Белорусский предприниматель И. Удовицкий вновь инициирует судебную тяжбу по расширению в Клайпедском порту 🔊 Воспроизвести



Суд первой инстанции должен будет заново рассмотреть спор с правительством Литвы, инициированный терминалом сыпучих продуктов Biriu kroviniu terminalas (BKT) (контролируется предпринимателем Игорем Удовицким и "Беларуськалием"), по поводу предусмотренных для компании ограничений на расширение в Клайпедском морском порту.



В среду Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) удовлетворил жалобу BKT и вопрос ее принятия передал для нового рассмотрения в Вильнюсском окружном административном суде. Последний в ноябре прошлого года отказался принимать жалобу компании.



"Материалы дела не являются публичными, поэтому решение суда не публикуется. Могу лишь сказать, что спор касается правительственного постановления", – сообщила BNS пресс-секретарь ГАСЛ Неринга Лукошявичене. Суд первой инстанции должен будет заново рассмотреть спор с правительством Литвы, инициированный терминалом сыпучих продуктов Biriu kroviniu terminalas (BKT) (контролируется предпринимателем Игорем Удовицким и "Беларуськалием"), по поводу предусмотренных для компании ограничений на расширение в Клайпедском морском порту.В среду Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) удовлетворил жалобу BKT и вопрос ее принятия передал для нового рассмотрения в Вильнюсском окружном административном суде. Последний в ноябре прошлого года отказался принимать жалобу компании."Материалы дела не являются публичными, поэтому решение суда не публикуется. Могу лишь сказать, что спор касается правительственного постановления", – сообщила BNS пресс-секретарь ГАСЛ Неринга Лукошявичене. В сентябре прошлого года правительство Литвы рассматривало сделку, в которой BKT просил разрешить ему приобрести акции компании Nemuno terminalas, принадлежащего семье И. Удовицкого, однако решение по этому вопросу является конфиденциальным.



По данным источников BNS, Кабмин решил не блокировать сделку, а поручил комиссии, проверяющей сделки стратегических объектов, установить дополнительные предохранители с учетом рисков, названных Департаментом Госбезопасности.



В конце октября прошлого года в интервью BNS И. Удовицкий отметил, что BKT получил рекомендации правительственной комиссии, из которых, по его словам, было ясно, что комиссия "явно хочет, чтобы терминалу не разрешили расшириться".



"Рекомендации комиссии просто невыполнимы, явно дискриминирующие, насколько неконкретны и общи, что в будущем могут трактоваться как угодно. Значит, Biriu kroviniu terminalas не может осуществлять инвестиции, поскольку понимает, что в будущем они могут быть признаны незаконными", – отметил И. Удовицкий в присланном тогда BNS комментарии.



В середине октября прошлого года BKT публично сообщал, что правительственная комиссия 12 сентября решила, что компания не соответствует интересам национальной безопасности, а 30 сентября правительство поручило комиссии установить условия для инвестиций – по утверждению BKT, они должны достигать почти 70 млн евро.



Однако 8 октября комиссия назвала такие условия, которые, по мнению BKT, противоречат законодательству Литвы и Евросоюза, а также международным обязательствам страны и невыполнимы.



По мнению BKT, подобные действия комиссии дестабилизируют деятельность терминала. Его руководство считает, что разрешение на расширение было необходимым, поскольку в 2024–2025 годах планируется значительно повысить экспорт белорусских удобрений через Клайпедский порт – с 10,5 млн до 15-16 млн тонн ежегодно.



Кроме того, дискриминировав акционера BKT – белорусского инвестора, комиссия нарушила Литовско-белорусский договор о поощрении и защите инвестиций, кроме того, вывод комиссии основан на ложных фактах о деятельности акционеров BKT, отметил BKT в прошлогоднем пресс-релизе.



BKT и Nemuno terminalas на территории Клайпедского порта действуют рядом сопредельных территориях, в обоих компаниях основной пакет акций принадлежит И. Удовицкому.



По данным Реестрового центра, И. Удовицкому принадлежат 70% акций Biriu krovinių terminalas, а "Беларуськалию" – 30%. Сто процентов акций Nemuno terminalas через компанию Ferteksos transportas принадлежат Игорю и Ольге Удовицким. Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: правительство, порт, Беларуськалий География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 135 раз Комментарии