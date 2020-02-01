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Эпидемиологи назвали сроки готовности вакцины от китайского вируса-убийцы

Фото © Pixabay


Само создание препарата много времени не займёт. Всё упирается в продолжительные испытания препарата, сообщает ЛАЙФ.

По оценкам специалистов, создание вакцины от коронавируса 2019-nCoV займёт год. И это только по оптимистичным прогнозам, считает ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии Николай Малышев.

— Это довольно долгий процесс. Её можно сделать быстро, но применять у людей надо очень аккуратно, целая цепь исследований [должна быть], — сказал Малышев журналистам.

Врач добавил, что это лишь оптимистичные прогнозы развития событий. По другим предположениям создание противовирусного препарата может затянутся до тех пор, пока не подойдёт к концу эпидемиологический процесс, связанный с вирусной инфекцией.
В качестве предотвращения мер по распространению заболевания в Пекине запретили все массовые мероприятия, а производители техники "заморозили" поставки китайских смартфонов в Россию. Хоть вирус ещё не добрался до России, Роспотребнадзор выпустил целый ряд рекомендаций по профилактике коронавируса, предложив гражданам отказаться от рукопожатий, объятий и распущенных волос. Тем временем специалисты показали, как выглядит смертельный вирус, от которого погибло уже 213 человек, а заражено почти десять тысяч человек.
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life.ru
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия
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добавлена вчера, 31 января, 20:30

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