Помпео рассказал о планах США восстановить добрые отношения с Беларусью 🔊 Воспроизвести



Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о намерении Вашингтона в ближайшее время назначить посла в Белоруссии. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.



Об этом сообщает



В свою очередь, Лукашенко заявил, что искренне рад встрече с Помпео «по крайней мере по двум причинам».



По словам белорусского лидера, «принято считать», что госсекретарь США является «одним из архитекторов современной политики США».



«Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну», — сказал он. Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о намерении Вашингтона в ближайшее время назначить посла в Белоруссии. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Об этом сообщает RT со ссылкой на БЕЛТА.В свою очередь, Лукашенко заявил, что искренне рад встрече с Помпео «по крайней мере по двум причинам».По словам белорусского лидера, «принято считать», что госсекретарь США является «одним из архитекторов современной политики США».«Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну», — сказал он. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, отношения, Помпео География: Белоруссия — статья прочитана 103 раза Комментарии