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Год Белой крысы пришёл в Вильнюс /добавлено видео/

В минувший вторник посольство Китайской Народной Республики в Литве организовало в Вильнюсской ратуше концерт, посвящённый Новому году - "Году металлической белой крысы" по лунному" календарю, участие в котором приняли солисты ансамбля народных инструментов провинции Хэйлунцзян.

Интересно, что эта расположенная на северо-востоке провинция граничит с Россией, а само слово "Хэйлунцзян" - это китайское название реки Амур, а в программе концерта прозвучала русская народная мелодия "Светит месяц, светит ясный".

Выступлением в Вильнюсе ансамбль завершил свои гастроли по Латвии и Литве.

Во вступительной речи посол Китая в Литве Шэнь Чжифей рассказал о текущей ситуации со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом; по его словам, власти Китая надеются, что международное сообщество полностью уверено в твердой решимости и компетентных способностях правительства Китая и его жителей в борьбе с эпидемией.
Он также выразил сердечную благодарность правительству и народу Литвы за сочувствие, понимание и поддержку.



Согласно официальной информации Комитета по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян, число заболевших коронавирусом 2019-nCoV там достигло уже 30 человек; тем не менее, по утверждению сотрудников китайского посольства в Литве, никакого риска заболеть из-за посещения концерта в честь "праздника весны" нет.

Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"

Владас ЛЮБАРТАС, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Год Белой крысы"
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добавлена сегодня, 1 февраля, 15:38

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