту на своих первых полосах. Всё-таки два с половиной года страдали ожиданием, два раза откладывали…



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Главная угроза миру опять поменялась



Майк Помпео, отправившийся в турне по нескольким странам Европы, поехал, как видится, не только на Украину и в Белоруссию, но и немножко головой. Развод Великобритании с Евросоюзом, о котором так долго говорила на каждом углу европейская пресса, наконец-то свершился. Уходящие — счастливые до полного сияния лиц — постарались нарушить традицию незаметного ухода (не прощаясь, не привлекая внимания, не заявляя, что уже пора), получившего у народов мира определение “уйти по-английски”. Британские газеты устроили настоящую фиесту на своих первых полосах. Всё-таки два с половиной года страдали ожиданием, два раза откладывали…* * *Майк Помпео, отправившийся в турне по нескольким странам Европы, поехал, как видится, не только на Украину и в Белоруссию, но и немножко головой.



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Импичмент: факты, фантазии и немного Трампа



Празднование Брексита несколько сместило акценты информационного поля, уведя в тень процесс импичмента, продолжающийся (а, по мнению некоторых заокеанских СМИ, близящийся к финалу) в Сенате США.



Старший редактор Breitbart News Джоэль Поллак уверен, что всё скоро закончится в пользу действующего президента.



Подробнее на FITZROY В интервью британской радиостанции LBC (Leading Britain’s Conversation) глава Госдепа выразил разочарование решением Лондона “допустить китайскую компанию Huawei” создавать в Соединённом Королевстве мобильную сеть передачи данных 5G.* * *Празднование Брексита несколько сместило акценты информационного поля, уведя в тень процесс импичмента, продолжающийся (а, по мнению некоторых заокеанских СМИ, близящийся к финалу) в Сенате США.Старший редактор Breitbart News Джоэль Поллак уверен, что всё скоро закончится в пользу действующего президента. Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 131 раз Комментарии