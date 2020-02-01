Евролига: прогнозы и реалии 🔊 Воспроизвести В атаке - Лукас Лекавичюс. Фото: euroleague.net







В баскетбольной Евролиге завершается вторая треть регулярного чемпионата. В связи с этим интересно было бы вспомнить о том, к каким выводам пришёл популярный российский портал championat.com после 11-го тура, после первой трети группового турнира.



Главным итогом перво трети «регулярки», как писал championat.com 30 ноября прошлого года, стало разделение участников турнира на два своеобразных пула. Первый — это команды, которые реально могут претендовать на попадание плей-офф. В топ-8 сейчас входят «Анадолу Эфес», «Барселона», «Реал», «Маккаби», ЦСКА, «Панатинаикос», «Милан» и «Химки». Есть реальный шанс, что они удержатся в зоне плей-офф по итогам 34-х туров. Главным итогом перво трети «регулярки», как писал championat.com 30 ноября прошлого года, стало разделение участников турнира на два своеобразных пула. Первый — это команды, которые реально могут претендовать на попадание плей-офф. В топ-8 сейчас входят «Анадолу Эфес», «Барселона», «Реал», «Маккаби», ЦСКА, «Панатинаикос», «Милан» и «Химки». Есть реальный шанс, что они удержатся в зоне плей-офф по итогам 34-х туров.



Также есть группа команд, которые зарекомендовали себя неконкурентоспособными. Это АСВЕЛ, «Альба», «Жальгирис», «Бавария», «Црвена Звезда», «Валенсия» и «Зенит».



Кстати, о представителе Литвы в Евролиге championat.com написал так: «В плей-офф «Жальгирис» может выйти только благодаря какому-то чуду».



А теперь посмотрим на турнирную таблицу после 22-го тура и сверим соответствие прогнозов сегодняшним реалиям.







Евролига. Регулярный чемпионат 2019/2020.



22-й тур



«Олимпия Милан» (Италия) – «Бавария» (Германия) – 79:78 (21:26, 17:19, 15:21, 26:12)



«Милан»: А.Гудайтис (7 + 7 подборов).



«Барселона» (Испания) – «Зенит» (Россия) – 90:72 (21:21, 32:14, 21:19, 16:18)



«Барселона»: М.Делейни (21 + 6 подборов), К.Курич (21).



АСВЕЛ (Франция) – «Жальгирис» (Литва) – 74:79 (16:16, 11:14, 23:25, 24:24)



«Жальгирис»: Л.Лекавичюс (21), Дж.Ландейл (12), (14), Т.Уолкап (11 + 6 подборов).



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Реал» (Испания) – 77:81 (19:21, 19:15, 11:21, 28:24)



«Маккаби»: С.Уилбекин (21).







«Олимпиакос» (Греция) – «Баскония» (Испания) – 80:70 (25:24, 18:13, 16:14, 21:19).



«Альба» (Германия) – «Фенербахче» (Турция) – 70:74 (22:17, 19:16, 15:17, 14:24)



«Альба»: Р.Гедрайтис (14).



«Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия) – 69:78 (19:23, 13:17, 6:19, 31:19)



«Химки»: А.Швед (27 + 6 передач),



ЦСКА: М.Джеймс (21).



«Црвена Звезда» (Сербия) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 78:85 (16:24, 14:27, 28:21, 20:13)



«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (24).



«Валенсия» (Испания) – «Панатинаикос» (Греция) – 94:87 (27:25, 28:20, 25:19, 14:23)



«Панатинаикос»: Н.Калатес (22 + 10 подборов + 5 передач).







Турнирное положение: 1. «Анадолу Эфес» – 19 побед, 2. ЦСКА – 16, 3. «Барселона» - 16, 4. «Реал» – 16, 5. «Маккаби» – 14, 6. «Панатинаикос» – 13, 7. «Валенсия» - 11, 8. «Милан» – 11, 9. «Фенербахче» - 10, 10. «Црвена Звезда» – 9, 11. «Олимпиакос» - 9, 12. «Химки» – 9, 13. «Жальгирис» - 8, 14. «Баскония» – 8, 15. АСВЕЛ – 8, 16. «Альба» – 7, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7. Однако основания рассчитывать потеснить кого-то из них есть у «Басконии», «Олимпиакоса» и «Фенербахче». Турецкий клуб видится самым вероятным кандидатом на резкий подъем вверх. Команда Желько Обрадовича оглушительно провалила старт сезона, но в последнее время начала подавать признаки жизни.Также есть группа команд, которые зарекомендовали себя неконкурентоспособными. Это АСВЕЛ, «Альба», «Жальгирис», «Бавария», «Црвена Звезда», «Валенсия» и «Зенит».Кстати, о представителе Литвы в Евролиге championat.com написал так: «В плей-офф «Жальгирис» может выйти только благодаря какому-то чуду».А теперь посмотрим на турнирную таблицу после 22-го тура и сверим соответствие прогнозов сегодняшним реалиям.«Олимпия Милан» (Италия) – «Бавария» (Германия) – 79:78 (21:26, 17:19, 15:21, 26:12)А.Гудайтис (7 + 7 подборов).«Барселона» (Испания) – «Зенит» (Россия) – 90:72 (21:21, 32:14, 21:19, 16:18)М.Делейни (21 + 6 подборов), К.Курич (21).АСВЕЛ (Франция) – «Жальгирис» (Литва) – 74:79 (16:16, 11:14, 23:25, 24:24)Л.Лекавичюс (21), Дж.Ландейл (12), (14), Т.Уолкап (11 + 6 подборов).«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Реал» (Испания) – 77:81 (19:21, 19:15, 11:21, 28:24)С.Уилбекин (21).«Олимпиакос» (Греция) – «Баскония» (Испания) – 80:70 (25:24, 18:13, 16:14, 21:19).«Альба» (Германия) – «Фенербахче» (Турция) – 70:74 (22:17, 19:16, 15:17, 14:24)«Альба»: Р.Гедрайтис (14).«Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия) – 69:78 (19:23, 13:17, 6:19, 31:19)А.Швед (27 + 6 передач),М.Джеймс (21).«Црвена Звезда» (Сербия) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 78:85 (16:24, 14:27, 28:21, 20:13)Ш.Ларкин (24).«Валенсия» (Испания) – «Панатинаикос» (Греция) – 94:87 (27:25, 28:20, 25:19, 14:23)Н.Калатес (22 + 10 подборов + 5 передач).1. «Анадолу Эфес» – 19 побед, 2. ЦСКА – 16, 3. «Барселона» - 16, 4. «Реал» – 16, 5. «Маккаби» – 14, 6. «Панатинаикос» – 13, 7. «Валенсия» - 11, 8. «Милан» – 11, 9. «Фенербахче» - 10, 10. «Црвена Звезда» – 9, 11. «Олимпиакос» - 9, 12. «Химки» – 9, 13. «Жальгирис» - 8, 14. «Баскония» – 8, 15. АСВЕЛ – 8, 16. «Альба» – 7, 17. «Зенит» - 7, 18. «Бавария» - 7. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", результаты матчей, ЦСКА, Шейн Ларкин, Майк Джеймс — статья прочитана 95 раз Комментарии