Президент Литвы Г. Науседа наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества /дополнено/

Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества из-за его вероятного расхождения с Конституцией.
Глава государства вернул сейму закон с поправкой об отказе от обратной силы закона – с 11 декабря 2010 года, сообщило президентское ведомство.
"Все существенные положения закона остаются, единственный момент, который не принимается – обратная сила закона, которая, согласно доктрине Конституционного суда (КС), невозможна", – прокомментировала журналистам решение советник президента по вопросам права Юрате Шовене.
По словам советника, цель вето – избежать опротестования закона в КС.
"Сохраняется главная идея закона, цель – превенция организованной преступности и коррупции, и одновременно посредством предлагаемого президентом усовершенствования снижается риск подвергнуть сомнению соответствие этого закона Конституции", – сказала советник.
Ю. Шовене отмечает, что закон может применяться в отношении имущества, приобретенного после 11 декабря 2010 года, однако основания для начала процесса: предъявленные подозрения, обвинения, прекращенное уголовное дело, – должны появиться после вступления закона в силу.
"Если сейм примет предлагаемое президентом усовершенствование, то с момента вступления закона в силу у лиц, которые подозреваются, обвиняются или осуждены за преступления, или в их отношении прекращен уголовный процесс, может быть начата гражданская конфискация имущества, но она может быть направлена и на имущество, приобретенное до вступления закона в силу", – сказала Ю. Шовене.
Кроме того, президент указал, что составляемые Департаментом полиции списки членов организованных группировок, отнесение к которым является одним из вероятных условий гражданской конфискации имущества лица, должны исходить из критериев, которые предусмотрены в законах, а не в подзаконных актах, как установлено в принятом сеймом законе.
Сейм принял Закон о гражданской конфискации имущества 14 января.
Согласно закону, конфисковать имущество лица можно будет, если лицо входит в преступные группировки, обвиняется, подозревается или осуждено за тяжкие преступления или некоторые преступления средней тяжести, например, за торговлю людьми, разбой, вымогательство имущества, коррупционные преступления, связанные с контрабандой, наркотиками.
Также конфискация имущества будет разрешена, если его стоимость не соответствует законным доходам лица, и если эта разница превышает 100 тыс. евро.
Сторонники закона говорят, что гражданская конфискация имущества поможет в борьбе с коррупцией. Критики утверждают, что этот закон может нарушить презумпцию невиновности и непропорционально ограничить право людей на собственность.
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Лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис обещает, что сейм поддержит вето президента Гитанаса Науседы на Закон о гражданской конфискации имущества и примет его с поправками, предложенными главой государства.
"Мы говорили о вето с президентом и сделано так, как мы договаривались, есть вето, но с предложениями, которые согласованы с Комитетом сейма по праву и правопорядку. Я думаю, что мы примем вето и изменения, которые президент предлагает", – сказал в пятницу журналистам в Каунасе Р. Карбаускис.
"Я считаю, что это путь, которым нужно идти, точка зрения (президента – BNS) другая, но если согласовать, то она совпадает с нашей", – добавил глава "аграриев".
Президент Г. Науседа в пятницу наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества из-за его вероятного расхождения с Конституцией.
Глава государства вернул сейму закон с поправкой об отказе от обратной силы закона – с 11 декабря 2010 года, сообщило президентское ведомство.
Глава парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене говорит, что президентское вето сужает закон, однако "цель закона не искажена и его эффективность по большей части не страдает".
"С одной стороны, вето сужает закон и, возможно, создает возможности для людей, которые незаконно нажили свое имущество, избежать последствий закона и конфискации имущества, но если посмотреть в целом на содержание вето, то его можно принять", – сказала BNS А. Ширинскене.
"Влияние вето довольно минимально и цель закона не искажена, она может быть достигнута, и эффективность закона по большей части не страдает", – сказала председатель Комитета по праву и правопорядку.
"Если сейм примет предлагаемое президентом усовершенствование, то с момента вступления закона в силу у лиц, которые подозреваются, обвиняются или осуждены за преступления, или в их отношении прекращен уголовный процесс, может быть начата гражданская конфискация имущества, но она может быть направлена и на имущество, приобретенное до вступления закона в силу", – сказала Ю. Шовене.
Кроме того, президент указал, что составляемые Департаментом полиции списки членов организованных группировок, отнесение к которым является одним из вероятных условий гражданской конфискации имущества лица, должны исходить из критериев, которые предусмотрены в законах, а не в подзаконных актах, как установлено в принятом сеймом законе.
Сейм принял Закон о гражданской конфискации имущества 14 января.
Согласно закону, конфисковать имущество лица можно будет, если лицо входит в преступные группировки, обвиняется, подозревается или осуждено за тяжкие преступления или некоторые преступления средней тяжести, например, за торговлю людьми, разбой, вымогательство имущества, коррупционные преступления, связанные с контрабандой, наркотиками.
Также конфискация имущества будет разрешена, если его стоимость не соответствует законным доходам лица, и если эта разница превышает 100 тыс. евро.
Сторонники закона говорят, что гражданская конфискация имущества поможет в борьбе с коррупцией. Критики утверждают, что этот закон может нарушить презумпцию невиновности и непропорционально ограничить право людей на собственность.
* * *
Лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис обещает, что сейм поддержит вето президента Гитанаса Науседы на Закон о гражданской конфискации имущества и примет его с поправками, предложенными главой государства.
"Мы говорили о вето с президентом и сделано так, как мы договаривались, есть вето, но с предложениями, которые согласованы с Комитетом сейма по праву и правопорядку. Я думаю, что мы примем вето и изменения, которые президент предлагает", – сказал в пятницу журналистам в Каунасе Р. Карбаускис.
"Я считаю, что это путь, которым нужно идти, точка зрения (президента – BNS) другая, но если согласовать, то она совпадает с нашей", – добавил глава "аграриев".
Президент Г. Науседа в пятницу наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества из-за его вероятного расхождения с Конституцией.
Глава государства вернул сейму закон с поправкой об отказе от обратной силы закона – с 11 декабря 2010 года, сообщило президентское ведомство.
Глава парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене говорит, что президентское вето сужает закон, однако "цель закона не искажена и его эффективность по большей части не страдает".
"С одной стороны, вето сужает закон и, возможно, создает возможности для людей, которые незаконно нажили свое имущество, избежать последствий закона и конфискации имущества, но если посмотреть в целом на содержание вето, то его можно принять", – сказала BNS А. Ширинскене.
"Влияние вето довольно минимально и цель закона не искажена, она может быть достигнута, и эффективность закона по большей части не страдает", – сказала председатель Комитета по праву и правопорядку.