Граждане Литвы не должны испытать неудобства в связи с Брекситом – глава МИД 🔊 Воспроизвести



Граждане Литвы не должны испытывать никаких изменений или неудобств в связи с тем, что с 1 февраля Соединенное Королевство утратит статус члена Евросоюза, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



По его словам, даже, когда завершится длящийся почти год переходный период, ожидается, что радикальных перемен удастся избежать.



"Я могу лишь сказать и заверить наших граждан, которые проживают в Соединенном Королевстве, и которые обеспокоены переменами – с завтрашнего дня ничего не изменится, а что будет через год, то в их отношении также ничего не должно меняться. Они пользуются новым порядком и массово регистрируются на сайте Министерства внутренних дел (Соединенного Королевства – BNS), что подтвердить статус постоянного или временного жителя", – сказал BNS в пятницу Л. Линкявичюс. Граждане Литвы не должны испытывать никаких изменений или неудобств в связи с тем, что с 1 февраля Соединенное Королевство утратит статус члена Евросоюза, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.По его словам, даже, когда завершится длящийся почти год переходный период, ожидается, что радикальных перемен удастся избежать."Я могу лишь сказать и заверить наших граждан, которые проживают в Соединенном Королевстве, и которые обеспокоены переменами – с завтрашнего дня ничего не изменится, а что будет через год, то в их отношении также ничего не должно меняться. Они пользуются новым порядком и массово регистрируются на сайте Министерства внутренних дел (Соединенного Королевства – BNS), что подтвердить статус постоянного или временного жителя", – сказал BNS в пятницу Л. Линкявичюс. МИД Литвы отмечает, что граждане, которые намерены остаться в Соединенном Королевстве по истечении переходного периода в конце этого года и желающие воспользоваться защитой Соглашения о выходе, должны зарегистрироваться и приобрести статус временного или постоянного жителя Соединенного Королевства. По новейшим данным, около 140 тыс. граждан Литвы уже предоставлен статус постоянного жителя.



"Мы уже не раз заявляли, и правительство Соединенного Королевства заявило, что будут защищены права и (граждане Литвы – BNS) не должны пострадать ни в социальном, ни в налоговом смыслах. А в будущем, давайте осознаем: как бы мы это не понимали, все равно не будет также, как и было. И это, вероятно, естественно", – сказал BNS министр.



До декабря этого года граждане Литвы и литовский бизнес по-прежнему могут свободно находиться в Соединенном Королевстве, путешествовать, визы или дополнительные документы не потребуются, условия для бизнеса будут прежними.



Переговоры о будущих отношениях – с марта



Переговоры с Евросоюзом о будущих отношениях с Соединенным Королевством должны начаться в марте и продолжиться до октября-ноября, сообщил МИД.



По словам Л. Линкявичюса, это очень амбициозные цели, поскольку практика показывает, что обычно переговоры длятся несколько лет. Он добавил, что в конце февраля ЕС утвердит мандат для переговоров, намечаются 8-10 переговорных раундов.



"По крайней мере, в целях Еврокомиссии, как сказала ее председатель Урсула фон дер Ляйен, – нулевые тарифы, нулевые квоты, нулевой демпинг. Мы хотим сохранить и безвизовый режим. У нас такой настрой, однако это зависит от интересов обеих сторон, поскольку давайте будем объективными: юридически Соединенное Королевство уже не будет членом Евросоюза, а, следовательно, становится определенным нашим конкурентом", – сказал Л. Линкявичюс.



Глава литовской дипломатии ожидает результативных переговоров, Литве важно сохранить с Соединенным Королевством как можно более тесные связи, ведь несмотря на неучастие в делах ЕС роль Великобритании в Европе останется активной.



При этом, до конца года Соединенное Королевство будет трактоваться как член ЕС, за исключением того, что у него не будет представителей в ведомствах ЕС и оно не сможет участвовать в принятии решений.



"Можем утверждать, что завтрашний день не принесет никаких перемен, лишь драматичный спуск британских флагов у ведомств Евросоюза, британских коллег не будет за столом заседаний Совета ЕС, не поднимется и флаг ЕС утром следующего дня у посольства Соединенного Королевства в Вильнюсе, также в других столицах. Но все прочее останется, как было во всех остальных случаях: Соединенное Королевство продолжит платить взносы в бюджет ЕС, не меняется порядок поездок, наши отношения остаются прежними", – сказал Л. Линкявичюс.



Соединенное Королевство официально покинет ЕС в пятницу в 23 часа по Гринвичу (в 1 час ночи субботы по литовскому времени) – это произойдет через 43 месяца после того, как страна в июне 2016 года проголосовала на референдуме за выход Великобритании из ЕС. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: ЕС, мигранты, литовцы, Британия, выход, Брекзит География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии