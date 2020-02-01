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Убийца в короне. Учёные показали, как выглядит смертельно опасный китайский вирус

Фото © Центр контроля и профилактики заболеваний США


Количество заражённых им граждан КНР уже приблизилось к десяти тысячам человек, более двухсот скончались, сообщает ЛАЙФ.

Учёные показали, как выглядит коронавирус 2019-nCoV, стремительно распространяющийся по всему миру. Особое внимание они обратили на красные шипы, расположенные на поверхности штамма. Это та самая "корона", из-за который семейство вирусов получило своё название. Иллюстрация в высоком разрешении опубликована на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний США.

Тем временем от заболевания погибло уже 213 человек, а заражено почти десять тысяч человек. В целях предотвращения распространения заболевания российские медики порекомендовали мыть руки после каждого посещения общественных мест и транспорта, а также постоянно носить защитную маску. Также Роспотребнадзор выпустил целый ряд рекомендаций по профилактике коронавируса, предложив россиянам отказаться от рукопожатий, объятий и распущенных волос. В Россию вирус-убийца пока не проник, это всё меры предосторожности.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса типа 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией мирового значения. В Пекине запретили массовые мероприятия, например свадьбы и похороны, потому что на них приходит как минимум 100 человек, а производители "заморозили" поставки китайских смартфонов в Россию.
life.ru
Категории: общество, в мире, здоровье, история
Ключевые слова: пандемия, Китай, вирус
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добавлена вчера, 31 января, 20:30

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