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ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 31.01.2020



Samsung: ускорение в 5G, санкции — благо для России, гонка за Гоном

Компания Samsung 30 января начала продажу Galaxy Tab S6 5G — первого на рынке планшета, обладающего возможностью подключения к сетям 5-го поколения. Пока новинку можно найти только в Южной Корее. Стоимость аппарата, имеющего 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти — 999 900 вон (около $850).

Основу устройства составляет Galaxy Tab S6, выпущенный в 2019 году. С технической точки зрения новый планшет почти ничем не отличается от моделей с Wi-Fi и LTE, в конструкцию добавлен лишь модем Snapdragon X50 5G. Версия с сотовым модулем оснащается модемом X24 LTE, а у варианта с Wi-Fi его нет вообще.

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“Пять лет назад российская экономика балансировала на грани краха. Западные страны в ответ на отъём Москвой у Украины Крыма в марте 2014 года наложили на РФ мощные экономические санкции, которые в сочетании с падением цен на нефть должны были поставить Кремль на колени”. Так “за здравие Запада” начинает свою публикацию в британской The Financial Times её московский корреспондент Генри Фой.
“За упокой” журналист, вопреки русской пословице, не заканчивает. Признать полнейший провал “хорошего антироссийского начинания” ему приходится уже в следующей фразе.

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Японские власти в четверг выдали ордера на арест бывшего солдата спецназа США и двух других мужчин, подозреваемых в контрабандном вывозе бывшего босса Nissan Motor Карлоса Гона из Японии.

Напомним, бывший топ-менеджер автомобильной индустрии, обвинённый в серьёзных финансовых нарушениях и находившийся под домашним арестом, 30 декабря 2019 года тайно покинул Страну Восходящего Солнца в ящике для музыкальных инструментов. И транзитом — через Стамбул — был доставлен частным самолётом в Ливан. Разумеется, в этой операции были задействованы многие лица, которых японская полиция и пыталась установить.

Ордера выданы на бывшего американского “зелёного берета” Майкла Тейлора, а также Джорджа-Антуана Заека и Питера Тейлора, род занятий которых не указывается. Представители прокуратуры в дополнение к этому сообщили, что выдан новый ордер на арест самого Гона за нарушение им японского законодательства (незаконный выезд из страны лица, находящегося под подпиской о невыезде).

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Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 31 января, 12:10

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