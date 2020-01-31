Встреча с Победой - в городе на Неве

- Здравствуй...
Сердцем, совестью, дыханьем,
всею жизнью говорю тебе:
- Здравствуй, здравствуй.
Пробил час свиданья,
светозарный час в людской судьбе
(«Встреча с Победой»,
О.Ф.Берггольц,
1945 г.)
25 января 2020 года на свидание с родным городом в Санкт-Петербург прибыли делегации из 15 стран мира, таких как Армения, Беларусь, Германия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония.
В честь празднования 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для участия в городских мероприятиях, посвящённых этой знаменательной дате, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга пригласил 93 соотечественника – ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны Ленинграда, жителей блокадного города, проживающих за рубежом, и их сопровождающих.
27 января, в день Ленинградской Победы блокадники, проживающие за рубежом, вместе со всеми петербуржцами приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище. Соотечественники возложили цветы и венок, отдав дань памяти всем, кто удержал город, всем, кто выстоял, сражался и победил. По завершении общей церемонии соотечественники возложили цветы к братским могилам, где покоятся их родные и друзья, погибшие во время блокады. Ветераны отметили высокую организацию проведения торжественно-траурной церемонии.
Особенным моментом для ветеранов стало посещение праздничного концерта в БКЗ «Октябрьский» в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Ветеранов и блокадников поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
- «В этот день мы отмечаем самый светлый и святой для нашего города праздник», - заявил Александр Беглов. «Главным оружием ленинградцев был труд, а силы давала вера в Победу. Ни до, ни после блокады Ленинграда мир не знал такого примера мужества и стойкости», - сказал губернатор.
Перед концертом он вручил ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Свои поздравления защитникам города и блокадникам также адресовали полпред президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.
Поскольку соотечественники особенно остро ощущают отдаленность от Родины, по их просьбам дополнительно была организована экскурсионная программа. Так ветераны совершили обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу и посетили специально подготовленную выставку в музее «Ленрезерв». Монументальная экспозиция, открытая к 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, где была построена полномасштабная улица, оставила сильное впечатление у ветеранов. Они погрузились в атмосферу блокадного города, передвигаясь между разрушенными домами и неразорвавшимися снарядами размером в человеческий рост.
- «Большое спасибо всем организаторам за такую программу! Сегодня я впервые увидел «полуторку», на которой ребенком уезжал в 1942-ом году по озеру из Ленинграда» - поделился воспоминаниями участник из Финляндии Эдуард Карвайнен.
Также соотечественники посетили недавно реконструированный Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где своими глазами увидели обновленную экспозицию. Главная особенность новой экспозиции – документальность и образность, дополненная современными технологиями. Все соотечественники единогласно сошлись во мнении, что экспозиция музея – пример умелого сочетания традиционных музейных предметов и современных способов подачи информации, яркого и художественного оформления. На память о посещении музея соотечественники получили подарок – книгу «Музей Ленинградской Победы», изданную ограниченным тиражом, в которой запечатлена вся история музея от его рождения в апреле 1944 года до сегодняшнего дня.
В ходе торжественного ужина от имени города гостей поздравил член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.
- «Дорогие друзья, дорогие ветераны, дорогие блокадники, от имени Правительства Санкт-Петербурга поздравляю вас и в первую очередь желаю вам здоровья! Это самое главное пожелание, которое должно долго-долго сопровождать вас, чтобы мы могли долго-долго быть рядом с вами. Это праздник, но праздник со слезами на глазах», - отметил Евгений Григорьев.
Совсем недавно 23 января по инициативе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга состоялось одно из самых ярких событий этого года - в Иерусалиме был торжественно открыт монумент жертвам блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны «Свеча памяти», в основании которого заложена капсула с землей с Пискаревского мемориала. В церемонии принял личное участие Президент России Владимир Владимирович Путин. В честь открытия памятника ветеранам, прибывшим в Санкт-Петербург, были вручены специально изготовленные памятные медали.
В своём выступлении Евгений Григорьев отметил, что памятники в честь блокадников уже открыты также в Киргизии, Армении, в Кемерово, и призвал присутствующих содействовать в организации установки блокадных мемориалов в странах их проживания.
Елена Тихомирова, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» в своем обращении к гостям отметила:
- «Дорогие друзья, я очень рада быть сегодня среди вас. Мне очень нравится, что вы не забываете наш прекраснейший город Ленинград, что вы его любите, что у вас в душе остался именно наш ленинградский менталитет, как сейчас принято говорить. Спасибо, что вы помните. Я вас хочу поздравить с 76-й годовщиной освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Самое главное, что есть у нас сейчас, и что нас всех объединяет, это то, что мы пережили. А пережили мы очень многое и именно за эти блокадные дни».
- «Очень страшно это вспоминать, но в то же время это праздник действительно у нас! 76-ая годовщина! Разве вы думали, что доживете до этого времени? А я желаю вам дожить и до 80-ой годовщины освобождения Ленинграда от блокады! Старайтесь, старайтесь так, как вы старались во время войны, поднимайте дух! А главное - чтобы ваши дети помогали вам. Рассказывайте им как можно больше того, что было, чтобы они передали своим внукам то, что было здесь! Дай бог вам всем здоровья, здоровья и здоровья!».
По традиции слово взяли и сами участники. Так, Людмила Савицкая, сопровождающая украинской делегации, поблагодарила организаторов приема и рассказала о проектах и программах, направленных на сохранение памяти о блокаде, реализуемых в Украине, о работе, которая ведется в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, и особо отметила важность участия молодежи во всех мероприятиях и акциях памяти.
Вопросы искажения истории и попытки переписывания результатов войны остро волнуют всех соотечественников и, в частности, Андрея Иванова, координатора «Бессмертного полка» в Украине и руководителя общественного движения «Полк Победы»:
- «Дорогие друзья, я хотел бы вас всех поздравить! Это наша общая история. В прошлом году мы провели 37 мероприятий. Я уверен, что в этом году вы увидите 9 мая в Украине, когда тысячи людей выходят и говорят: - «Это наша Победа! Никто ее не извратит, как сегодня пытаются сделать это в различных странах. Мы склоняем головы перед каждым советским солдатом, кто отдал свою жизнь за нашу великую Родину, за нашу великую Победу!»
В рамках культурной программы вечера вниманию соотечественников был представлен концерт, подготовленный Санкт-Петербургским государственным театром песни и танца «Морошка» с исполнением военных, русских народных и советских эстрадных песен, а также хореографических номеров. Читались стихи Ольги Берггольц, Бориса Пастернака, Виталия Шведова.
В течение вечера было сказано много теплых слов в адрес организатора этой поездки – Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, который уже много лет поддерживает блокадников за рубежом и считает эту работу своим приоритетным направлением.
Вскоре наших ветеранов ждало расставание с любимым городом, но каждый из них был полон надежд на скорое возвращение в Санкт-Петербург на празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и на то, что память о Ленинградском Дне Победы будет жить вечно, передаваясь из поколения в поколение.
Особенным моментом для ветеранов стало посещение праздничного концерта в БКЗ «Октябрьский» в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Ветеранов и блокадников поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
- «В этот день мы отмечаем самый светлый и святой для нашего города праздник», - заявил Александр Беглов. «Главным оружием ленинградцев был труд, а силы давала вера в Победу. Ни до, ни после блокады Ленинграда мир не знал такого примера мужества и стойкости», - сказал губернатор.
Перед концертом он вручил ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Свои поздравления защитникам города и блокадникам также адресовали полпред президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.
Поскольку соотечественники особенно остро ощущают отдаленность от Родины, по их просьбам дополнительно была организована экскурсионная программа. Так ветераны совершили обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу и посетили специально подготовленную выставку в музее «Ленрезерв». Монументальная экспозиция, открытая к 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, где была построена полномасштабная улица, оставила сильное впечатление у ветеранов. Они погрузились в атмосферу блокадного города, передвигаясь между разрушенными домами и неразорвавшимися снарядами размером в человеческий рост.
- «Большое спасибо всем организаторам за такую программу! Сегодня я впервые увидел «полуторку», на которой ребенком уезжал в 1942-ом году по озеру из Ленинграда» - поделился воспоминаниями участник из Финляндии Эдуард Карвайнен.
Также соотечественники посетили недавно реконструированный Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где своими глазами увидели обновленную экспозицию. Главная особенность новой экспозиции – документальность и образность, дополненная современными технологиями. Все соотечественники единогласно сошлись во мнении, что экспозиция музея – пример умелого сочетания традиционных музейных предметов и современных способов подачи информации, яркого и художественного оформления. На память о посещении музея соотечественники получили подарок – книгу «Музей Ленинградской Победы», изданную ограниченным тиражом, в которой запечатлена вся история музея от его рождения в апреле 1944 года до сегодняшнего дня.
В ходе торжественного ужина от имени города гостей поздравил член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.
- «Дорогие друзья, дорогие ветераны, дорогие блокадники, от имени Правительства Санкт-Петербурга поздравляю вас и в первую очередь желаю вам здоровья! Это самое главное пожелание, которое должно долго-долго сопровождать вас, чтобы мы могли долго-долго быть рядом с вами. Это праздник, но праздник со слезами на глазах», - отметил Евгений Григорьев.
Совсем недавно 23 января по инициативе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга состоялось одно из самых ярких событий этого года - в Иерусалиме был торжественно открыт монумент жертвам блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны «Свеча памяти», в основании которого заложена капсула с землей с Пискаревского мемориала. В церемонии принял личное участие Президент России Владимир Владимирович Путин. В честь открытия памятника ветеранам, прибывшим в Санкт-Петербург, были вручены специально изготовленные памятные медали.
В своём выступлении Евгений Григорьев отметил, что памятники в честь блокадников уже открыты также в Киргизии, Армении, в Кемерово, и призвал присутствующих содействовать в организации установки блокадных мемориалов в странах их проживания.
Елена Тихомирова, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» в своем обращении к гостям отметила:
- «Дорогие друзья, я очень рада быть сегодня среди вас. Мне очень нравится, что вы не забываете наш прекраснейший город Ленинград, что вы его любите, что у вас в душе остался именно наш ленинградский менталитет, как сейчас принято говорить. Спасибо, что вы помните. Я вас хочу поздравить с 76-й годовщиной освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Самое главное, что есть у нас сейчас, и что нас всех объединяет, это то, что мы пережили. А пережили мы очень многое и именно за эти блокадные дни».
- «Очень страшно это вспоминать, но в то же время это праздник действительно у нас! 76-ая годовщина! Разве вы думали, что доживете до этого времени? А я желаю вам дожить и до 80-ой годовщины освобождения Ленинграда от блокады! Старайтесь, старайтесь так, как вы старались во время войны, поднимайте дух! А главное - чтобы ваши дети помогали вам. Рассказывайте им как можно больше того, что было, чтобы они передали своим внукам то, что было здесь! Дай бог вам всем здоровья, здоровья и здоровья!».
По традиции слово взяли и сами участники. Так, Людмила Савицкая, сопровождающая украинской делегации, поблагодарила организаторов приема и рассказала о проектах и программах, направленных на сохранение памяти о блокаде, реализуемых в Украине, о работе, которая ведется в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, и особо отметила важность участия молодежи во всех мероприятиях и акциях памяти.
Вопросы искажения истории и попытки переписывания результатов войны остро волнуют всех соотечественников и, в частности, Андрея Иванова, координатора «Бессмертного полка» в Украине и руководителя общественного движения «Полк Победы»:
- «Дорогие друзья, я хотел бы вас всех поздравить! Это наша общая история. В прошлом году мы провели 37 мероприятий. Я уверен, что в этом году вы увидите 9 мая в Украине, когда тысячи людей выходят и говорят: - «Это наша Победа! Никто ее не извратит, как сегодня пытаются сделать это в различных странах. Мы склоняем головы перед каждым советским солдатом, кто отдал свою жизнь за нашу великую Родину, за нашу великую Победу!»
В рамках культурной программы вечера вниманию соотечественников был представлен концерт, подготовленный Санкт-Петербургским государственным театром песни и танца «Морошка» с исполнением военных, русских народных и советских эстрадных песен, а также хореографических номеров. Читались стихи Ольги Берггольц, Бориса Пастернака, Виталия Шведова.
В течение вечера было сказано много теплых слов в адрес организатора этой поездки – Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, который уже много лет поддерживает блокадников за рубежом и считает эту работу своим приоритетным направлением.
Вскоре наших ветеранов ждало расставание с любимым городом, но каждый из них был полон надежд на скорое возвращение в Санкт-Петербург на празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и на то, что память о Ленинградском Дне Победы будет жить вечно, передаваясь из поколения в поколение.
Фото пресс-службы Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга
Инф. «Обзора»
Категории: история, Петербург и русское зарубежье, в России
Ключевые слова: Санкт-Петербург, Комитет по внешним связям правительства, 76-ая годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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