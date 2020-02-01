В Литве не все хотят повышать зарплаты 🔊 Воспроизвести







Стремление руководителей предприятий стран Балтии повысить зарплаты своим работникам уменьшается. Только 3% руководителей в этом году планируют платить больше чем на 10%. В прошлом году это сделать планировали 17%.



Балтийское подразделение сети аудиторских и налоговых консалтинговых компаний «PwC» провело опрос среди руководителей предприятий в Литве, Латвии и Эстонии и представила собранные данные для прессы. В опросе приняли участие 220 руководителей крупнейших компаний, 50 из них были литовскими.



В этом году подавляющее большинство (88%) руководителей литовских компаний всё ещё планируют увеличить зарплату, но 12% из них не намерены это делать вообще.



«Ситуация на рынке труда, похоже, меняется: впервые с 2017 года более 10% руководителей Литвы больше не планируют повышать зарплату. Такие изменения не должны удивлять, поскольку в последние годы заработная плата в Литве росла довольно быстрыми темпами», - говорит Римвидас Йогела, управляющий партнёр «PwC» в Литве. Балтийское подразделение сети аудиторских и налоговых консалтинговых компаний «PwC» провело опрос среди руководителей предприятий в Литве, Латвии и Эстонии и представила собранные данные для прессы. В опросе приняли участие 220 руководителей крупнейших компаний, 50 из них были литовскими.В этом году подавляющее большинство (88%) руководителей литовских компаний всё ещё планируют увеличить зарплату, но 12% из них не намерены это делать вообще.«Ситуация на рынке труда, похоже, меняется: впервые с 2017 года более 10% руководителей Литвы больше не планируют повышать зарплату. Такие изменения не должны удивлять, поскольку в последние годы заработная плата в Литве росла довольно быстрыми темпами», - говорит Римвидас Йогела, управляющий партнёр «PwC» в Литве.



Как для литовских, так и для других балтийских компаний отсутствие квалифицированных кадров является серьёзной проблемой в течение нескольких лет. В этом году руководители компаний уже осознают необходимость уделять достаточно времени и ресурсов обучению сотрудников.











Что касается прогнозов по росту экономики, то они становятся всё пессимистичнее. Глобальные ожидания генеральных директоров радикально изменились: от рекордного за последние два года оптимизма до пессимистичных ожиданий - 53% респондентов ожидают замедления мировой экономики. По сравнению с глобальным опросом, менеджеры в странах Балтии остаются немного более оптимистичными.



В Литве 44% опрошенных считают, что в ближайшие 12 месяцев мировые экономические условия ухудшатся.



Дело осталось за малым: подождать и посмотреть, насколько обоснованы эти прогнозы.



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Большинство литовских компаний - 35% - увеличат свою заработную плату до 10%, а 15% респондентов планируют учитывать годовую инфляцию. Планы руководителей Литвы и Эстонии схожи, в то время как латыши остаются сдержанными - 24% опрошенных руководителей латвийских компаний не планируют повышать зарплаты, 56% планируют увеличить зарплаты до 5%.Как для литовских, так и для других балтийских компаний отсутствие квалифицированных кадров является серьёзной проблемой в течение нескольких лет. В этом году руководители компаний уже осознают необходимость уделять достаточно времени и ресурсов обучению сотрудников.Что касается прогнозов по росту экономики, то они становятся всё пессимистичнее. Глобальные ожидания генеральных директоров радикально изменились: от рекордного за последние два года оптимизма до пессимистичных ожиданий - 53% респондентов ожидают замедления мировой экономики. По сравнению с глобальным опросом, менеджеры в странах Балтии остаются немного более оптимистичными.В Литве 44% опрошенных считают, что в ближайшие 12 месяцев мировые экономические условия ухудшатся.Дело осталось за малым: подождать и посмотреть, насколько обоснованы эти прогнозы. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: зарплата — статья прочитана 233 раза Комментарии