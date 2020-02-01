Убийца в короне. Учёные показали, как выглядит смертельно опасный китайский вирус 🔊 Воспроизвести Фото © Центр контроля и профилактики заболеваний США



Количество заражённых им граждан КНР уже приблизилось к десяти тысячам человек, более двухсот скончались, сообщает



Учёные показали, как выглядит коронавирус 2019-nCoV, стремительно распространяющийся по всему миру. Особое внимание они обратили на красные шипы, расположенные на поверхности штамма. Это та самая "корона", из-за который семейство вирусов получило своё название. Иллюстрация в высоком разрешении опубликована на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний США.



Тем временем от заболевания погибло уже 213 человек, а заражено почти десять тысяч человек. В целях предотвращения распространения заболевания российские медики порекомендовали мыть руки после каждого посещения общественных мест и транспорта, а также постоянно носить защитную маску. Также Роспотребнадзор выпустил целый ряд рекомендаций по профилактике коронавируса, предложив россиянам отказаться от рукопожатий, объятий и распущенных волос. В Россию вирус-убийца пока не проник, это всё меры предосторожности. Количество заражённых им граждан КНР уже приблизилось к десяти тысячам человек, более двухсот скончались, сообщает ЛАЙФ Учёные показали, как выглядит коронавирус 2019-nCoV, стремительно распространяющийся по всему миру. Особое внимание они обратили на красные шипы, расположенные на поверхности штамма. Это та самая "корона", из-за который семейство вирусов получило своё название. Иллюстрация в высоком разрешении опубликована на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний США.Тем временем от заболевания погибло уже 213 человек, а заражено почти десять тысяч человек. В целях предотвращения распространения заболевания российские медики порекомендовали мыть руки после каждого посещения общественных мест и транспорта, а также постоянно носить защитную маску. Также Роспотребнадзор выпустил целый ряд рекомендаций по профилактике коронавируса, предложив россиянам отказаться от рукопожатий, объятий и распущенных волос. В Россию вирус-убийца пока не проник, это всё меры предосторожности. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса типа 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией мирового значения. В Пекине запретили массовые мероприятия, например свадьбы и похороны, потому что на них приходит как минимум 100 человек, а производители "заморозили" поставки китайских смартфонов в Россию. life.ru Категории: общество, в мире, здоровье, история Ключевые слова: пандемия, Китай, вирус — статья прочитана 160 раз Комментарии