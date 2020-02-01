Загрузка... Эпидемиологи назвали сроки готовности вакцины от китайского вируса-убийцы 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Само создание препарата много времени не займёт. Всё упирается в продолжительные испытания препарата, сообщает



По оценкам специалистов, создание вакцины от коронавируса 2019-nCoV займёт год. И это только по оптимистичным прогнозам, считает ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии Николай Малышев.



— Это довольно долгий процесс. Её можно сделать быстро, но применять у людей надо очень аккуратно, целая цепь исследований [должна быть], — сказал Малышев журналистам.



Врач добавил, что это лишь оптимистичные прогнозы развития событий. По другим предположениям создание противовирусного препарата может затянутся до тех пор, пока не подойдёт к концу эпидемиологический процесс, связанный с вирусной инфекцией. Само создание препарата много времени не займёт. Всё упирается в продолжительные испытания препарата, сообщает ЛАЙФ По оценкам специалистов, создание вакцины от коронавируса 2019-nCoV займёт год. И это только по оптимистичным прогнозам, считает ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии Николай Малышев.— Это довольно долгий процесс. Её можно сделать быстро, но применять у людей надо очень аккуратно, целая цепь исследований [должна быть], — сказал Малышев журналистам.Врач добавил, что это лишь оптимистичные прогнозы развития событий. По другим предположениям создание противовирусного препарата может затянутся до тех пор, пока не подойдёт к концу эпидемиологический процесс, связанный с вирусной инфекцией. В качестве предотвращения мер по распространению заболевания в Пекине запретили все массовые мероприятия, а производители техники "заморозили" поставки китайских смартфонов в Россию. Хоть вирус ещё не добрался до России, Роспотребнадзор выпустил целый ряд рекомендаций по профилактике коронавируса, предложив гражданам отказаться от рукопожатий, объятий и распущенных волос. Тем временем специалисты показали, как выглядит смертельный вирус, от которого погибло уже 213 человек, а заражено почти десять тысяч человек. Загрузка... life.ru Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 179 раз Комментарии