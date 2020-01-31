Аграрии предложат С. Сквернялису возглавить список партии на выборах в сейм /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Лидер правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) в пятницу сообщил, что уходит с должностей главы фракции и Комитета по культуре в сейме, а возглавить список партии на выборах в сейм предложил премьеру Саулюсу Сквернялису.



Премьер-министр говорит, что эти новости стали для него неожиданностью, и свой комментарий обещает предоставить в понедельник.



Будет уделять внимание регионам



Р. Карбаускис сказал, что отказ от должностей в сейме позволит ему уделять больше времени встречам с избирателями на мероприятиях и поездкам по самоуправлениям в преддверии парламентских выборов.



"На ближайшем заседании совета будет решение, кто мог бы сменить меня на посту главы фракции, и, соответственно, будем искать решение, кто мог бы сменить на позиции председателя комитета, чтобы у меня было достаточно времени и посещать мероприятия, и ездить по самоуправлениям", – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис после заседания совета ЛСКЗ. Лидер правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) в пятницу сообщил, что уходит с должностей главы фракции и Комитета по культуре в сейме, а возглавить список партии на выборах в сейм предложил премьеру Саулюсу Сквернялису.Премьер-министр говорит, что эти новости стали для него неожиданностью, и свой комментарий обещает предоставить в понедельник.Р. Карбаускис сказал, что отказ от должностей в сейме позволит ему уделять больше времени встречам с избирателями на мероприятиях и поездкам по самоуправлениям в преддверии парламентских выборов."На ближайшем заседании совета будет решение, кто мог бы сменить меня на посту главы фракции, и, соответственно, будем искать решение, кто мог бы сменить на позиции председателя комитета, чтобы у меня было достаточно времени и посещать мероприятия, и ездить по самоуправлениям", – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис после заседания совета ЛСКЗ. Р. Карбаускис сказал, что останется председателем партии, примет участие в выборвх и будет главой избирательного штаба.



По его словам, возглавить список С. Сквернялису предложено с учетом его рейтингов.



"Если С. Сквернялис будет участвовать в выборах и сможет, то было бы логично, чтобы он занял такую же позицию, как и на прошлых выборах, так как у него самый высокий рейтинг", – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис.



"Скорее всего, да", – ответил он на вопрос, означает ли это первый номер в списке.



С. Сквернялис не комментирует



Премьер С. Сквернялис сказал, что услышал эти новости от позвонившего ему журналиста BNS.



"Ничего комментировать не буду. Впервые услышал от вас. Спасибо, поговорим в понедельник, хороших выходных" – сказал премьер.



Р. Карбаускис сказал, что сейчас не ясно, под каким номером в списке будет баллотироваться он сам.



"Партия определится, каким мне быть – 141-м или вторым, как партия решит" – сказал лидер "аграриев".



"Тот, у кого самый высокий рейтинг, возглавляет список, а кто второй, третий и четвертый или кто они, мы договоримся", – сказал Р. Карбаускис.



Он также пока не знает, в каком одномандатном округе мог бы баллотироваться.



По словам председателя ЛСКЗ, при подборе кандидатур для одномандатных округов "прежде всего" говорят об избранных в них членах сейма.



Как сказал Р. Карбаускис, некоторые одномандатные округа будут предложены и людям, "которые довольно хорошо известны в обществе", но не являются членами сейма. Их фамилии Р. Карбаускис не назвал.



По его словам, в связи с одномандатными округами также думают о сотрудничестве с партнерами по коалиции, чтобы не выдвигать кандидатов там, где у них есть сильные политики.



Выборы в сейм состоятся 11 октября. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: выборы, аграрии, Сквернялис, СКЗЛ География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии