Встреча с Победой - в городе на Неве 🔊 Воспроизвести











- Здравствуй...



Сердцем, совестью, дыханьем,



всею жизнью говорю тебе:



- Здравствуй, здравствуй.



Пробил час свиданья,



светозарный час в людской судьбе



(«Встреча с Победой»,



О.Ф.Берггольц,



1945 г.)



25 января 2020 года на свидание с родным городом в Санкт-Петербург прибыли делегации из 15 стран мира, таких как Армения, Беларусь, Германия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония.



В честь празднования 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для участия в городских мероприятиях, посвящённых этой знаменательной дате, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга пригласил 93 соотечественника – ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны Ленинграда, жителей блокадного города, проживающих за рубежом, и их сопровождающих. В честь празднования 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для участия в городских мероприятиях, посвящённых этой знаменательной дате, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга пригласил 93 соотечественника – ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны Ленинграда, жителей блокадного города, проживающих за рубежом, и их сопровождающих.











Особенным моментом для ветеранов стало посещение праздничного концерта в БКЗ «Октябрьский» в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Ветеранов и блокадников поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.



- «В этот день мы отмечаем самый светлый и святой для нашего города праздник», - заявил Александр Беглов. «Главным оружием ленинградцев был труд, а силы давала вера в Победу. Ни до, ни после блокады Ленинграда мир не знал такого примера мужества и стойкости», - сказал губернатор.



Перед концертом он вручил ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Свои поздравления защитникам города и блокадникам также адресовали полпред президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.











Поскольку соотечественники особенно остро ощущают отдаленность от Родины, по их просьбам дополнительно была организована экскурсионная программа. Так ветераны совершили обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу и посетили специально подготовленную выставку в музее «Ленрезерв». Монументальная экспозиция, открытая к 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, где была построена полномасштабная улица, оставила сильное впечатление у ветеранов. Они погрузились в атмосферу блокадного города, передвигаясь между разрушенными домами и неразорвавшимися снарядами размером в человеческий рост.



- «Большое спасибо всем организаторам за такую программу! Сегодня я впервые увидел «полуторку», на которой ребенком уезжал в 1942-ом году по озеру из Ленинграда» - поделился воспоминаниями участник из Финляндии Эдуард Карвайнен.



Также соотечественники посетили недавно реконструированный Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где своими глазами увидели обновленную экспозицию. Главная особенность новой экспозиции – документальность и образность, дополненная современными технологиями. Все соотечественники единогласно сошлись во мнении, что экспозиция музея – пример умелого сочетания традиционных музейных предметов и современных способов подачи информации, яркого и художественного оформления. На память о посещении музея соотечественники получили подарок – книгу «Музей Ленинградской Победы», изданную ограниченным тиражом, в которой запечатлена вся история музея от его рождения в апреле 1944 года до сегодняшнего дня.











В ходе торжественного ужина от имени города гостей поздравил член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.



- «Дорогие друзья, дорогие ветераны, дорогие блокадники, от имени Правительства Санкт-Петербурга поздравляю вас и в первую очередь желаю вам здоровья! Это самое главное пожелание, которое должно долго-долго сопровождать вас, чтобы мы могли долго-долго быть рядом с вами. Это праздник, но праздник со слезами на глазах», - отметил Евгений Григорьев.



Совсем недавно 23 января по инициативе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга состоялось одно из самых ярких событий этого года - в Иерусалиме был торжественно открыт монумент жертвам блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны «Свеча памяти», в основании которого заложена капсула с землей с Пискаревского мемориала. В церемонии принял личное участие Президент России Владимир Владимирович Путин. В честь открытия памятника ветеранам, прибывшим в Санкт-Петербург, были вручены специально изготовленные памятные медали.











В своём выступлении Евгений Григорьев отметил, что памятники в честь блокадников уже открыты также в Киргизии, Армении, в Кемерово, и призвал присутствующих содействовать в организации установки блокадных мемориалов в странах их проживания.



Елена Тихомирова, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» в своем обращении к гостям отметила:



- «Дорогие друзья, я очень рада быть сегодня среди вас. Мне очень нравится, что вы не забываете наш прекраснейший город Ленинград, что вы его любите, что у вас в душе остался именно наш ленинградский менталитет, как сейчас принято говорить. Спасибо, что вы помните. Я вас хочу поздравить с 76-й годовщиной освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Самое главное, что есть у нас сейчас, и что нас всех объединяет, это то, что мы пережили. А пережили мы очень многое и именно за эти блокадные дни».







- «Очень страшно это вспоминать, но в то же время это праздник действительно у нас! 76-ая годовщина! Разве вы думали, что доживете до этого времени? А я желаю вам дожить и до 80-ой годовщины освобождения Ленинграда от блокады! Старайтесь, старайтесь так, как вы старались во время войны, поднимайте дух! А главное - чтобы ваши дети помогали вам. Рассказывайте им как можно больше того, что было, чтобы они передали своим внукам то, что было здесь! Дай бог вам всем здоровья, здоровья и здоровья!».



По традиции слово взяли и сами участники. Так, Людмила Савицкая, сопровождающая украинской делегации, поблагодарила организаторов приема и рассказала о проектах и программах, направленных на сохранение памяти о блокаде, реализуемых в Украине, о работе, которая ведется в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, и особо отметила важность участия молодежи во всех мероприятиях и акциях памяти.











Вопросы искажения истории и попытки переписывания результатов войны остро волнуют всех соотечественников и, в частности, Андрея Иванова, координатора «Бессмертного полка» в Украине и руководителя общественного движения «Полк Победы»:



- «Дорогие друзья, я хотел бы вас всех поздравить! Это наша общая история. В прошлом году мы провели 37 мероприятий. Я уверен, что в этом году вы увидите 9 мая в Украине, когда тысячи людей выходят и говорят: - «Это наша Победа! Никто ее не извратит, как сегодня пытаются сделать это в различных странах. Мы склоняем головы перед каждым советским солдатом, кто отдал свою жизнь за нашу великую Родину, за нашу великую Победу!»



В рамках культурной программы вечера вниманию соотечественников был представлен концерт, подготовленный Санкт-Петербургским государственным театром песни и танца «Морошка» с исполнением военных, русских народных и советских эстрадных песен, а также хореографических номеров. Читались стихи Ольги Берггольц, Бориса Пастернака, Виталия Шведова.











В течение вечера было сказано много теплых слов в адрес организатора этой поездки – Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, который уже много лет поддерживает блокадников за рубежом и считает эту работу своим приоритетным направлением.



Вскоре наших ветеранов ждало расставание с любимым городом, но каждый из них был полон надежд на скорое возвращение в Санкт-Петербург на празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и на то, что память о Ленинградском Дне Победы будет жить вечно, передаваясь из поколения в поколение.



Фото пресс-службы Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга



27 января, в день Ленинградской Победы блокадники, проживающие за рубежом, вместе со всеми петербуржцами приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище. Соотечественники возложили цветы и венок, отдав дань памяти всем, кто удержал город, всем, кто выстоял, сражался и победил. По завершении общей церемонии соотечественники возложили цветы к братским могилам, где покоятся их родные и друзья, погибшие во время блокады. Ветераны отметили высокую организацию проведения торжественно-траурной церемонии.Особенным моментом для ветеранов стало посещение праздничного концерта в БКЗ «Октябрьский» в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Ветеранов и блокадников поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.- «В этот день мы отмечаем самый светлый и святой для нашего города праздник», - заявил Александр Беглов. «Главным оружием ленинградцев был труд, а силы давала вера в Победу. Ни до, ни после блокады Ленинграда мир не знал такого примера мужества и стойкости», - сказал губернатор.Перед концертом он вручил ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Свои поздравления защитникам города и блокадникам также адресовали полпред президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.Поскольку соотечественники особенно остро ощущают отдаленность от Родины, по их просьбам дополнительно была организована экскурсионная программа. Так ветераны совершили обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу и посетили специально подготовленную выставку в музее «Ленрезерв». Монументальная экспозиция, открытая к 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, где была построена полномасштабная улица, оставила сильное впечатление у ветеранов. Они погрузились в атмосферу блокадного города, передвигаясь между разрушенными домами и неразорвавшимися снарядами размером в человеческий рост.- «Большое спасибо всем организаторам за такую программу! Сегодня я впервые увидел «полуторку», на которой ребенком уезжал в 1942-ом году по озеру из Ленинграда» - поделился воспоминаниями участник из Финляндии Эдуард Карвайнен.Также соотечественники посетили недавно реконструированный Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где своими глазами увидели обновленную экспозицию. Главная особенность новой экспозиции – документальность и образность, дополненная современными технологиями. Все соотечественники единогласно сошлись во мнении, что экспозиция музея – пример умелого сочетания традиционных музейных предметов и современных способов подачи информации, яркого и художественного оформления. На память о посещении музея соотечественники получили подарок – книгу «Музей Ленинградской Победы», изданную ограниченным тиражом, в которой запечатлена вся история музея от его рождения в апреле 1944 года до сегодняшнего дня.В ходе торжественного ужина от имени города гостей поздравил член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.- «Дорогие друзья, дорогие ветераны, дорогие блокадники, от имени Правительства Санкт-Петербурга поздравляю вас и в первую очередь желаю вам здоровья! Это самое главное пожелание, которое должно долго-долго сопровождать вас, чтобы мы могли долго-долго быть рядом с вами. Это праздник, но праздник со слезами на глазах», - отметил Евгений Григорьев.Совсем недавно 23 января по инициативе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга состоялось одно из самых ярких событий этого года - в Иерусалиме был торжественно открыт монумент жертвам блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны «Свеча памяти», в основании которого заложена капсула с землей с Пискаревского мемориала. В церемонии принял личное участие Президент России Владимир Владимирович Путин. В честь открытия памятника ветеранам, прибывшим в Санкт-Петербург, были вручены специально изготовленные памятные медали.В своём выступлении Евгений Григорьев отметил, что памятники в честь блокадников уже открыты также в Киргизии, Армении, в Кемерово, и призвал присутствующих содействовать в организации установки блокадных мемориалов в странах их проживания.Елена Тихомирова, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» в своем обращении к гостям отметила:- «Дорогие друзья, я очень рада быть сегодня среди вас. Мне очень нравится, что вы не забываете наш прекраснейший город Ленинград, что вы его любите, что у вас в душе остался именно наш ленинградский менталитет, как сейчас принято говорить. Спасибо, что вы помните. Я вас хочу поздравить с 76-й годовщиной освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Самое главное, что есть у нас сейчас, и что нас всех объединяет, это то, что мы пережили. А пережили мы очень многое и именно за эти блокадные дни».Елена Сергеевна также напомнила, что именно Ленинград был символом стойкости и мужества для всей страны - именно Ленинград не дал прорваться немцам под Москвой и под Сталинградом, работая и поставляя орудия и снаряды даже в такое тяжелое для города время.- «Очень страшно это вспоминать, но в то же время это праздник действительно у нас! 76-ая годовщина! Разве вы думали, что доживете до этого времени? А я желаю вам дожить и до 80-ой годовщины освобождения Ленинграда от блокады! Старайтесь, старайтесь так, как вы старались во время войны, поднимайте дух! А главное - чтобы ваши дети помогали вам. Рассказывайте им как можно больше того, что было, чтобы они передали своим внукам то, что было здесь! Дай бог вам всем здоровья, здоровья и здоровья!».По традиции слово взяли и сами участники. Так, Людмила Савицкая, сопровождающая украинской делегации, поблагодарила организаторов приема и рассказала о проектах и программах, направленных на сохранение памяти о блокаде, реализуемых в Украине, о работе, которая ведется в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, и особо отметила важность участия молодежи во всех мероприятиях и акциях памяти.Вопросы искажения истории и попытки переписывания результатов войны остро волнуют всех соотечественников и, в частности, Андрея Иванова, координатора «Бессмертного полка» в Украине и руководителя общественного движения «Полк Победы»:- «Дорогие друзья, я хотел бы вас всех поздравить! Это наша общая история. В прошлом году мы провели 37 мероприятий. Я уверен, что в этом году вы увидите 9 мая в Украине, когда тысячи людей выходят и говорят: - «Это наша Победа! Никто ее не извратит, как сегодня пытаются сделать это в различных странах. Мы склоняем головы перед каждым советским солдатом, кто отдал свою жизнь за нашу великую Родину, за нашу великую Победу!»В рамках культурной программы вечера вниманию соотечественников был представлен концерт, подготовленный Санкт-Петербургским государственным театром песни и танца «Морошка» с исполнением военных, русских народных и советских эстрадных песен, а также хореографических номеров. Читались стихи Ольги Берггольц, Бориса Пастернака, Виталия Шведова.В течение вечера было сказано много теплых слов в адрес организатора этой поездки – Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, который уже много лет поддерживает блокадников за рубежом и считает эту работу своим приоритетным направлением.Вскоре наших ветеранов ждало расставание с любимым городом, но каждый из них был полон надежд на скорое возвращение в Санкт-Петербург на празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и на то, что память о Ленинградском Дне Победы будет жить вечно, передаваясь из поколения в поколение. Инф. «Обзора» Категории: история, Петербург и русское зарубежье, в России Ключевые слова: Санкт-Петербург, Комитет по внешним связям правительства, 76-ая годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 185 раз Комментарии