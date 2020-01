ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 31.01.2020 🔊 Воспроизвести



Samsung: ускорение в 5G, санкции — благо для России, гонка за Гоном



Компания Samsung 30 января начала продажу Galaxy Tab S6 5G — первого на рынке планшета, обладающего возможностью подключения к сетям 5-го поколения. Пока новинку можно найти только в Южной Корее. Стоимость аппарата, имеющего 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти — 999 900 вон (около $850).



Основу устройства составляет Galaxy Tab S6, выпущенный в 2019 году. С технической точки зрения новый планшет почти ничем не отличается от моделей с Wi-Fi и LTE, в конструкцию добавлен лишь модем Snapdragon X50 5G. Версия с сотовым модулем оснащается модемом X24 LTE, а у варианта с Wi-Fi его нет вообще.



Японские власти в четверг выдали ордера на арест бывшего солдата спецназа США и двух других мужчин, подозреваемых в контрабандном вывозе бывшего босса Nissan Motor Карлоса Гона из Японии.



Напомним, бывший топ-менеджер автомобильной индустрии, обвинённый в серьёзных финансовых нарушениях и находившийся под домашним арестом, 30 декабря 2019 года тайно покинул Страну Восходящего Солнца в ящике для музыкальных инструментов. И транзитом — через Стамбул — был доставлен частным самолётом в Ливан. Разумеется, в этой операции были задействованы многие лица, которых японская полиция и пыталась установить.



Ордера выданы на бывшего американского “зелёного берета” Майкла Тейлора, а также Джорджа-Антуана Заека и Питера Тейлора, род занятий которых не указывается. Представители прокуратуры в дополнение к этому сообщили, что выдан новый ордер на арест самого Гона за нарушение им японского законодательства (незаконный выезд из страны лица, находящегося под подпиской о невыезде).



