Главная >> Новости >> политика, в мире >> Помпео рассказал о планах США восстановить добрые отношения с Беларусью

Помпео рассказал о планах США восстановить добрые отношения с Беларусью



Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о намерении Вашингтона в ближайшее время назначить посла в Белоруссии. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Об этом сообщает RT со ссылкой на БЕЛТА.

В свою очередь, Лукашенко заявил, что искренне рад встрече с Помпео «по крайней мере по двум причинам».

По словам белорусского лидера, «принято считать», что госсекретарь США является «одним из архитекторов современной политики США».

«Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну», — сказал он.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: США, отношения, Помпео
География: Белоруссия
статья прочитана 103 раза
добавлена сегодня, 1 февраля, 10:35

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка