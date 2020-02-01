Награждены лучшие солисты ЛНТОБ 2019 года 🔊 Воспроизвести







30 января в Литовском национальном театре оперы и балета (ЛНТОБ) состоялась церемония награждения солистов года - артистов, чьи выступления в 2019 году были признаны лучшими. Была также вручена награду Благодарения ("Padėkos premija") за многолетнюю безупречную службу театру и его зрителям. Все лауреаты были награждены почётными грамотами, учреждёнными спонсорами театра денежными призами, подарками от "Часового центра" и декоративными статуэтками известного художника по стеклу Ремигиюса Крюкаса, о котором когда-то рассказывал "Обзор".



«Из большой группы артистов отобрать наиболее заслуживших для награждения артистов - сложная, но приятная задача для театра и руководителей его творческих коллективов. Эти премии года для солистов являются особенными, потому что мы имеем честь представить их в середине 100-летия ЛНТОБ. Желаю, чтобы все лауреаты ещё долго радовали нас своими выступлениями на сцене этого театра», - сказал на церемонии открытия генеральный директор LNOBT Йонас Сакалаускас. «Из большой группы артистов отобрать наиболее заслуживших для награждения артистов - сложная, но приятная задача для театра и руководителей его творческих коллективов. Эти премии года для солистов являются особенными, потому что мы имеем честь представить их в середине 100-летия ЛНТОБ. Желаю, чтобы все лауреаты ещё долго радовали нас своими выступлениями на сцене этого театра», - сказал на церемонии открытия генеральный директор LNOBT Йонас Сакалаускас.



Солисткой этого года стала Юлия Станкявичюте, которая всего год назад получила премию «Надежда балета», была выбрана солисткой года. «За эти годы многое было сделано, отскочило, мечталось, выучено, создано ... Самыми ценными воспоминаниями являются премьера «Балетного триптиха» и« «Творческого импульса», где я представила свою первую танцевальную миниатюру, сделанную своими руками, а также дебюты в балете «Чиполинно и Нажмите кнопку". Я с нетерпением жду редакции «Жизель» испанского хореографа Лолы де Авила. Для меня это один из самых красивых классических балетов», - говорит Й. Станкявичюте, которая не смогла присутствовать на церемонии, потому что в настоящее время она помогает хореографу Мартину Римейкису в создании нового спектакля в Познанском оперном театре. Приз солисту балета был учреждён Раминтой Купрявичене, давним сторонником балетной труппы ЛНОБТ.











Моника Плешките, признанная Надеждой оперы года, призналась, что прошлый год был самым насыщенным в её сценической карьере. В прошлом году её сопрано звучало на премьере «Кандид», «Вечность и один день» и «Джонни Скик», молодая солиста успешно дебютировала в «Женитьбе Фигаро» В. Моцарта.



«Многие из моих предыдущих ролей были созданы для оперетт. Я чувствую, что с моим опытом и эмоциями я уже созреваю для оперного репертуара и хотела бы двигаться в этом направлении. Хотя конкуренция сопрано очень большая, работы хватает: бывает, что утром я репетирую в одном литовском городе, а вечером уже выступаю в другом», - говорит М. Плешките.



Британская балерина Джейд Лонгли (Jade Longley), танцующая в балетной труппе ЛНТОБ второй сезон, была признана надеждой ("Viltis") балета года. Выпускница Национальной балетной школы Англии в поисках привлекательной труппы получила предложения от театров нескольких стран, но, изучив их более внимательно, она отдала приоритет Литве. Она исполняет небольшие роли в таких балетах, как «Щелкунчик», «Корсар», «Байер» и других спектаклях балетной труппы.



"В будущем я надеюсь сыграть главные роли, и моя самая большая мечта - станцевать заглавные партии Джульетты и Жизель», - говорит Лонгли.











Победителям в номинациях «Опера года» и «Балет года» награждения вручила Нийоле Галиниене, директор ЛНТОБ Фонда поддержки "Лира Орфея" („Orfėjo lyra“).



Премией Благодарения ("Padėkos premija") за многолетнюю безупречную работу удостоен главный художник по светотехнике ЛНТОБ Лев Кляйнукоторый добросовестно занимал этот пост в течение 40 лет. В этот период Кляйн создал светящийся дизайн для более 70 опер и более 60 балетных постановок в этой сцене. Гастролировал с артистами театра в Испании, Голландии, Германии, США, Японии, Франции, Италии, Греции, Англии, Египте, Китае и других странах мира.



После церемонии зрители увидели оперу О. Нарбутайте "Корнетас".



Фоторепортаж Марины Луценко, "Обзор"







Титула солист Оперы года были удостоены сразу два певца - Рафаилас Карпис и Людас Микалаускас, которые замечательно сыграли в оперетте Леонида Бернстайна «Кандид». Карпис, который в начале премьеры выступил в роли Рассказчика, первым из театральных артистов запустил 100-й сезон ЛНТОБ.Солисткой этого года стала Юлия Станкявичюте, которая всего год назад получила премию «Надежда балета», была выбрана солисткой года. «За эти годы многое было сделано, отскочило, мечталось, выучено, создано ... Самыми ценными воспоминаниями являются премьера «Балетного триптиха» и« «Творческого импульса», где я представила свою первую танцевальную миниатюру, сделанную своими руками, а также дебюты в балете «Чиполинно и Нажмите кнопку". Я с нетерпением жду редакции «Жизель» испанского хореографа Лолы де Авила. Для меня это один из самых красивых классических балетов», - говорит Й. Станкявичюте, которая не смогла присутствовать на церемонии, потому что в настоящее время она помогает хореографу Мартину Римейкису в создании нового спектакля в Познанском оперном театре. Приз солисту балета был учреждён Раминтой Купрявичене, давним сторонником балетной труппы ЛНОБТ.Моника Плешките, признанная Надеждой оперы года, призналась, что прошлый год был самым насыщенным в её сценической карьере. В прошлом году её сопрано звучало на премьере «Кандид», «Вечность и один день» и «Джонни Скик», молодая солиста успешно дебютировала в «Женитьбе Фигаро» В. Моцарта.«Многие из моих предыдущих ролей были созданы для оперетт. Я чувствую, что с моим опытом и эмоциями я уже созреваю для оперного репертуара и хотела бы двигаться в этом направлении. Хотя конкуренция сопрано очень большая, работы хватает: бывает, что утром я репетирую в одном литовском городе, а вечером уже выступаю в другом», - говорит М. Плешките.Британская балерина Джейд Лонгли (Jade Longley), танцующая в балетной труппе ЛНТОБ второй сезон, была признана надеждой ("Viltis") балета года. Выпускница Национальной балетной школы Англии в поисках привлекательной труппы получила предложения от театров нескольких стран, но, изучив их более внимательно, она отдала приоритет Литве. Она исполняет небольшие роли в таких балетах, как «Щелкунчик», «Корсар», «Байер» и других спектаклях балетной труппы."В будущем я надеюсь сыграть главные роли, и моя самая большая мечта - станцевать заглавные партии Джульетты и Жизель», - говорит Лонгли.Победителям в номинациях «Опера года» и «Балет года» награждения вручила Нийоле Галиниене, директор ЛНТОБ Фонда поддержки "Лира Орфея" („Orfėjo lyra“).Премией Благодарения ("Padėkos premija") за многолетнюю безупречную работу удостоен главный художник по светотехнике ЛНТОБ Лев Кляйнукоторый добросовестно занимал этот пост в течение 40 лет. В этот период Кляйн создал светящийся дизайн для более 70 опер и более 60 балетных постановок в этой сцене. Гастролировал с артистами театра в Испании, Голландии, Германии, США, Японии, Франции, Италии, Греции, Англии, Египте, Китае и других странах мира.После церемонии зрители увидели оперу О. Нарбутайте "Корнетас". Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: ЛНТОБ, Солисты года — статья прочитана 125 раз Комментарии