Глава ПАСЕ хочет усадить за один стол РФ, Прибалтику, Грузию и Украину 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Доминик Бутен



Хендрик Дамс отметил, что сторонам нужно обсудить наиболее чувствительные вопросы для дальнейшей совместной работы, передает



"Безусловно, я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы. И это то, что я планирую сделать в будущем", — сказал он. Хендрик Дамс отметил, что сторонам нужно обсудить наиболее чувствительные вопросы для дальнейшей совместной работы, передает Sputnik Литва . Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс в интервью газете "Известия" заявил, что мог бы выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и группой "Балтик плюс", в которую входят Литва, Латвия, Эстония, Украина и Грузия."Безусловно, я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы. И это то, что я планирую сделать в будущем", — сказал он. Будет ли результат положительным или нет, станет известно позже, добавил Дамс.



Отвечая на вопрос журналистки, когда может произойти подобная встреча, глава ПАСЕ не назвал конкретных сроков. Дамс отметил, что все страны в ассамблее для него равны и он не вправе "диктовать делегатам, что им надо думать и говорить".



Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге проходит с 27 по 31 января. В первый день представитель Литвы Эммануэлис Зингерис оспорил полномочия российской делегации. Его поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций.



Позднее в ассамблее прошло голосование, где парламентарии подтвердили полномочия российской делегации. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что группа "Балтик плюс" осталась в меньшинстве со своей русофобией.



Летом 2019 года ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, которая была лишена их с 2014 года из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Россия сначала перестала аккредитовывать своих делегатов, а с 2017-го и вовсе платить взносы в организацию, требуя полного восстановления полномочий.



Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что страны Балтии, Польша, Грузия и Украина тянут ПАСЕ в прошлое. По его мнению, эти государства хотят жить за счет кого-то и не желают обеспечивать сами себя.



Саму по себе группу "Балтик плюс" объединяет "противодействие России".



В интервью Sputnik Литва политолог и журналист Юрий Светов отметил, что европейские политики устали от истерии стран Балтии и Украины, так как в мире есть более серьезные проблемы. При этом он добавил, что Россия вносит в бюджет ПАСЕ больше денег, чем возмущающиеся ее присутствием государства.



* * *



Страны Балтии, Украина и Грузия называют РФ "агрессором" и выступают с антироссийской позиции, поэтому в таких условиях спокойные переговоры невозможны, считает доктор политических наук Александр Гусев



Как рассказал Sputnik Литва директор Институт стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, Парламентская ассамблея Совета Европы – это авторитетнейшая организация и одна из старейших в Европе, и, конечно, в ее цели входит улаживание конфликтов. Однако в случае с Россией и группой "Балтик плюс" вторая сторона не готова к диалогу.



"Ассамблея приняла решение, что Россия должна поступиться своими принципами и передать Крым Украине. Если исходить из этих позиций, то понятно, что никакой стол переговоров, включая "Балтик плюс", Грузию и Украину, потому что она изначально обречена на провал. Что касается российской делегации, позиции России, то мы всегда за сотрудничество, за диалог между странами, не случайно российская делегацию в ПАСЕ – одна из крупнейших. Но сесть за стол переговоров, заведомо обрекая себя на конфликтную ситуацию, – наверное, такая задача не стоит ни перед кем – ни перед балтийскими государствами, ни перед Украиной, ни перед Грузией и уж тем более перед Россией", – отметил эксперт.



По его словам, прежде чем садиться за стол переговоров, нужно встречаться на нейтральной территории, обговаривать повестку.



"Но если ПАСЕ и страны Прибалтики считают, что Россия – это агрессор, она вот-вот нападет на прибалтийские страны, она уже это сделала на Украине, с этих позиций нельзя выстраивать диалог, надо двигаться навстречу друг другу и искать компромиссы. Этих компромиссов мы пока не видим ни у прибалтийских стран, ни у Украины и Грузии", – сказал Гусев. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, отношения, ПАСЕ, Балтия — статья прочитана 55 раз Комментарии