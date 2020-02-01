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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Помпео рассказал о планах США восстановить добрые отношения с Беларусью
Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о намерении Вашингтона в ближайшее время назначить посла в Белоруссии. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Об этом сообщает RT со ссылкой на БЕЛТА.
В свою очередь, Лукашенко заявил, что искренне рад встрече с Помпео «по крайней мере по двум причинам».
По словам белорусского лидера, «принято считать», что госсекретарь США является «одним из архитекторов современной политики США».
«Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну», — сказал он.
russian.rt.com
География: Белоруссия
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