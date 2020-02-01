Год Белой крысы пришёл в Вильнюс /добавлено видео/

Интересно, что эта расположенная на северо-востоке провинция граничит с Россией, а само слово "Хэйлунцзян" - это китайское название реки Амур, а в программе концерта прозвучала русская народная мелодия "Светит месяц, светит ясный".Выступлением в Вильнюсе ансамбль завершил свои гастроли по Латвии и Литве.Во вступительной речи посол Китая в Литве Шэнь Чжифей рассказал о текущей ситуации со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом; по его словам, власти Китая надеются, что международное сообщество полностью уверено в твердой решимости и компетентных способностях правительства Китая и его жителей в борьбе с эпидемией.