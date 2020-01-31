Президент Литвы Г. Науседа наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества из-за его вероятного расхождения с Конституцией.



Глава государства вернул сейму закон с поправкой об отказе от обратной силы закона – с 11 декабря 2010 года, сообщило президентское ведомство.



"Все существенные положения закона остаются, единственный момент, который не принимается – обратная сила закона, которая, согласно доктрине Конституционного суда (КС), невозможна", – прокомментировала журналистам решение советник президента по вопросам права Юрате Шовене.



По словам советника, цель вето – избежать опротестования закона в КС.



"Сохраняется главная идея закона, цель – превенция организованной преступности и коррупции, и одновременно посредством предлагаемого президентом усовершенствования снижается риск подвергнуть сомнению соответствие этого закона Конституции", – сказала советник. Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества из-за его вероятного расхождения с Конституцией.Глава государства вернул сейму закон с поправкой об отказе от обратной силы закона – с 11 декабря 2010 года, сообщило президентское ведомство."Все существенные положения закона остаются, единственный момент, который не принимается – обратная сила закона, которая, согласно доктрине Конституционного суда (КС), невозможна", – прокомментировала журналистам решение советник президента по вопросам права Юрате Шовене.По словам советника, цель вето – избежать опротестования закона в КС."Сохраняется главная идея закона, цель – превенция организованной преступности и коррупции, и одновременно посредством предлагаемого президентом усовершенствования снижается риск подвергнуть сомнению соответствие этого закона Конституции", – сказала советник. Ю. Шовене отмечает, что закон может применяться в отношении имущества, приобретенного после 11 декабря 2010 года, однако основания для начала процесса: предъявленные подозрения, обвинения, прекращенное уголовное дело, – должны появиться после вступления закона в силу.



"Если сейм примет предлагаемое президентом усовершенствование, то с момента вступления закона в силу у лиц, которые подозреваются, обвиняются или осуждены за преступления, или в их отношении прекращен уголовный процесс, может быть начата гражданская конфискация имущества, но она может быть направлена и на имущество, приобретенное до вступления закона в силу", – сказала Ю. Шовене.



Кроме того, президент указал, что составляемые Департаментом полиции списки членов организованных группировок, отнесение к которым является одним из вероятных условий гражданской конфискации имущества лица, должны исходить из критериев, которые предусмотрены в законах, а не в подзаконных актах, как установлено в принятом сеймом законе.



Сейм принял Закон о гражданской конфискации имущества 14 января.



Согласно закону, конфисковать имущество лица можно будет, если лицо входит в преступные группировки, обвиняется, подозревается или осуждено за тяжкие преступления или некоторые преступления средней тяжести, например, за торговлю людьми, разбой, вымогательство имущества, коррупционные преступления, связанные с контрабандой, наркотиками.



Также конфискация имущества будет разрешена, если его стоимость не соответствует законным доходам лица, и если эта разница превышает 100 тыс. евро.



Сторонники закона говорят, что гражданская конфискация имущества поможет в борьбе с коррупцией. Критики утверждают, что этот закон может нарушить презумпцию невиновности и непропорционально ограничить право людей на собственность.



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Лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис обещает, что сейм поддержит вето президента Гитанаса Науседы на Закон о гражданской конфискации имущества и примет его с поправками, предложенными главой государства.



"Мы говорили о вето с президентом и сделано так, как мы договаривались, есть вето, но с предложениями, которые согласованы с Комитетом сейма по праву и правопорядку. Я думаю, что мы примем вето и изменения, которые президент предлагает", – сказал в пятницу журналистам в Каунасе Р. Карбаускис.



"Я считаю, что это путь, которым нужно идти, точка зрения (президента – BNS) другая, но если согласовать, то она совпадает с нашей", – добавил глава "аграриев".



Президент Г. Науседа в пятницу наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества из-за его вероятного расхождения с Конституцией.



Глава государства вернул сейму закон с поправкой об отказе от обратной силы закона – с 11 декабря 2010 года, сообщило президентское ведомство.



Глава парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене говорит, что президентское вето сужает закон, однако "цель закона не искажена и его эффективность по большей части не страдает".



"С одной стороны, вето сужает закон и, возможно, создает возможности для людей, которые незаконно нажили свое имущество, избежать последствий закона и конфискации имущества, но если посмотреть в целом на содержание вето, то его можно принять", – сказала BNS А. Ширинскене.



"Влияние вето довольно минимально и цель закона не искажена, она может быть достигнута, и эффективность закона по большей части не страдает", – сказала председатель Комитета по праву и правопорядку. Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: закон, вето, Науседа География: Литва — статья прочитана 228 раз Комментарии