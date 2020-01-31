Р. Карбаускис уходит с постов главы фракции и председателя Комитета по культуре /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис в пятницу сообщил, что уходит с должностей главы фракции и Комитета по культуре в сейме.



Политик сказал, что такое решение позволит ему уделять больше времени встречам с избирателями на мероприятиях и поездкам по самоуправлениям в преддверии парламентских выборов.



"На ближайшем заседании совета будет решение, кто мог бы сменить меня на посту главы фракции, и, соответственно, будем искать решение, кто мог бы сменить на позиции председателя комитета, чтобы у меня было достаточно времени и посещать мероприятия, и ездить по самоуправлениям", – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис после заседания совета Литовского союза "крестьян" и "зеленых".



Р. Карбаускис сказал, что останется председателем партии и будет главой избирательного штаба. Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис в пятницу сообщил, что уходит с должностей главы фракции и Комитета по культуре в сейме.Политик сказал, что такое решение позволит ему уделять больше времени встречам с избирателями на мероприятиях и поездкам по самоуправлениям в преддверии парламентских выборов."На ближайшем заседании совета будет решение, кто мог бы сменить меня на посту главы фракции, и, соответственно, будем искать решение, кто мог бы сменить на позиции председателя комитета, чтобы у меня было достаточно времени и посещать мероприятия, и ездить по самоуправлениям", – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис после заседания совета Литовского союза "крестьян" и "зеленых".Р. Карбаускис сказал, что останется председателем партии и будет главой избирательного штаба. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, фракция, Карбаускис, аграрии География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии