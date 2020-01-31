После взлома на сайте kauno.diena.lt – ложная новость о заражении военного коронавирусом 🔊 Воспроизвести



В пятницу был взломан хакерами литовский портал новостей Kauno.diena.lt, на нем была размещена ложная новость об американском военном, якобы заразившемся коронавирусом.



"Есть случай взлома системы управления содержанием. Пока мы решаем, углубляемся, каким образом это произошло", – сказал BNS директор издания Kauno diena Тадас Ширвинскас.



"Случай нерядовой. Подобные попытки были и в прошлом, но не было такого, чтобы кому-то удалось", – сказал он.



Т. Ширвинскас сказал, что ложная новость была в доступе около 10 минут, она была устранена и не поднялась до основных позиций.



В качестве автора в ложном сообщении было названо агентство новостей BNS.



О произошедшем была информирована литовская армия, редакция намерена обратиться в другие госведомства.



По словам Т. Ширвинскаса, новость была написана достаточно правдоподобно, однако подозрения вызвали некоторые несоответствия.



"Имеются определенные стилистические детали, и шрифт отличался от других новостей", – сказал он.



Это не первый взлом новостных порталов в Литве с публикацией ложных новостей о системе обороны.



В прошлом году на нескольких литовских порталах были опубликованы ложные новости о проходящих в стране учениях.



Литовская разведка утверждает, что наибольшую угрозу литовской кибернетической безопасности представляют российские разведки и службы безопасности. В пятницу был взломан хакерами литовский портал новостей Kauno.diena.lt, на нем была размещена ложная новость об американском военном, якобы заразившемся коронавирусом."Есть случай взлома системы управления содержанием. Пока мы решаем, углубляемся, каким образом это произошло", – сказал BNS директор издания Kauno diena Тадас Ширвинскас."Случай нерядовой. Подобные попытки были и в прошлом, но не было такого, чтобы кому-то удалось", – сказал он.Т. Ширвинскас сказал, что ложная новость была в доступе около 10 минут, она была устранена и не поднялась до основных позиций.В качестве автора в ложном сообщении было названо агентство новостей BNS.О произошедшем была информирована литовская армия, редакция намерена обратиться в другие госведомства.По словам Т. Ширвинскаса, новость была написана достаточно правдоподобно, однако подозрения вызвали некоторые несоответствия."Имеются определенные стилистические детали, и шрифт отличался от других новостей", – сказал он.Это не первый взлом новостных порталов в Литве с публикацией ложных новостей о системе обороны.В прошлом году на нескольких литовских порталах были опубликованы ложные новости о проходящих в стране учениях.Литовская разведка утверждает, что наибольшую угрозу литовской кибернетической безопасности представляют российские разведки и службы безопасности. BNS Категории: общество, чп и криминал, технологии Ключевые слова: фейки, хакеры, сайт География: Литва, Каунас — статья прочитана 80 раз Комментарии